Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đảng viên lão thành Nguyễn Thị Xuyến tại nhà riêng chiều 8/11

Tham gia đoàn công tác Trung ương có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương. Về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Xuyến tại nhà riêng ở Phường 2 Bảo Lộc

Tại Phường 2 Bảo Lộc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn công tác đã đến tận nhà thăm hỏi, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Xuyến (99 tuổi), đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố 7, Đảng bộ Phường 2 Bảo Lộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuyến quê ở tỉnh Hưng Yên, vào Đảng ngày 20/10/1948, được công nhận đảng viên chính thức ngày 10/3/1949. Trong quá trình tham gia cách mạng, đồng chí từng làm công tác phụ nữ, giao thông liên lạc và tham gia các phong trào tại địa phương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi, chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Xuyến nhân dịp nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Năm 1988, đồng chí vào Lâm Đồng làm kinh tế, sau đó sinh hoạt Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng ở Cát Tiên và Bảo Lộc. Từ tháng 12/2022 đến nay, đồng chí sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố 7, Đảng bộ Phường 2 Bảo Lộc.

Tại buổi trao tặng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đảng viên và gia đình; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình 80 năm phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Xuyến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Xuyến (99 tuổi), trú tại Phường 2 Bảo Lộc

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Xuyến

Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận lòng trung thành, bản lĩnh chính trị và những đóng góp bền bỉ của người đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí mong muốn đảng viên tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất cách mạng, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao (bên phải) và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (bên trái) ân cần thăm hỏi, lắng nghe đảng viên Nguyễn Thị Xuyến (99 tuổi), trú tại Phường 2 Bảo Lộc

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận lòng trung thành, bản lĩnh chính trị và những đóng góp bền bỉ của đảng viên Nguyễn Thị Xuyến

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành, người có công với cách mạng; phát huy kinh nghiệm, uy tín và vai trò nêu gương của các đảng viên cao tuổi trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ông Lê Xuân Huệ, con trai trưởng đảng viên Nguyễn Thị Xuyến, xúc động cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng đối với gia đình

Đại diện gia đình, ông Lê Xuân Huệ, con trai trưởng của đồng chí Nguyễn Thị Xuyến, xúc động cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng đã dành thời gian đến tận nhà thăm hỏi, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho mẹ.

Ông cho biết, đây là niềm vinh dự, tự hào lớn đối với gia đình, đồng thời là nguồn động viên để con cháu tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục các thế hệ trong gia đình sống có trách nhiệm, tích cực đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Xuyến vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng