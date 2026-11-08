Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Ka Ming chiều 8/11

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương. Về phía tỉnh Lâm Đồng, tham dự có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương (bên phải) và đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái) tham dự ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Ka Ming cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và biểu dương tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao phát biểu chúc mừng bà con Nhân dân thôn Ka Ming, xã Di Linh nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thôn Ka Ming hiện có 471 hộ với 2.183 nhân khẩu, trong đó đồng bào Cơ Ho chiếm đa số với 465 hộ, còn lại là 6 hộ đồng bào Kinh. Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là trồng cà phê, lúa nước và chăn nuôi. Năm 2000, thôn Ka Ming được công nhận là thôn văn hóa đầu tiên của huyện Di Linh; năm 2021 tiếp tục đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Ka Ming, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Trong năm 2026, đời sống kinh tế của người dân tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Toàn thôn có khoảng 800 ha cà phê, năng suất ước đạt 3 - 3,5 tấn/ha; hơn 152 ha lúa nước, năng suất đạt 50 - 55 tạ/ha. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 85 triệu đồng/năm. Thôn hiện chỉ còn 2 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo. Hạ tầng dân sinh từng bước được đầu tư, 100% các trục đường trong khu dân cư được cứng hóa, các hộ đều được sử dụng điện và nước hợp vệ sinh.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Ho xã Di Linh được biểu diễn tại ngày hội

Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh, trật tự được triển khai thường xuyên. Năm nay, có 459/471 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 97,45%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,7%. Thôn cũng vận động người dân trồng hơn 300 cây hoa ven các tuyến đường, duy trì hoạt động thu gom rác thải và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tạo không khí gắn kết trong cộng đồng.

Đông đảo người dân thôn Ka Ming tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân thôn Ka Ming đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. Ngày hội là dịp để người dân thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền và Mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao trao tặng quà và hỗ trợ 100 triệu đồng cho Nhân dân thôn Ka Ming

Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết giữa đồng bào Cơ Ho và đồng bào Kinh, sự chung sức xây dựng khu dân cư văn hóa, kiểu mẫu; ghi nhận vai trò của các chi hội, đoàn thể, già làng và người có uy tín trong vận động người dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng quà cho Nhân dân thôn Ka Ming

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí đề nghị địa phương quan tâm khắc phục những hạn chế như sản xuất còn phụ thuộc vào giá cà phê, lúa nước; một số tập tục trong việc cưới, việc tang chuyển biến chậm; tình trạng xả rác và vi phạm quy định về độ tuổi điều khiển xe máy vẫn còn ở một bộ phận người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao và đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương trao tặng quà cho bà con Nhân dân thôn Ka Ming

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng quà cho bà con Nhân dân nhân Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam

Đồng chí cũng lưu ý việc chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Cơ Ho, nhất là văn hóa cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, tiếng nói và phong tục truyền thống. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số an toàn.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Lâm Đồng nghe bà con thôn Ka Ming giới thiệu về nghề dệt thổ cẩm truyền thống, một nét văn hóa đặc sắc được đồng bào Cơ Ho gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết và sự đồng thuận của Nhân dân, thôn Ka Ming sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã Di Linh và tỉnh Lâm Đồng.

Trẻ em thôn Ka Ming tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao đã trao tặng quà và hỗ trợ 100 triệu đồng cho thôn Ka Ming nhằm thực hiện các công trình dân sinh, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng trao tặng những phần quà động viên cán bộ và Nhân dân trong thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Di Linh Trần Hồng Quyết phát biểu đáp từ, trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương và tỉnh Lâm Đồng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khẳng định địa phương sẽ cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo đời sống Nhân dân và xây dựng thôn Ka Ming ngày càng phát triển

Những phần quà thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương và địa phương đối với đời sống người dân, đồng thời, động viên bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, phát triển.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân thôn Ka Ming gặp gỡ, sẻ chia, tiếp tục vun đắp tình làng nghĩa xóm và chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp