Chánh án TAND tỉnh An Giang kiểm tra đột xuất tại TAND khu vực 4

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thanh Toàn, Chánh án TAND khu vực 4 – An Giang cho biết, về công tác chuyên môn, năm 2026 (từ 1/10/2025 – 30/9/2026) TAND khu vực 4 – An Giang đã giải quyết 1.942 vụ, việc, đạt tỷ lệ 94,78%.

Trong đó, kết quả giải quyết án hình sự, án hành chính đạt tỷ lệ 100%; riêng án dân sự đạt tỷ lệ 94%, đặc biệt là đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ án tồn từ năm 2025 trở về trước.

Chánh án TAND tỉnh An Giang kiểm tra đột xuất tại TAND khu vực 4

Về công tác triển khai các văn bản của Đảng đều được triển khai đầy đủ trong các cuộc họp chi bộ. Đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã triển khai, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác khác.

Năm 2026, tập thể TAND khu vực 4 - An Giang được cơ quan coa thẩm quyền thống nhất đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh An Giang cho biết, qua công tác kiểm tra đột xuất cho thấy tập thể TAND khu vực 4 – An Giang chấp hành tốt giờ giấc công vụ, trang phục, bảng tên đúng quy định, cơ quan sạch sẽ, phòng làm việc gọn gàng.

Chánh án TAND tỉnh An Giang Thái Rết yêu cầu ban lãnh đạo TAND khu vực 4 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để hoàn thành tốt công việc, đặc biệt là trong thời điểm từ nay đến ngày 31/12/2026 phải giải quyết dứt điểm các vụ án năm 2025.

“Với quan điểm các vụ án được nhanh chóng, kịp thời, trong quá trình giải quyết án, các đồng chí Thẩm phán có gặp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo xin ý kiến lãnh đạo đơn vị, nếu vượt thẩm quyền thì lãnh đạo đơn vị phải báo cáo xin ý kiến Ban lãnh đạo Tòa án cấp trên để giải quyết”, Chánh án TAND tỉnh An Giang Thái Rết nhấn mạnh.