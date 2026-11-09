Chánh án TAND tỉnh An Giang làm việc với TAND khu vực 10

Ông Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh An Giang chủ trì buổi làm việc kiểm tra đột xuất tại TAND khu vực 10- An Giang

Buổi kiểm tra được tổ chức trong quá trình triển khai kế hoạch thanh tra công vụ trong TAND hai cấp tỉnh An Giang, Kế hoạch số 49-KH/ĐU của Đảng ủy TANDTC về xử lý những bất cập trong giải quyết án dân sự, hành chính và đợt thi đua “Bứt phá 60 ngày giải quyết dứt điểm án và đơn tồn đọng kéo dài” của TAND hai cấp tỉnh An Giang.

Tại buổi làm việc, Chánh án TAND tỉnh đề nghị đơn vị báo cáo tình hình tư tưởng của đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giải quyết án tồn, công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, việc thực hiện Chỉ thị 26 trong công tác xét xử và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại đơn vị thời gian qua.

Tại buổi làm việc, các Thẩm phán trực tiếp nêu những khó khăn khi xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, thực hiện ủy thác tư pháp và phối hợp với UBND, Văn phòng đăng ký đất đai trong thu thập tài liệu, chứng cứ.

Chánh án TAND tỉnh đã trao đổi, định hướng xử lý từng vấn đề vướng mắc để đơn vị có cơ sở tiếp tục giải quyết các hồ sơ đang gặp khó khăn.

Kết luận buổi làm việc, ông Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh An Giang đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của TAND khu vực 10 - An Giang.

Chánh án Thái Rết đề nghị đơn vị phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án đã thụ lý trước ngày 01/10/2025 còn tồn đọng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Đồng thời yêu cầu đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của TANDTC, tập trung chuẩn bị hồ sơ số hóa tài liệu, thao tác thành thạo Nền tảng quản lý án toàn trình trong thực hiện nhiệm vụ xét xử và các phần việc trong triển khai thực hiện nền tảng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân (Nền tảng KPI) trong thời gian tới.