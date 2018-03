Chàng trai xin tư vấn: Có nên lấy cô gái quá tiết kiệm làm vợ?

Sau khi chia sẻ băn khoăn có nên lấy cô gái tiết kiệm tới mức rót nước mắm cũng không thừa một giọt, nam chính nhanh chóng bị nhiều người chỉ trích.

Tâm sự của một chàng trai từng là sinh viên khóa K55, ĐH Kinh tế Quốc dân trên diễn đàn Neu Confession hiện thu hút nhiều sự quan tâm.

Theo đó, nam chính tỏ ra băn khoăn về bạn gái của mình. Cô có gia đình khá điều kiện, song sống rất tiết kiệm, đến pha nước mắm cũng không thừa một giọt.

'Bạn gái tôi pha không thừa một giọt nước mắm'

Đôi trẻ yêu nhau được 4 năm, từ thời là sinh viên. Khi ra trường 2 năm, họ đều có công việc ổn định và đang tính tới chuyện hôn nhân.

Anh chàng phân vân không biết có nên lấy một cô gái quá tiết kiệm làm vợ. Ảnh chụp màn hình.

Cô bạn gái không có gì đáng chê trách - ngoan ngoãn, khéo tay, hay nói và rất hài hước. Ở bên cô, anh luôn cảm thấy vui vẻ, song hiện hơi đắn đo liệu có nên lấy người này làm vợ hay không, bởi càng yêu lâu, càng thấy bạn nữ quá tiết kiệm.

Đi ăn hàng, nửa kia không bao giờ gọi món đắt tiền, chỉ chọn đồ rẻ nhất. Đến nhà bạn trai ăn cơm, khi làm gia vị chấm các món, nước chấm hay bột canh cô căn vừa đủ, thậm chí không bao giờ thừa ít nào. Đến mức em chồng tương lai còn phải bảo chị dâu đếm được cả giọt nước mắm, nấu canh hay cắm cơm không bao giờ thừa.

Chàng trai từng hỏi xem mẹ có ưng con dâu này không thì bà bảo tùy anh, hạnh phúc là ở mình.

Nhà trai ở gần trường cao đẳng cô thực tập, xác định đi tới hôn nhân nên mẹ anh cho cô mượn một phòng rộng nhất để ở, song cô chỉ chọn phòng hẹp nhất.

3 tháng cô ở nhà anh, tiền điện, tiền nước tiết kiệm đáng kể, đi khỏi nhà đều nhớ tắt điện, tắt quạt, tắt mọi thứ, thậm chí quạt dùng xong không bao giờ tắt công tắc mà rút hẳn dây ra.

Đôi khi mùa hè nóng quá, nhà anh chỉ cần bật công tắc là xong, vậy mà có cô đến, dùng cái gì cũng phải cắm dây. Gia đình anh xưa nay không quen vậy, anh đoán mẹ mình cũng không thích kiểu tiết kiệm này.

Lúc dùng nước, cô nàng cũng rất để ý. Mấy bạn sinh viên thuê tháng nào cũng 100.000-200.000 đồng tiền nước, còn cô chưa bao giờ quá 50.000 đồng. Cô rửa mặt một chậu nước bé tí, rửa xong còn để đó, đi vệ sinh mới dội. Anh định nhiều lần góp ý nhưng sợ cô tự ái.

Một lần nam chính nói cô không nên tiết kiệm quá. Cô cãi và nói tính như vậy, không phải tiết kiệm, muốn lấy cô phải cố chịu, không thì thôi. Anh yêu cô nên từ đó không bao giờ nói gì nữa.

Cô thích hoa, trồng hoa nhưng các ngày lễ nếu anh tặng cô đều bảo lãng phí, mua quà cho đỡ bị bỏ. Còn học sinh hay bạn tặng hoa cô lại hớn hở để khô đầy nhà không bỏ.

Bạn trai mua quà đắt tiền cô cũng nói. Quần áo mặc của cô cái áo khoác đắt nhất chỉ 500.000 đồng, dù anh làm kinh doanh không thiếu tiền. Đôi khi nghĩ những bữa nhậu của anh vài triệu, cô mà biết sau này ở với nhau chắc lại xích mích.

