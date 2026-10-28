Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng: Cụ thể hóa Văn kiện Hội nghị Trung ương 4 gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC; các đồng chí Phó Chánh án TANDTC Lê Tiến, Nguyễn Biên Thùy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các Thẩm phán TANDTC; lãnh đạo, công chức, đảng viên, viên chức các đơn vị thuộc TANDTC và cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy TANDTC.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu số 01 Phạm Văn Bạch (Hà Nội); Học viện Tòa án, Báo Công lý, các Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, Chi bộ Văn phòng TANDTC tại phía Nam, cùng Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp.

Toàn cảnh Hội nghị.

Những nội dung cốt lõi của Văn kiện Hội nghị Trung ương 4

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC trình bày chuyên đề về những nội dung cốt lõi, điểm mới của Văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và yêu cầu đặt ra đối với Tòa án nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm cho biết, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đã thông qua 3 nghị quyết, 2 quy định, 3 kết luận và 2 đề cương chuẩn bị xây dựng Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC trình bày chuyên đề.

Trong đó, 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ.

Ba nghị quyết có mối quan hệ chặt chẽ, tạo thành chỉnh thể thống nhất. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nền tảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền tạo chuyển biến về năng lực lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt, quyết định kết quả tổ chức thực hiện.

Đối với hệ thống Tòa án nhân dân, các cấp ủy cần chủ động nhận diện, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; tăng cường giám sát thường xuyên, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo phải gắn với phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử.

Về công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Hải Trâm nhấn mạnh yêu cầu đánh giá thực chất dựa trên phẩm chất, liêm chính, năng lực và kết quả công việc; gắn đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ với yêu cầu vị trí việc làm. Ngành Tòa án cần chú trọng xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ có bản lĩnh, năng lực chuyên môn, trách nhiệm; đồng thời phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài trong các lĩnh vực pháp lý, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số.

Đồng chí Chu Đức Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ trình bày chuyên đề.

Đồng chí cũng đề cập Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh; Kết luận số 106-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2026 và kế hoạch năm 2027; cùng các nội dung về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng và tổng kết các chặng đường phát triển của Đảng.

“Đồng chí Nguyễn Hải Trâm nhấn mạnh, trên cơ sở những nội dung được quán triệt tại Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu đầy đủ các văn kiện, xác định đúng nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Quá trình triển khai phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; gắn với kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và khắc phục hạn chế theo thẩm quyền.

Tinh thần của Hội nghị cần được thể hiện bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án nhân dân, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chánh Thanh tra trình bày chuyên đề.

Đồng chí Lê Thế Phúc, Ủy viên BCH Đảng bộ, Vụ trưởng vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trình bày chuyên đề.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Hội nghị cũng triển khai các chuyên đề chuyên sâu gắn với công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ và nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Đồng chí Chu Đức Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ trình bày chuyên đề về đổi mới công tác cán bộ, thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong kỷ nguyên mới.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chánh Thanh tra TANDTC trình bày chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ TANDTC.

Đồng chí Lê Thế Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC trình bày chuyên đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Các chuyên đề tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân.

Thông qua Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống Tòa án nhân dân được nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới của văn kiện và các yêu cầu đặt ra đối với ngành. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập, quán triệt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng kết luận hội nghị.

Gắn học tập, quán triệt với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC ghi nhận, biểu dương sự chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị; đánh giá cao chất lượng các báo cáo chuyên đề đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Tòa án.

Nhấn mạnh các nội dung của Hội nghị có tác động trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của Nhà nước, đời sống Nhân dân và quá trình phát triển đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, phải nắm chắc nội dung văn kiện, tổ chức thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và cấp Tòa án.

Đồng chí đề nghị đổi mới việc đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu nghị quyết thông qua phần mềm, tập trung kiểm tra cả nhận thức về nội dung cốt lõi và khả năng vận dụng vào nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, đảng viên. Ban Tuyên giáo Đảng ủy được giao phối hợp với Chi bộ Cục Công nghệ thông tin triển khai thử nghiệm phần mềm, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy. Nội dung nghiên cứu, tìm hiểu nghị quyết cũng được yêu cầu đưa vào sinh hoạt chi bộ tháng 11/2026.

Các đại biểu dự tại điểm cầu trung tâm TANDTC.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Chánh án TANDTC yêu cầu các cấp ủy chủ động rà soát, nhận diện những hạn chế, khuyết điểm để kịp thời khắc phục; không trông chờ, phụ thuộc hoàn toàn vào kết luận của cơ quan kiểm tra, giám sát cấp trên.

Đối với phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong hệ thống Tòa án, đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh yêu cầu phân định rõ trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy với trách nhiệm quản lý, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các tổ chức đảng, đơn vị cần rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đúng chức năng, thẩm quyền, tránh hành chính hóa hoạt động lãnh đạo của Đảng hoặc làm thay nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn.

Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nhất là đánh giá cán bộ trên cơ sở tiêu chí, kết quả công việc, sản phẩm cụ thể và dữ liệu có kiểm chứng; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, gắn với thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực, vụ việc nổi cộm, có nguy cơ phát sinh vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng yêu cầu bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp trực tiếp nghiên cứu, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện. Những cán bộ, đảng viên chưa tham dự Hội nghị phải được tổ chức học tập bổ sung và báo cáo kết quả về Thường trực Đảng ủy. Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, định kỳ tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện và những vấn đề cần chỉ đạo giải quyết.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả nhiệm vụ được phân công; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần được báo cáo kịp thời để xem xét, tháo gỡ, bảo đảm các chương trình, kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Một số hình ảnh tại các điểm cầu:

Điểm cầu TANDTC.

Điểm cầu Báo Công lý (Ảnh: Tuấn Dũng)

Điểm cầu Báo Công lý (Ảnh: Tuấn Dũng)

Điểm cầu Tòa án quân sự Trung ương (Ảnh: Mạnh Hùng)

Điểm cầu TAND tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Trần Khanh)

Điểm cầu TAND tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Nguyễn Sự)

Điểm cầu TAND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Tài Đức)

Điểm cầu TAND tỉnh Nghệ An (Ảnh: Trần Tú)

Điểm cầu TAND tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Bá Mạnh)

Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng (Ảnh: Hải Nam)