Chàng trai Ý 'phải lòng' và quyết tâm dành dụm tiền để xây dựng tương lai tại Việt Nam

Hiện tại, Phong Ý sở hữu kênh TikTok gần 167.000 lượt theo dõi, cùng nhiều video cán mốc hơn 1 triệu lượt xem. Trang Facebook của anh cũng có gần 60.000 lượt theo dõi, Instagram thu hút hơn 16.000 người theo dõi. Bên cạnh việc sáng tạo nội dung, anh đang làm công việc bảo trì cơ khí tại các khu mỏ ở Úc. Trong cuộc trò chuyện với Sinh Viên Việt Nam, Phong Ý đã chia sẻ rất nhiều về hành trình học tiếng Việt, lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai.

Đến Việt Nam vào năm 2025, câu chuyện gì đã diễn ra khiến anh có ấn tượng sâu sắc và tạo động lực lớn để tự học tiếng Việt, với hy vọng sẽ chuyển đến Việt Nam sinh sống?

Ngay từ những ngày đầu đến Việt Nam vào năm 2025, tôi đã có cảm giác rất gần gũi, như thể mình thuộc về nơi này. Không hẳn vì một câu chuyện hay sự kiện đặc biệt nào, mà chính không khí cuộc sống hằng ngày khiến tôi cảm thấy gắn bó với Việt Nam. Lần đầu nghe mọi người nói tiếng Việt, dù chẳng hiểu gì, tôi đã rất muốn học. Tôi muốn có thể trò chuyện với mọi người và hiểu sâu hơn về văn hóa, cuộc sống ở đây. Từ cảm giác gần gũi ban đầu ấy, tôi dần có mong muốn trở lại Việt Nam để sinh sống lâu dài. Đó cũng là lý do tôi bắt đầu học tiếng Việt và duy trì việc học mỗi ngày suốt hơn một năm qua.

Phong Ý có thể chia sẻ thêm về cách anh đang học tiếng Việt?

Hiện tại, tôi làm việc 12 tiếng mỗi ngày, gần như ngày nào cũng vậy, nên thời gian dành riêng cho việc học khá ít. Vì thế, tôi cố gắng đưa tiếng Việt vào sinh hoạt hằng ngày nhiều nhất có thể. Vào những lúc rảnh và phù hợp, tôi thường nghe podcast hoặc xem video bằng tiếng Việt. Tôi cũng nhắn tin với bạn bè bằng tiếng Việt và đặt mục tiêu học ít nhất ba từ mới mỗi ngày.

Tôi cố gắng tạo một môi trường mà ngày nào cũng được tiếp xúc và sử dụng tiếng Việt. Vào những ngày nghỉ, có nhiều thời gian hơn thì tôi học thêm. Việc làm video bằng tiếng Việt trên TikTok và YouTube cũng là một cách để tôi luyện nói và tập diễn đạt suy nghĩ tự nhiên hơn. Với tôi, điều quan trọng nhất là duy trì đều đặn, dù mỗi ngày chỉ học được một chút.

Với anh, phần khó nhất khi học tiếng Việt là gì?

Với tôi, phần khó nhất khi học tiếng Việt là phát âm, đặc biệt là sáu thanh điệu. Tiếng Ý và tiếng Anh không phải là ngôn ngữ có thanh điệu như tiếng Việt, nên tôi mất khá nhiều thời gian để làm quen. Đến bây giờ, tôi vẫn có những từ phát âm chưa đúng. Để cải thiện, tôi nghe tiếng Việt mỗi ngày và tập nói theo người bản xứ. Khi xem video hoặc nghe một đoạn ghi âm, tôi cố gắng bắt chước cách họ phát âm, lên xuống giọng và ngắt nghỉ. Tôi vẫn đang luyện từng ngày để nói rõ ràng và tự nhiên hơn.

Gia đình phản ứng ra sao khi anh có định hướng chuyển đến một đất nước ở tận châu Á sinh sống và làm việc?

Gia đình phản ứng rất tích cực khi biết tôi muốn chuyển đến Việt Nam sinh sống. Bố mẹ tôi cũng từng đi du lịch Việt Nam khoảng hai tuần và rất thích nơi đây, nên tôi không phải thuyết phục gì nhiều. Tôi thấy may mắn vì được gia đình ủng hộ lựa chọn này. Biết đâu, một ngày nào đó, bố mẹ cũng sẽ sang Việt Nam sinh sống cùng tôi. Tôi rất vui nếu điều đó thành hiện thực, nhưng hiện tại gia đình chưa có kế hoạch cụ thể.

Có không ít bạn trẻ người nước ngoài đến Việt Nam đã trở thành nhà sáng tạo nội dung (content creator). Phong Ý có định hướng tương tự không?

Ban đầu, tôi làm video chỉ vì thấy vui, muốn luyện tiếng Việt và xem mọi người phản ứng thế nào khi nghe một người Ý nói tiếng Việt. Tôi không ngờ, một số video lại được chia sẻ rộng rãi, giúp nhiều người biết đến câu chuyện và hành trình của mình. Tôi không bắt đầu với mục tiêu kiếm tiền hay trở thành người làm nội dung chuyên nghiệp. Hiện tại, thu nhập của tôi vẫn đến từ công việc ở Úc. Còn tôi chưa chắc sau này có chọn sáng tạo nội dung làm nghề chính hay không.

