Chàng trai từng nặng 50 kg tốt nghiệp thủ khoa Đặc công Biệt động

Quang Huy (bên trái) tốt nghiệp thủ khoa ngành Đặc công Biệt động, Trường Sĩ quan Đặc công, với điểm tổng kết 8,11/10.

Tiếng hô khẩu lệnh vang lên trên thao trường Lữ đoàn Đặc công bộ 113, Binh chủng Đặc công đầu tháng 11. Trung úy Phạm Quang Huy (22 tuổi) cùng đồng đội miệt mài thực hiện các nội dung huấn luyện, từ rèn thể lực, luyện võ đến các bài tập kỹ thuật đặc thù của bộ đội đặc công. Sau 4 năm đào tạo, chàng trai quê Hưng Yên vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành Đặc công Biệt động với điểm tổng kết 8,11/10.

Huy đang trong giai đoạn một năm thực tế tại đơn vị để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trước khi quay lại Trường Sĩ quan Đặc công. Nhờ kết quả học tập nổi bật, anh được nhà trường giữ lại công tác. Nam sĩ quan trẻ nằm trong danh sách gần 100 thủ khoa được TP Hà Nội vinh danh vào tháng 11.

"Tôi vui và tự hào. Đây là thành quả sau 4 năm học tập, rèn luyện và nỗ lực", Huy chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Gầy, da đen đi nhưng trưởng thành hơn

Quang Huy là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Bố mẹ anh chủ yếu dựa vào công việc đồng áng để trang trải cuộc sống và lo cho các con ăn học.

Huy còn nhớ vào mùa cấy và mùa gặt lúa, phụ huynh phải thức khuya, dậy sớm. Những ngày nắng nóng, công việc đồng áng phải chuyển sang ban đêm từ 2h. Hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí anh.

Lớn lên, chứng kiến bố mẹ xoay xở khi chị gái bước chân vào giảng đường đại học, Huy càng mong muốn san sẻ gánh nặng.

"Đó một phần là lý do khi đến kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, tôi cân nhắc môi trường quân đội, nơi học viên được miễn học phí và bảo đảm nhiều chế độ sinh hoạt ", anh nói.

Huy chụp ảnh kỷ niệm cùng bố trong ngày tốt nghiệp.

Huy tìm hiểu các trường quân đội và ấn tượng với lực lượng bộ đội đặc công có khả năng tác chiến trong điều kiện phức tạp, yêu cầu cao về thể lực và kỹ năng. Chàng trai tin rằng đây là môi trường phù hợp để rèn luyện bản thân.

Với 25,4 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), Huy đặt duy nhất nguyện vọng vào Trường Sĩ quan Đặc công. "Tôi xác định nếu trượt sẽ đi làm để phụ giúp bố mẹ, năm sau thi lại. Tôi chỉ nghĩ làm sao cố gắng để có thể tiếp tục học", anh nhớ lại.

Lựa chọn của Huy mang lại kết quả như mong đợi. Trúng tuyển Trường Sĩ quan Đặc công, anh bắt đầu cuộc sống xa nhà, hòa vào môi trường quân ngũ có nền nếp và kỷ luật nghiêm ngặt.

"Khối lượng nội dung phải học và rèn luyện trong 6 tháng huấn luyện tân binh khá lớn, từ giáo dục chính trị, điều lệnh, trực gác, tăng gia sản xuất đến các nội dung quân sự như bắn súng AK, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, bơi và võ thuật", Huy kể.

Những ngày đầu nhập học, Huy gặp không ít khó khăn khi làm quen với cường độ huấn luyện và nền nếp sinh hoạt trong quân đội.

Lớn lên trong gia đình làm nông, quen với việc lao động chân tay, Huy không mất nhiều thời gian để thích nghi với cường độ sinh hoạt mới. Tuy nhiên, bơi lội là thử thách vì trước khi nhập học, nam sinh chưa biết bơi.

Những ngày mùa đông, có hôm nhiệt độ xuống khoảng 12 độ C, Huy vẫn xuống nước tập luyện. Cái lạnh khiến tay chân tê cứng, anh nỗ lực hoàn thành nội dung theo yêu cầu.

Sau khoảng 4 tháng, Huy có dịp trở về nhà ăn Tết cùng gia đình. So với thời điểm nhập học, chàng trai cao 1,72 m, nặng 52 kg đã giảm khoảng 2 kg, làn da sạm đi sau những ngày huấn luyện ngoài trời. Thấy con trai gầy và đen hơn, nhưng thay đổi trong cách nói chuyện, hành động và tính tự lập, bố mẹ anh yên tâm.

