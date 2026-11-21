Chánh án TAND tỉnh Lào Cai - Lê Thái Hưng bàn giao nhà ở cho hộ ông Triệu Tòn Trạn.

Đồng hành và tiếp sức để hộ nghèo an cư

Tại xã Phong Dụ Thượng, việc bàn giao nhà ở cho hộ ông Triệu Tòn Trạn tiếp nối hoạt động hỗ trợ gia đình xây dựng nơi ở ổn định trước đó của TAND tỉnh Lào Cai.

Từ nguồn kinh phí do cán bộ, công chức, người lao động, TAND hai cấp tỉnh Lào Cai đóng góp để hỗ trợ đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Ngôi nhà được bàn giao thể hiện sự đồng hành với người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giải quyết nhu cầu thiết yếu về chỗ ở rất kịp thời trước mùa đông băng giá.

Trước đó, trong 2 ngày 23 và 24/7, TAND tỉnh Lào Cai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trao kinh phí hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn.

Tại xã Phong Dụ Thượng, Chánh án TAND tỉnh Lào Cai Lê Thái Hưng trực tiếp trao kinh phí cho gia đình ông Triệu Tòn Trạn, thôn Thượng Sơn số tiền 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Chánh án TAND tỉnh Lào Cai Lê Thái Hưng cùng cán bộ TAND tỉnh Lào Cai thăm ngôi nhà mới và động viên gia đình ông Triệu Tòn Trạn.

Thời điểm được lựa chọn hỗ trợ, gia đình ông Trạn thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở.

Khoản hỗ trợ nằm trong chương trình của TAND tỉnh Lào Cai với tổng kinh phí do cán bộ đóng góp 331 triệu đồng dành cho 31 hộ nghèo tại các xã Chiềng Ken, Tả Phìn và Phong Dụ Thượng.

Ngôi nhà được bàn giao mang ý nghĩa thiết thực đối với gia đình ông Trạn, giúp gia đình có nơi ở ổn định, giảm bớt nỗi lo về chỗ ở, có thêm điều kiện tập trung lao động sản xuất, chăm lo sinh hoạt và từng bước cải thiện cuộc sống.

Việc hỗ trợ nhà ở cũng góp phần cụ thể hóa trách nhiệm vì cộng đồng của đội ngũ cán bộ TAND hai cấp tỉnh Lào Cai. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sự chung tay chăm lo cho hộ nghèo tạo thêm nguồn lực cùng địa phương thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Trao Huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên xã Phong Dụ Hạ

Trong chương trình công tác tại xã Phong Dụ Hạ, Chánh án TAND tỉnh Lào Cai đã trao Huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trên địa bàn.

Chánh án TAND tỉnh Lào Cai Lê Thái Hưng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Dùn Hương, đảng viên Chi bộ thôn Khe Chung, xã Phong Dụ Hạ.

Cụ thể, đồng chí Đặng Dùn Hương, đảng viên Chi bộ thôn Khe Chung, xã Phong Dụ Hạ được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; đồng chí Lương Thanh Ngay, đảng viên Chi bộ thôn Khe Kìa, được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; đồng chí Nông Xuân Hòa, đảng viên Chi bộ thôn Khe Kìa, được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đại biểu dự lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lâu năm tại xã Phong Dụ Hạ.

Huy hiệu Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên; đồng thời là niềm vinh dự của bản thân, gia đình và chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt.

Những dấu mốc 60 năm, 55 năm và 30 năm tuổi Đảng mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, ý thức trách nhiệm cho thế hệ đảng viên trẻ.

Hoạt động trao Huy hiệu Đảng cùng việc bàn giao nhà ở cho hộ nghèo thể hiện sự quan tâm tới công tác xây dựng Đảng và đời sống nhân dân ở cơ sở. Qua đó, góp phần củng cố sự gắn bó với địa phương, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.