Chàng trai trực tiếp xem hình ảnh phẫu thuật khớp gối của mình

Sau chấn thương khi chơi thể thao khoảng một tháng, anh F.O.C (28 tuổi, quốc tịch Iceland) thường xuyên đau, sưng khớp gối và có cảm giác kẹt khớp. Tình trạng này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận động.

Chàng trai Iceland trực tiếp xem hình ảnh bên trong khớp gối và nghe bác sĩ giải thích các bước can thiệp (Ảnh: BVHN Việt Đức).

Qua thăm khám, bác sĩ xác định anh bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm trong. Đây là hai tổn thương có thể làm giảm độ vững của khớp gối, ảnh hưởng đến khả năng vận động nếu không được điều trị phù hợp.

Chàng trai Iceland chọn phẫu thuật khớp gối tại Bệnh viện Việt Đức

Đứng trước lựa chọn trở về châu Âu hoặc tìm một cơ sở y tế trong khu vực, anh quyết định ở lại Việt Nam. Sau khi tìm hiểu thông tin và tham khảo kinh nghiệm từ cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại đây, anh lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam kiểm tra sức khỏe người bệnh sau phẫu thuật (Ảnh: BVHN Việt Đức).

Ca phẫu thuật do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam trực tiếp thực hiện. Đáng chú ý, người bệnh được theo dõi hình ảnh bên trong khớp gối qua màn hình và nghe bác sĩ giải thích về tổn thương cũng như từng bước can thiệp.

Nhờ đó, anh có thể hiểu rõ hơn tình trạng của mình và lý do ê-kíp lựa chọn phương pháp điều trị. Việc cung cấp thông tin trực quan cũng giúp người bệnh chủ động hơn trong quá trình tiếp nhận và phối hợp điều trị.

Bác sĩ tái tạo dây chằng, khâu bảo tồn sụn chêm

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, ê-kíp đã tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bán gân tự thân, đồng thời khâu bảo tồn phần sụn chêm trong bị rách.

Với tổn thương dây chằng, bác sĩ sử dụng chính gân bán gân của người bệnh để tạo mảnh ghép có độ dày phù hợp. Kỹ thuật được thực hiện theo hướng tối ưu nguồn gân, hạn chế xâm lấn. Đường hầm xương được thiết kế ngắn khoảng 20 mm, kết hợp hệ thống cố định bằng vòng treo có thể điều chỉnh.

Đối với sụn chêm, thay vì cắt bỏ phần bị rách, các bác sĩ lựa chọn khâu bảo tồn bằng dụng cụ chuyên biệt. Đây là hướng xử lý có ý nghĩa với người bệnh trẻ tuổi, có nhu cầu vận động cao.

Sụn chêm giúp phân phối lực tác động lên khớp gối, giảm chấn động và bảo vệ sụn khớp. Vì vậy, bảo tồn tối đa phần mô lành, phục hồi vùng tổn thương giúp duy trì chức năng tự nhiên của khớp và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng lâu dài.

Sau phẫu thuật một ngày, người bệnh đã có thể ngồi dậy, bắt đầu tập vận động chủ động khớp gối, cổ chân và khớp háng dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Việc một người bệnh quốc tịch Iceland lựa chọn điều trị tại Việt Nam cho thấy sự quan tâm của người nước ngoài đối với các cơ sở y tế trong nước. Bên cạnh năng lực chuyên môn, trải nghiệm khám chữa bệnh và cách bác sĩ cung cấp thông tin, đồng hành cùng người bệnh cũng là những yếu tố góp phần tạo dựng niềm tin.