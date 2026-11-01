Chàng trai TQ cưới vợ Việt sau lần hỏi đường ở sân bay Tân Sơn Nhất

Shi Jie và Kim Phụng bén duyên từ lần gặp tình cờ tại sân bay, nơi cô làm việc.

Tháng 1/2026, trong chuyến công tác đến Việt Nam, Liang Shi Jie (sinh năm 1995, Trung Quốc) gặp Nguyễn Trần Kim Phụng (sinh năm 1999, quê TP.HCM) tại sân bay Tân Sơn Nhất, nơi cô làm việc.

Khi ấy, Phụng mặc áo dài truyền thống. Chú ý đến vẻ ngoài rạng rỡ của cô, Shi Jie chủ động tiến đến hỏi cách bắt taxi bằng tiếng Trung. Anh bất ngờ khi cô gái Việt có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ này và nhiệt tình hướng dẫn.

Sau cuộc trò chuyện, Shi Jie xin tài khoản WeChat để giữ liên lạc. Từ lần gặp tình cờ, hai người dần tìm hiểu, bắt đầu hẹn hò và giờ đây đang chuẩn bị cho đám cưới dự kiến diễn ra đầu năm 2027.

Từ lần gặp ở sân bay

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Shi Jie cho biết ngoài ngoại hình, sự thân thiện và giọng nói dịu dàng của Phụng khiến anh muốn làm quen. Qua những lần trò chuyện và gặp gỡ, anh dần nhận ra nhiều điểm phù hợp ở cô gái Việt.

"Tôi nhận ra Phụng còn có nhiều điều tuyệt vời hơn những gì bản thân hình dung ban đầu. Cô ấy tự lập, có công việc ổn định, sử dụng tốt cả tiếng Anh và tiếng Trung", anh chia sẻ.

Shi Jie yêu sự chân thật, thông minh và cách Phụng tạo không khí vui vẻ trong những cuộc hẹn của hai người.

Đến tháng 5, nhận thấy sự chân thành và nghiêm túc của anh, Phụng đồng ý hẹn hò. Tuy nhiên, khoảng một tháng sau, Shi Jie phải trở về Trung Quốc. Trong thời gian xa nhau, anh đề cập đến chuyện kết hôn.

Phụng thừa nhận từng phân vân vì mối quan hệ tiến triển nhanh. Khi ấy, cô có công việc tương đối ổn định tại TP.HCM. Nếu kết hôn và sang Trung Quốc, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới, xa gia đình và môi trường quen thuộc.

Bên cạnh rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, Phụng lo lắng về cơ hội làm việc và khả năng thích nghi ở quê chồng. Theo cô, Shi Jie thường xuyên động viên, cùng cô bàn bạc về cuộc sống sau hôn nhân.

Phụng được bố mẹ chồng tặng bộ vàng cưới gồm 5 món trong chuyến ra mắt gia đình tại Quảng Châu.

Khi yêu nhau được khoảng hai tháng, anh đưa bạn gái về Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, để giới thiệu với bố mẹ và giúp cô trực tiếp tìm hiểu môi trường sống tại đây.

Trong lần đầu gặp gỡ, dù đôi lúc vẫn cần bạn trai hỗ trợ phiên dịch, Phụng cảm nhận được sự quan tâm của gia đình anh. Mẹ Shi Jie hỏi han cô về cuộc sống, công việc, đồng thời cho biết ủng hộ hai người sống riêng sau khi kết hôn.

Theo Phụng, bố mẹ anh cũng sẵn sàng hỗ trợ khi các con cần. Còn Shi Jie luôn ở cạnh để cô bớt bỡ ngỡ.

"Tôi cảm thấy sự quen thuộc và ấm cúng khi bước vào gia đình anh. Sợ tôi lo lắng nên Shi Jie luôn bên cạnh, hướng dẫn tôi từng chút một. Bố mẹ chồng thấy vậy thì cười tít mắt. Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ mình đã chọn đúng", Phụng kể.

Trong chuyến ra mắt, cô còn nhận được bộ vàng cưới gồm 5 món do bố mẹ Shi Jie chuẩn bị. Theo Phụng, bộ trang sức trị giá 40.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 150 triệu đồng, là một phần sính lễ gia đình dành cho cô trước đám cưới.

"Khi nhận được món quà này, tôi rất bất ngờ. Trước khi mua, mẹ chồng còn nhắn tin hỏi tôi có thích món đồ đó không, kiểu dáng như vậy đã hợp chưa", cô chia sẻ.

Ở Việt Nam, bố mẹ Phụng ban đầu cũng lo lắng khi biết con gái yêu người nước ngoài. Theo cô, sau khi chứng kiến sự chân thành và cách Shi Jie quan tâm con gái, gia đình dần yên tâm, ủng hộ lựa chọn của hai người.

Xây dựng cuộc sống ở Quảng Châu

Ngày 9/9/2026, sau khi sắp xếp công việc và hoàn tất các giấy tờ cần thiết, Phụng và Shi Jie đăng ký kết hôn. Cô bắt đầu cuộc sống tại Quảng Châu cùng chồng.

Hai người thống nhất Shi Jie đảm nhận các chi phí sinh hoạt chính. Anh cũng đề nghị dành cho vợ một khoản tiền hàng tháng để cô chủ động chi tiêu. Phụng tiếp tục làm việc trực tuyến, hỗ trợ khách hàng làm visa và mua vé máy bay. Mỗi tháng, hai vợ chồng trích một phần thu nhập gửi về cho bố mẹ hai bên.

Việc từng học tiếng Trung giúp Phụng thuận lợi hơn trong giao tiếp. Cô cho biết những nét tương đồng về văn hóa cũng giúp mình bớt bỡ ngỡ khi chuyển đến nơi ở mới.

"Tôi đã học tiếng Trung từ trước khi còn làm việc tại sân bay. May mắn là văn hóa Trung Quốc có nhiều nét tương đồng với Việt Nam nên cuộc sống không quá khác biệt", cô nói.

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 9/2026, dự kiến tổ chức đám cưới tại Trung Quốc vào tháng 1/2027.

Sau khi sống chung, Shi Jie có thêm cơ hội hiểu vợ qua những sinh hoạt hàng ngày. "Tôi phát hiện vợ nấu ăn ngon. Cô ấy biết quán xuyến mọi việc và luôn tạo không khí vui vẻ trong nhà. Tôi rất hạnh phúc khi lấy Phụng làm vợ", anh chia sẻ.

Hiện cặp đôi chuẩn bị cho đám cưới dự kiến tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 1/2027 và đã thực hiện bộ ảnh cưới tại Quảng Châu. Hai người cũng dự định về Việt Nam vài lần mỗi năm để thăm gia đình Phụng.

Shi Jie cho biết anh yêu sự thân thiện, náo nhiệt và ẩm thực đa dạng của Việt Nam, mong có thêm dịp trải nghiệm văn hóa quê vợ. Còn với Phụng, cuộc sống mới vẫn có những lúc nhớ nhà, nhớ các món ăn quen thuộc. Những bữa cơm cùng chồng là niềm vui giúp cô dần gắn bó với nơi ở hiện tại.

"Đôi lúc, tôi vẫn nhớ cà phê sữa và bún chả ở Việt Nam, nhưng tôi nhận ra việc cùng chồng nấu ăn rồi ăn chung cũng mang lại cảm giác ấm áp", cô tâm sự.

An Chi