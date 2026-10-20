Chàng trai Việt - Hàn nhỏ tuổi nhất Sao Mai 2026 dừng chân nhưng không tiếc nuối

Trong liveshow 3 Sao Mai 2026 với chủ đề “Tình ca”, Kim Jea Bin chọn ca khúc kinh điển Sơn nữ ca do nhạc sĩ Trần Hoàn (sáng tác năm 1948). Thể hiện ca khúc lớn hơn cả tuổi đời của mình, chàng trai 18 tuổi mang thổi hơi thở trẻ trung, mới mẻ cho ca khúc.

"Tương lai của em sẽ là một ngôi sao, chắc chắn rồi, một ngôi sao của đại chúng, của thị trường", nhạc sĩ An Hiếu nhận xét sau phần trình diễn của Kim Jea Bin. Nhạc sĩ An Hiếu đánh giá bản phối lạ và hay, nhận định ca khúc này sẽ phù hợp với không gian sang trọng. Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cảm nhận, có thể thông qua ca khúc này, Kim Jea Bin muốn thể hiện nhạc thuật và luôn quan tâm tới bản phối với phần hòa âm tốt.

Việc Kim Jea Bin - thí sinh nhỏ tuổi nhất dừng chân tại Sao Mai 2026 sau 3 liveshow khiến nhiều người tiếc nuối. Nam ca sĩ sở hữu nền tảng thanh nhạc tốt, ngoại hình sáng và bản lĩnh sân khấu dù mới 18 tuổi.

Jea Bin chia sẻ sau chương trình: "Việc phải dừng chân, mình cũng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, nhìn lại đêm thi, mình đã nỗ lực hết sức. Dù phải dừng lại, mình hiểu và hoàn toàn tôn trọng quyết định của ban giám khảo khi so sánh mặt bằng chung giữa 12 thí sinh xuất sắc".

Bài học lớn nhất Kim Jea Bin học được sau Sao Mai 2026 có lẽ là phong cách làm việc chuyên nghiệp từ ban nhạc cũng như ê-kíp sản xuất. "Tuần nào cũng đầy áp lực và đòi hỏi từng thí sinh phải "chiến đấu" hết mình, qua đó rèn luyện cho tôi sự bền bỉ. Bên cạnh đó, các buổi workshop cùng sự chỉ bảo từ các thầy cô, anh chị đi trước cũng mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm và ý nghĩa giá trị", Jea Bin bộc bạch.

Đồng hành với Kim Jea Bin tại Sao Mai 2026 là ca sĩ Tô Minh Đức, cũng là người thầy uốn nắn cho anh tiến bộ hàng ngày:

Dù thời gian đồng hành chỉ khoảng 1 tháng, nhưng Jea Bin đã học hỏi được rất nhiều từ thầy Minh Đức.

"Trước khi đến với Sao Mai, giọng hát của mình còn nhiều hạn chế và chưa thực sự tốt. Thầy Tô Minh Đức đã uốn nắn cho mình từng chút một, từ cách nhả chữ, luyến láy, loại bỏ các tạp âm trong giọng hát để tiếng hát sạch hơn cho đến cách cảm bài và truyền tải trọn vẹn ý đồ nghệ thuật tới khán giả trên sân khấu".

Kim Jea Bin sinh năm 2008, là con lai Hàn - Việt. Trước khi thi Sao Mai 2026, anh từng gây ấn tượng tại Giọng hát Việt nhí 2019 với ca khúc Và tôi hát, chinh phục cả 3 huấn luyện viên. Được đà xông lên, Kim Jea Bin ghi dấu ấn ở Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí. Tuy nhiên, suốt 3 năm sau, anh khá im ắng để tập trung thi vào khoa Thanh nhạc nhẹ và Hòa âm phối khí tại Nhạc viện TP.HCM.

Tháng 6/2025, mẹ của Kim Jea Bin gặp biến cố sức khoẻ. Thời gian đó, Kim Jea Bin vẫn duy trì việc học, đi diễn và ngày ngày qua viện thăm mẹ. Việc thi Sao Mai 2026 cũng là cách anh báo đáp mẹ, muốn mẹ tự hào về mình. Chàng trai 18 tuổi được đánh giá cao nhờ kỹ năng thanh nhạc và trình diễn tốt, không ngại chọn ca khúc khó dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Kim Jea Bin tiết lộ, khép lại Sao Mai 2026, anh sẽ trở lại TPHCM tiếp tục học tập. Mục tiêu trước mắt của anh là hướng tới cuộc thi Điểm hẹn tài năng của VTV vào năm sau.