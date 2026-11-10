Buổi kiểm tra được tổ chức trong quá trình triển khai kế hoạch thanh tra công vụ trong TAND hai cấp tỉnh An Giang, theo Kế hoạch số 49-KH/ĐU của Đảng ủy TANDTC về xử lý những bất cập trong giải quyết án dân sự, hành chính và đợt thi đua " Bức phá 60 ngày giải quyết dứt điểm án và đơn tồn đọng kéo dài" của TAND hai cấp tỉnh An Giang.

Chánh án TAND tỉnh An Giang Thái Rết kiểm tra công vụ đột xuất tại TAND khu vực 3

Tại buổi làm việc, Chánh án TAND tỉnh An Giang đề nghị đơn vị báo cáo tình hình tư tưởng của đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giải quyết án tồn, công tác tự kiểm tra giám sát của Chi bộ, việc thực hiện Chỉ thị 26 trong công tác xét xử và công tác công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tại đơn vị thời gian qua.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Bí thư chi bộ, Chánh án TAND khu vực 3 – An Giang cho biết, trong năm 2026, đơn vị đã được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của ban lãnh đạo TAND tỉnh An Giang, TANDTC, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lạo động, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu thi đua.

Về công tác chuyên môn, tính đến hết tháng 9/2026, đơn vị đã thụ lý 2.408 vụ, việc các loại; đã giải quyết 2.174 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,28%. Các mặt công tác khác cũng hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, đơn vị cũng còn gặp một số khó khăn khó khăn trong thực hiện ủy thác tư pháp, phối hợp với UBND, Văn phòng đăng ký đất liên xã trong thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết một số vụ án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thái Rết đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của TAND khu vực 3 - An Giang.

Chánh án Thái Rết đề nghị đơn vị phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án đã thụ lý trước ngày 01/10/2025 còn tồn đọng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Đồng thời, yêu cầu đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của TANDTC, tập trung chuẩn bị hồ sơ số hóa tài liệu, thao tác thành thạo Nền tảng quản lý án toàn trình trong thực hiện nhiệm vụ xét xử và các phần việc trong triển khai thực hiện nền tảng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên Nền tảng KPI trong thời gian tới.