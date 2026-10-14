Chánh án Nguyễn Văn Quảng tiếp song phương Đoàn đại biểu Tòa án tối cao các nước ASEAN

Mưa dông tiếp tục xuất hiện tại TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Nam Bộ và Lâm Đồng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số địa bàn ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi; trên biển có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao trên 2 m.