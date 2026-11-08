Chánh án TAND tỉnh Lai Châu dự sinh hoạt chi bộ tại xã Pa Ủ

Chi bộ bản Thăm Pa hiện có 21 đảng viên, gồm 20 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị; trong đó, 3 đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Chánh án TAND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi dự sinh hoạt chi bộ tại bản Thăm Pa, xã Pa Ủ

Tại buổi sinh hoạt, ông Nguyễn Xuân Hòa trực tiếp lắng nghe, trao đổi với các đảng viên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân và công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Qua nắm bắt tình hình thực tế, Chánh án TAND tỉnh Lai Châu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể Chi bộ bản Thăm Pa trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở, vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ tại bản Thăm Pa, xã Pa Ủ và trao quà Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Nhân dịp chuẩn bị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, Chánh án Nguyễn Xuân Hòa trao tặng phần quà cho tập thể chi bộ và nhân dân bản Thăm Pa.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với đồng bào vùng cao, góp phần động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống ngày càng ấm no, phát triển.

Chánh án TAND tỉnh Lai Châu, Nguyễn Xuân Hòa trao quà Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Thông qua việc trực tiếp tham dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, lãnh đạo TAND tỉnh Lai Châu có thêm điều kiện nắm bắt tình hình thực tiễn, tăng cường sự gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.