Nam chính không hiểu cô tiết kiệm quá như vậy thì một năm dư bao nhiêu? Liệu lấy nhau cả hai có hạnh phúc? Anh viết những dòng chia sẻ này mong mọi người tư vấn.

Phần lớn cư dân mạng cho rằng yêu và lấy đàn ông hà tiện sẽ chỉ chuốc lấy sự tủi thân, hổ thẹn với mọi người.

Bài viết trên sau khi chia sẻ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Phần lớn mọi người đều chỉ trích chàng trai thái quá để ý, xét nét bạn gái. Thậm chí, có người cho rằng con gái tiêu hoang không thiếu, tìm được người tiết kiệm như nữ chính trong câu chuyện mới khó.

Minh Vân (24 tuổi, Hà Nội) cho hay người tốt như vậy không hiểu anh chàng còn than điều gì. Vân nhận định nam chính quá may mắn khi gặp được nửa kia biết giữ gìn cho mình.

Trong khi đó, Quốc Trung (28 tuổi, Hưng Yên) bày tỏ anh từng gặp những người giống như bạn gái này. Mẹ Trung cũng là người tiết kiệm.

"Họ đều là người tốt nhưng quả thực sống cùng có nhiều cái mệt mỏi. Theo thời gian, phụ nữ có thể trở nên nói nhiều, cằn nhằn. Nếu bây giờ không hợp, mình khuyên bạn đừng cố. Trong chuyện này, chẳng ai đúng, ai sai cả mà về chung một nhà thì cần chung cách sống", Trung bày tỏ.

Muôn thuở lý do chia tay hài hước

Trái ngược với câu chuyện của chàng trai than phiền bạn gái tiết kiệm, mới đây, một đấng mày râu được nhiều người ủng hộ khi quyết chia tay vì thiếu nữ quá lười.

Lúc yêu nhau, không có lý do gì để ngăn cản tình cảm, song đa phần các đôi đều "đường ai nấy đi" bằng lý do khá đơn giản, súc tích và gói gọi trong hai chữ: Không hợp. Một anh chàng thậm chí còn chia tay do không thể chịu nổi sự lười biếng của nàng.

Theo đó, nam chính cho biết nửa kia 5 lần 7 lượt sang phòng mình chơi nhưng chỉ biết ăn, còn việc nấu nướng, dọn dẹp chẳng bao giờ tự giác làm. Khi mẹ anh lên chơi, cô vẫn "ngựa quen đường cũ", chỉ ăn, chẳng ý tứ đến việc nấu nướng hay phụ giúp mọi người.

Chàng trai cay đắng thốt lên: "Là con gái không cần thiết phải xinh đẹp, nhưng lười thì chán thật".

'Dở khóc dở cười' khi lấy chồng keo kiệt Nhiều phụ nữ cho rằng đàn ông có tính "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" là khó chấp nhận.

Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, chàng trai nhận được rất nhiều bình luận ủng hộ chia tay từ dân mạng.

Phương Thảo bày tỏ thẳng thắn: "Chia tay là phải thôi. Dù trai hay gái mà lười biếng, không biết ý tứ là không ai chịu nổi, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương".

Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng từng làm việc và tiếp xúc với các bạn trẻ gặp nhiều trường hợp yêu nhau vì lý do đơn giản như có tên hay, sở hữu chiếc cặp đẹp. Anh cho rằng cuộc tình kết thúc như cô gái không biết gọt dứa, chàng trai lái xe không vững là điều dễ hiểu.

Theo anh Thắng, giới trẻ chia tay vì những lý do trên cũng được gọi là tình yêu. Song đó là thứ tình yêu cơ hội, tình yêu "ngoài da" và hời hợt.

"Những ai có suy nghĩ như vậy rất khó tìm cho mình tình yêu đích thực. Tôi từng biết đến nhiều trường hợp họ không biết đi xe máy, chứ đừng nói là đi không vững, song vẫn là nhà khoa học thiên tài", anh nói.

Nam chuyên gia tâm lý cho rằng xã hội phát triển, con người có xu hướng sống nhanh, sống hưởng thụ. Bởi vậy, các bạn trẻ có những ứng xử mang tính chất cá nhân.

Anh đưa ra lời khuyên để có và giữ cho mình một tình yêu đẹp, chân thành, chúng ta cần ứng xử với thái độ không phán xét và hoàn thiện bản thân.

Kiều Trang