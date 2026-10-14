Chánh án Nguyễn Văn Quảng tiếp song phương Đoàn đại biểu Tòa án tối cao các nước ASEAN
Trong khuôn khổ Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư, do Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 9 đến 12/10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng đã có các cuộc tiếp song phương với đoàn đại biểu Tòa án tối cao Brunei, Myanmar và Timor-Leste.
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/chanh-an-nguyen-van-quang-tiep-song-phuong-doan-dai-bieu-toa-an-toi-cao-cac-nuoc-asean-543182.html