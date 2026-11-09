Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư chi bộ, Chánh án TAND khu vực 9- An Giang Trần Thế Văn cho biết, trong năm 2026, tập thể lãnh đạo TAND khu vực 9 - An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của đơn vị; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang và các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026.

Lãnh đạo đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, Thẩm phán, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ việc; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chánh án TAND tỉnh An Giang thăm, làm việc tại TAND khu vực 9

Tập thể lãnh đạo đơn vị duy trì sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu. Trong quản lý, điều hành luôn chú trọng công khai, minh bạch, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động của từng công chức; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong thực thi công vụ.

Trong quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ việc, Thẩm phán và công chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật tố tụng; chú trọng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ khách quan, toàn diện, bảo đảm quyền tranh tụng và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

Đơn vị quan tâm tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến khi đủ điều kiện; tăng cường công khai bản án, quyết định theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi và giải quyết án.

Kết quả giải quyết, xét xử các loại vụ việc trong năm 2026: Tổng thụ lý 3.323 vụ, việc; đã giải quyết 3.163 vụ, việc, đạt tỷ lệ 95,19%.

Đơn vị đã tổ chức triển khai nền tảng quản lý án toàn trình theo chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao; bước đầu đưa hệ thống vào phục vụ công tác quản lý, theo dõi và xử lý công việc theo quy trình điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chánh án TAND tỉnh An Giang Thái Rết đánh giá cao kết quả đạt được của TAND khu vực 9 – An Giang trong năm 2026.

Đồng thời Chánh án TAND tỉnh An Giang Thái Rết yêu cầu TAND khu vực 9 – An Giang cần tập trung nỗ lực thực hiện các mặt công tác nhất là giải quyết án tồn động của năm 2026; phân công rõ ràng, tách bạch và xây dựng kế hoạch hoạt động giữa công tác Đảng và công tác chính quyền; khẩn trương hoàn thành số hóa hồ sơ trước tháng 12/2026; quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo tập trung đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn xã hội.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Chánh án TAND khu vực 9 - An Giang Trần Thế Văn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá và ý kiến chỉ đạo của Chánh án TAND tỉnh An Giang Thái Rết.

Đồng thời khẳng định đơn vị sẽ kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần xây dựng TAND khu vực 9 - An Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ chính trị của ngành Tòa án trong tình hình mới.