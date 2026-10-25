Chàng trai xứ Thanh và hành trình 10 năm lan tỏa yêu thương

Hành trình thiện nguyện bắt đầu từ những món quà nhỏ

Chàng trai trẻ Viên Đình Long (sinh năm 1999, quê Thanh Hoá) bắt đầu bén duyên với các hoạt động thiện nguyện từ khi còn là một sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Những chuyến đi đầu tiên của anh Long vô cùng giản dị. Món quà chàng trai trẻ mang theo khi ấy chỉ là vài bộ quần áo cũ, những cuốn sách vở còn mới được gom góp từ bạn bè và người thân để gửi tặng trẻ em vùng cao khó khăn.

Từ những chuyến đi nhỏ lẻ ban đầu, hành trình thiện nguyện của anh Long dần trở nên thường xuyên hơn. Mỗi năm, anh Long đều đặn đứng ra tổ chức và tham gia khoảng 7 - 10 chương trình lớn nhỏ, vận động hàng trăm triệu đồng từ các mạnh thường quân để hỗ trợ cho trẻ em nghèo nơi vùng sâu vùng xa, những người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Anh Viên Đình Long (áo đỏ) trong một chuyến thiện nguyện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bên cạnh công việc chuyên môn hằng ngày, anh chủ động sắp xếp thời gian chuẩn bị chu đáo cho từng chuyến đi, từ khâu khảo sát nhu cầu, chuẩn bị quà tặng cho đến việc trực tiếp vận chuyển và trao tận tay người nhận.

“Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là gom góp quần áo, sách vở để giúp các em nhỏ có thêm đồ dùng đến trường. Nhưng càng đi nhiều, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, tôi càng thấy mình phải nỗ lực làm được nhiều hơn nữa. Khi nhận được sự đồng hành của cộng đồng và các nhà hảo tâm, tôi cố gắng duy trì các chương trình một cách chỉn chu, phù hợp nhất với điều kiện thực tế”, anh Long tâm sự.

Theo anh Long, động lực lớn nhất giúp anh kiên trì với hành trình thiện nguyện trong nhiều năm chính là cảm xúc đọng lại khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời còn bất hạnh. Mỗi địa phương, mỗi vùng đất lại có một khó khăn riêng, đòi hỏi người làm thiện nguyện phải thực sự lắng nghe, tìm hiểu tâm tư và lựa chọn phương án hỗ trợ thiết thực nhất.

Những chuyến đi mang hơi ấm tới bản làng

Tây Bắc là một trong những vùng đất ghi dấu nhiều kỷ niệm nhất của anh Long. Tại các bản làng hẻo lánh, đường sá hiểm trở, giao thông đi lại còn nhiều hạn chế, việc vận chuyển các chuyến hàng cứu trợ đến với bà con rất vất vả.

Anh Viên Đình Long cùng một số nhóm thiện nguyện, bạn bè tổ chức chương trình trao quà từ thiện cho trẻ em, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lai Châu.

Không ít chuyến đi diễn ra trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Có những thời điểm đường vào bản bị sạt lở nghiêm trọng do bão lũ, mưa kéo dài. Dẫu vậy, anh Long cùng các bạn bè vẫn kiên trì vượt qua từng đoạn đường bùn lầy, tiếp cận địa bàn để kịp thời trao tận tay bà con nhu yếu phẩm, thuốc men và những phần quà động viên.

Bên cạnh việc phân phát nhu yếu phẩm, anh còn dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện cùng các em nhỏ mồ côi, thăm hỏi những gia đình có người ốm đau nặng. Việc trực tiếp đến tận nơi giúp anh thấu hiểu sâu sắc hơn điều kiện sống của người dân địa phương, từ đó trở thành cầu nối lan tỏa, sẻ chia yêu thương đến đúng nơi cần.

“Tôi muốn tận tay trao những phần quà tình nghĩa của các mạnh thường quân đến bà con. Chỉ khi đến tận nơi, mình mới cảm nhận trọn vẹn những vất vả họ đang trải qua. Và chính sự sẻ chia dù rất nhỏ bé, nhưng nếu đến đúng lúc sẽ là điểm tựa tinh thần cực kỳ to lớn cho người dân vùng xa”, anh chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở vùng cao Tây Bắc, mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra, anh Long lại kết hợp với các nhóm thiện nguyện nhanh chóng lên đường hỗ trợ. Anh đã có mặt tại nhiều vùng rốn lũ của Thanh Hóa, các tỉnh miền Trung để kịp thời ứng cứu, san sẻ khó khăn cùng bà con.

Lan toả tinh thần "lá lành đùm lá rách"

Bên cạnh những chuyến đi xa, anh Long còn dành tâm huyết cho các hoạt động đồng hành cùng bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội như: Viện Bỏng Quốc gia, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Huyết học & Truyền máu Trung ương hay Bệnh viện Việt Đức.

Tại đây, anh cùng nhóm bạn tập trung hỗ trợ viện phí cho các ca bệnh hiểm nghèo, phát hàng nghìn suất cơm, cháo nóng hổi và trực tiếp ghé thăm các giường bệnh. Không dừng lại ở giá trị vật chất, anh Long luôn dành thời gian ngồi lại bên giường bệnh để lắng nghe, động viên tâm sự với bệnh nhân và người nhà.

“Ở bệnh viện, mỗi bệnh nhân là một số phận, mỗi gia đình là một câu chuyện với những nỗi niềm riêng. Có những cha mẹ vừa gồng mình tìm tiền chữa bệnh cho con, vừa chật vật lo từng bữa ăn qua ngày. Chứng kiến những hoàn cảnh ấy, tôi càng thấm thía rằng, đôi khi một sự giúp đỡ đúng lúc không chỉ vơi bớt gánh nặng vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin để họ bước tiếp", anh bộc bạch.

Ngoài việc hỗ trợ người dân ở các vùng sâu, vùng xa, nhóm thiện nguyện của anh Long thường xuyên hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều bệnh viện.

Nhìn lại hành trình 10 năm làm thiện nguyện, anh Long vẫn giữ trọn sự khiêm nhường. Anh vẫn song song duy trì công việc chuyên môn để đảm bảo cuộc sống cá nhân, đồng thời dành thời gian rảnh rỗi cho các dự án vì cộng đồng.

“Thiện nguyện không phải là công việc ngẫu hứng mà cần sự chủ động, kế hoạch dài hạn và trách nhiệm. Quan trọng nhất là những việc mình làm phải thực sự mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng”, anh Long bộc bạch.

Mười năm bền bỉ với những việc làm thiện nguyện, điều đáng quý trong hành trình của anh Viên Đình Long không nằm ở những khoản đóng góp lớn lao, mà ở sự tận tâm trong từng hành động, sự kiên trì đồng hành cùng những phận đời khó khăn. Qua đó cho thấy, khi những việc làm tử tế được nuôi dưỡng bằng sự chân thành, bền bỉ, chúng sẽ tạo nên sức lan tỏa vượt xa một hành động thiện nguyện đơn thuần.

Bằng những việc làm thiết thực, chàng trai trẻ xứ Thanh đang tiếp tục lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, truyền cảm hứng sống đẹp, có trách nhiệm, biết yêu thương và cống hiến cho cộng đồng.