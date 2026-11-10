Chánh án TAND tỉnh Điện Biên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ TAND tỉnh Điện Biên mới đây đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Văn Khanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chánh án TAND tỉnh.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Điện Biên; Nguyễn Thị Huyền, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Việt Hùng, Giám thị Trại giam Nà Tấu (C10, Bộ Công an); cùng đông đảo cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ TAND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Văn Khanh

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Văn Khanh.

Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Phan Văn Khanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công tác xây dựng Đảng và sự phát triển của ngành TAND.

Trải qua 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Phan Văn Khanh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

Trên cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên, đồng chí cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, lãnh đạo hệ thống TAND hai cấp hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần bảo vệ công lý, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Điện Biên ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Phan Văn Khanh trong suốt quá trình công tác. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ TAND tỉnh Điện Biên.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên mong muốn đồng chí Phan Văn Khanh tiếp tục phát huy phẩm chất người cán bộ Tòa án với phương châm “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm lãnh đạo, góp phần xây dựng ngành TAND tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phan Văn Khanh, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ

Xúc động đón nhận phần thưởng cao quý, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên Phan Văn Khanh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng và tập thể cán bộ, đảng viên trong toàn ngành.

Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực cống hiến, cùng tập thể xây dựng Đảng bộ TAND tỉnh Điện Biên ngày càng vững mạnh.

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự trân trọng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến của người đảng viên, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương trong toàn Đảng bộ TAND tỉnh Điện Biên.