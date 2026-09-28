Chàng trai từng mất tự tin vào làn da của mình nay lại thành beauty creator

Năm 2020, những ngày ở nhà vì dịch COVID-19 khiến Trần Võ Hoàng Lâm, hay còn được biết đến với tên Bimm, thử quay TikTok cho vui. Ban đầu, anh làm video hài nhưng chẳng mấy ai xem. Bimm từng đùa rằng chắc mình “chưa được tổ độ”, vì video làm mãi vẫn… flop.

Bimm từng trải qua thời gian dài đăng gì cũng flop.

Sau đó, anh thử chuyển sang nội dung chăm sóc da và chẳng ngờ những video này lại được cư dân mạng quan tâm. Người xem bắt đầu hỏi về sản phẩm, cách chăm sóc da và những trải nghiệm của anh. Từ một lần thử cho vui, Bimm dần nhận ra mình có thể nghiêm túc với công việc này. Nhưng hành trình ấy không phải lúc nào cũng lung linh như những video khoe làn da đẹp trên TikTok. Có khoảng hai năm Bimm điều trị sẹo rỗ sau một đợt mụn viêm. Làn da thay đổi khiến anh nhiều lần mất tự tin, thậm chí từng từ chối nhiều lời mời hợp tác vì không muốn xuất hiện trước máy quay.

Anh cũng trải qua thời kỳ mặc cảm vì mụn.

Sau này, Bimm nhận ra mình không phải người duy nhất từng mặc cảm vì mụn, sẹo hay những khuyết điểm trên da. Rất nhiều người có chung cảnh ngộ, chung sự tự ti khi ra đường, chung cảm giác buồn bã khi nhìn vào gương. Chính trải nghiệm ấy khiến Bimm muốn chia sẻ nhiều hơn, để mọi người hiểu rằng chăm sóc da là một hành trình và không phải ai cũng may mắn có sẵn làn da đẹp như ý.

Đôi khi điều khiến chúng ta tự ti nhất lại chính là nơi một hành trình mới bắt đầu.

Từ những video TikTok “flop”, Bimm đã có gần 400 nghìn người theo dõi và còn lọt vào Top 10 gương mặt ấn tượng trong cuộc thi Face [Forward] 2026. Bimm đang xây dựng cộng đồng “Da Lành”, nơi mọi người có thể cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chăm sóc da theo cách gần gũi, dễ hiểu và ai cũng có thể áp dụng.

Đôi khi điều khiến chúng ta tự ti nhất lại chính là nơi một hành trình mới bắt đầu, chỉ cần bạn luôn yêu thương bản thân và không bỏ cuộc. Như Bimm cũng vậy, làn da từng khiến anh muốn trốn khỏi máy quay lại trở thành lý do để anh học cách quan tâm đến bản thân và được mọi người đồng cảm.