Chánh án Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư

Sáng 10/10, tại TP Đà Nẵng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ 4. Báo Công lý trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của của đồng chí Chánh án.

Kính thưa đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương,

Thưa đồng chí Trương Quân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,

Thưa các đồng chí Chánh án, Phó Chánh án, Trưởng Đoàn đại biểu Tòa án tối cao các nước thành viên ASEAN,

Thưa đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng,

Thưa các vị Đại sứ/Trưởng đoàn các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam,

Thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý vị đại biểu,

Thay mặt Ban Tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư, tôi xin trân trọng cảm ơn Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tới dự và có bài phát biểu quan trọng chào mừng Diễn đàn Tư pháp ASEAN- Trung Quốc lần thứ tư.

Thay mặt Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các Chánh án, Phó Chánh án, Trưởng Đoàn đại biểu Tòa án tối cao các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc, cùng đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và toàn thể quý vị đại biểu đã đến thành phố Đà Nẵng xinh đẹp của Việt Nam để tham dự Diễn đàn tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư.

Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam trân trọng cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan của thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao để Diễn đàn được diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị và hứa hẹn đạt kết quả tốt đẹp. Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu là vinh dự của Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam.

Xin gửi tới Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và các Chánh án, Phó Chánh án, Trưởng đoàn đại biểu Tòa án tối cao các nước thành viên ASEAN, Trung Quốc, các vị Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và quý vị khách quý lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Diễn đàn của chúng ta thành công tốt đẹp.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc Diễn đàn tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư.

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu,

Kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại vào năm 1991, với sự nỗ lực chung của hai Bên trong suốt 35 năm qua, quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. ASEAN và Trung Quốc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2003. Đến năm 2021, tại Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc - ASEAN, hai Bên đã chính thức công bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đây là dấu mốc mang ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của quan hệ đối tác ASEAN - Trung Quốc, là tiền đề quan trọng để hai Bên triển khai nhiều cơ chế hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Trong bối cảnh đó, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam rất hân hạnh đăng cai tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kỷ niệm 05 năm Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Trung Quốc, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động và tầm quan trọng của “Năm ASEAN-Trung Quốc”.

Kinh thưa các quý vị đại biểu,

Trong bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước ASEAN và Trung Quốc ngày càng sâu rộng thì hợp tác tư pháp càng có vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng nền tảng pháp lý thuận lợi, thực thi công lý, đảm bảo môi trường hợp tác ổn định, minh bạch. Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc đã mở ra một kênh hợp tác mới nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp. Diễn đàn lần thứ tư do Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng là sự tiếp nối cơ chế đối thoại, hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc đã được Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đăng cai tổ chức thành công vào các năm 2014, 2017 và 2022.

Các đại biểu dự Diễn đàn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chánh án, Trưởng đoàn Tòa án tối cao 12 nước chụp ảnh lưu niệm.

Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư, với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”, là dịp để các đại biểu sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và thương mại; đề xuất các phương thức mới để tăng cường hợp tác ngày càng hiệu quả, phù hợp với luật pháp và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng. Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận công lý. Đây là những nội dung quan trọng gắn với trọng trách của Tòa án mỗi nước và trách nhiệm chung của Tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Tiếp nối những kết quả đạt được từ các Diễn đàn trước đây, Diễn đàn lần này mở ra không gian trao đổi cởi mở, thực chất về các nội dung của hợp tác tư pháp, nhận diện sớm các vấn đề mới nổi, các xu hướng dài hạn có tác động đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trọng trách của hệ thống Tòa án các nước ASEAN - Trung Quốc trong thời gian tới. Những ý tưởng, đề xuất trao đổi tại Diễn đàn có thể bổ sung các định hướng hợp tác hiệu quả của Tòa án các nước trong thời gian tới. Tôi tin tưởng rằng, tại Diễn đàn quan trọng này, các đại biểu sẽ làm việc với tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao và thu được kết quả tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”.

Chúc Diễn đàn thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.