Khi đến Việt Nam, tôi vẫn muốn tiếp tục làm video, chia sẻ hành trình của bản thân và những điều tích cực mình gặp trong cuộc sống. Tôi hy vọng, những chia sẻ ấy có thể giúp một số bạn trẻ có thêm động lực học ngoại ngữ, thử những điều mới và từng bước thay đổi cuộc sống. Tôi đang dần hiểu rõ hơn hướng đi mình muốn theo đuổi, làm điều gì đó có giá trị cho các bạn trẻ. Còn công việc cụ thể sẽ là gì thì tôi vẫn đang tìm hiểu. Với việc làm nội dung, kiếm tiền hiện chưa phải là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Hiện tại, công việc của anh như thế nào và tại sao lại chọn công việc thợ mỏ vất vả tại Úc?

Tôi làm công việc sửa chữa và bảo trì các thiết bị cơ khí tại nhà máy xử lý quặng, chủ yếu là quặng sắt. Trong nhà máy, có những hệ thống máy móc lớn để nghiền và xử lý quặng thành những phần nhỏ hơn. Công việc của tôi và các đồng nghiệp là bảo trì, sửa chữa để các thiết bị đó vận hành ổn định. Tôi chọn làm việc tại các khu mỏ ở Úc vì mức thu nhập tốt, phù hợp với mục tiêu tích lũy tiền cho tương lai trong một khoảng thời gian có hạn.

Công việc đòi hỏi kỹ năng, kinh nghiệm thực tế, sự cẩn thận và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn. Làm ca 12 tiếng khá vất vả, nhưng ở giai đoạn hiện tại, tôi thấy lựa chọn này phù hợp với hoàn cảnh và kế hoạch của bản thân. Tôi muốn tận dụng thời gian ở Úc để làm việc, tiết kiệm và chuẩn bị nền tảng tài chính trước khi trở về Việt Nam.

Anh từng chia sẻ muốn dành dụm 4 tỷ đồng để đến Việt Nam sinh sống. Anh nghĩ con số này có khả quan hay không?

4 tỷ đồng là mục tiêu tôi đặt ra cho hai năm làm việc và tiết kiệm ở Úc. Với tôi, một mục tiêu cụ thể giúp bản thân có định hướng và động lực cố gắng mỗi ngày. Tôi nghĩ, đó là con số có thể đạt được, nếu làm việc chăm chỉ và quản lý chi tiêu tốt, nhưng không phải điều mình có thể khẳng định chắc chắn. Nếu cuối cùng chưa đạt được đúng con số ấy, tôi vẫn trân trọng số tiền đã tích lũy được.

Trước việc giá cả tăng, tôi hiểu rằng, cần tính toán chi tiêu và có kế hoạch sử dụng tiền cẩn thận. Tôi không xem đây là khoản tiền để sống lâu dài mà không cần làm việc, mà là nền tảng để bắt đầu giai đoạn tiếp theo. Khi đến Việt Nam, tôi muốn tiếp tục làm video, đi nhiều nơi để hiểu hơn về cuộc sống, con người và tìm hiểu môi trường kinh doanh. Tôi muốn bắt đầu từ việc lắng nghe, tìm hiểu những nhu cầu thực tế, rồi mới cân nhắc có thể xây dựng công việc kinh doanh nào phù hợp, tạo ra giá trị và đóng góp cho cộng đồng.

Là một người trẻ sống và làm việc xa gia đình, anh có chia sẻ gì với những bạn đồng trang lứa cũng đang đi tìm ước mơ nhưng phải xa nhà như thế?

Tôi hiểu rằng, sống và làm việc xa gia đình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc rất nhớ nhà, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Điều tôi muốn nhắn gửi đến những bạn đang ở hoàn cảnh tương tự là hãy cố gắng từng ngày vì mục tiêu đã chọn và để bản thân ngày càng tốt hơn. Tôi tin rằng, dù ở xa, khi thấy chúng ta trưởng thành, biết chăm lo cho bản thân và nỗ lực xây dựng tương lai, gia đình cũng sẽ yên tâm và tự hào. Khoảng cách khiến tôi không thể ở bên người thân thường xuyên như trước, nhưng tôi vẫn có thể giữ sự gần gũi bằng cách quan tâm và chia sẻ với nhau.

Nếu đến Việt Nam sinh sống, Phong Ý sẽ chọn nơi nào và vì sao?

Hiện tại, tôi vẫn chưa quyết định sẽ sống ở tỉnh hay thành phố nào. Từ Bắc vào Nam, Việt Nam có rất nhiều nơi đẹp, mỗi nơi lại có nét riêng khiến tôi muốn tìm hiểu thêm. Tôi muốn dành thời gian đi nhiều nơi, trải nghiệm cuộc sống và tìm một nơi thực sự phù hợp để gắn bó lâu dài. Lựa chọn đó cũng sẽ phụ thuộc vào công việc và hướng kinh doanh sau này của mình. Hy vọng, qua hành trình ấy, tôi sẽ tìm được một nơi có thể gọi là nhà.

Cảm ơn Phong Ý về cuộc trò chuyện này!