Bà Vũ Thị Mai, mẹ Huy, cho biết gia đình hiểu con trai sẽ đối mặt với nhiều vất vả, nhưng tin rằng môi trường quân đội có thể giúp con học tập, rèn luyện và trưởng thành.

"Thấy con quyết tâm, gia đình ủng hộ và động viên thêm", người mẹ nói.

200 km hành quân, căng võng ngủ giữa đồi

Kết thúc giai đoạn tân binh, Huy bước vào chương trình đào tạo ngành Sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu Đặc công. Bên cạnh các môn học trên giảng đường, phần lớn thời gian của học viên còn dành cho huấn luyện thực hành tại thao trường, từ võ thuật, bắn súng đến các đội hình chiến thuật.

Ngành học có 3 chuyên ngành gồm Đặc công Nước, Đặc công Bộ và Đặc công Biệt động. Từ năm thứ 4, Huy được phân công theo học chuyên ngành Đặc công Biệt động, hướng đào tạo lực lượng tinh nhuệ chuyên trách tác chiến trong môi trường đô thị, thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như chống khủng bố, bạo loạn.

Đây cũng là giai đoạn nam sinh phải tiếp cận nhiều nội dung huấn luyện có yêu cầu kỹ thuật cao. Học viên được rèn luyện kỹ năng leo từ dưới lên các tòa nhà cao tầng, tụt dây từ trên cao xuống, tiếp cận các tầng, phòng mục tiêu và thực hiện những động tác võ chiến đấu theo yêu cầu nhiệm vụ.

"Những nội dung này đòi hỏi kỹ thuật tương đối khó, đồng thời phải bảo đảm an toàn trong từng động tác. Chỉ cần một chút lơ là cũng có thể dẫn đến chấn thương", Huy kể.

Để hoàn thành các bài tập, học viên phải duy trì thể lực, khả năng phối hợp và sự tập trung. Huy may mắn ít gặp chấn thương nghiêm trọng, thỉnh thoảng chỉ bị căng cơ hoặc trẹo chân. Đây là những vấn đề thường gặp trong quá trình tập luyện cường độ cao.

Huy cho biết những đêm ngủ võng giữa rừng trong thời tiết lạnh là trải nghiệm khiến anh nhớ nhất sau những năm tháng học tập tại trường.

Trong 4 năm học, đợt diễn tập tổng hợp kéo dài 10 ngày vào cuối khóa là trải nghiệm khiến Huy nhớ nhất. Đây là giai đoạn học viên vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào hành trình mô phỏng điều kiện chiến đấu thực tế.

Huy cùng đồng đội mang ba lô hành quân khoảng 200 km, sinh hoạt trong rừng và xây dựng phương án chiến đấu. Điều kiện ăn ở thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt khiến những ngày diễn tập trở thành thử thách thực sự về sức bền lẫn tinh thần.

"Có những đêm trời lạnh thấu xương, cả đội phải căng võng ngủ trên đồi. Dù đã đốt lửa để sưởi ấm, cái lạnh vẫn khiến nhiều người gần như không thể chợp mắt. Tuy nhiên, khi ngày mới bắt đầu, tất cả vẫn phải trở lại với lịch huấn luyện như bình thường", nam sĩ quan kể.

Theo Huy, những trải nghiệm như vậy giúp học viên hiểu rõ hơn yêu cầu của người chiến sĩ đặc công, đồng thời học cách thích nghi với hoàn cảnh và duy trì khả năng hoàn thành nhiệm vụ ngay cả khi cơ thể đã mệt mỏi.

Bốn năm học tập trong môi trường quân đội cũng đồng nghĩa với việc Huy phải dành phần lớn thời gian xa gia đình, người thân. Những lần được về nhà không nhiều, có những lúc nhớ bố mẹ, nhớ cuộc sống ở quê, chàng trai tự động viên mình tiếp tục cố gắng.

Trong 4 năm học, Huy nhiều lần tham gia các đợt huấn luyện dã ngoại, hành quân dài ngày và thực hành tổng hợp.

Nhìn lại 4 năm, Huy cho rằng kết quả thủ khoa chỉ là một phần trong những điều bản thân nhận được. Quan trọng hơn, môi trường quân đội giúp chàng trai thay đổi về suy nghĩ, cách ứng xử và khả năng đối diện với khó khăn.

Trong tương lai, Huy muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn.

"Tôi dự định học lên cao, hướng đến mục tiêu trở thành giảng viên Trường Sĩ quan Đặc công, tiếp nối công việc đào tạo và truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ học viên sau này", anh chia sẻ.

Vi Lê