Chàng trai TPHCM cứu mèo bị bạo hành, đưa đi lễ hội để tìm lại niềm vui

Lễ hội thú cưng

Đông đảo người dân TPHCM xếp hàng đưa vật nuôi của mình đến tham dự lễ hội dành cho thú cưng

Sáng cuối tuần, đông đảo người dân TPHCM xếp hàng dài trước khuôn viên Cung văn hóa Lao động TPHCM để tham gia lễ hội dành cho thú cưng mang tên Super Pet Fest 2026. Khách đến tham dự đa số là giới trẻ, người yêu động vật.

Tại lễ hội, đông đảo thú cưng như chó, mèo… với đủ kích cỡ, màu lông được chủ đưa đến sự kiện bằng dây dắt, túi vận chuyển… Nhiều người còn dành thời gian chuẩn bị trang phục cho vật nuôi của mình.

Các thú cưng được người nuôi "trang điểm", cho mặc trang phục đáng yêu

Không chỉ trang bị những chiếc váy nhỏ, dây đeo cổ…, một số thú cưng còn được chủ cho mặc đồ hóa trang Halloween.

Vẻ đáng yêu, ngộ nghĩnh của các loại vật nuôi thu hút ánh nhìn người tham dự. Mọi người tranh thủ giao lưu, chơi, chụp ảnh lưu niệm cùng những chú thú cưng mình yêu thích.

Mọi người tranh thủ giao lưu, chơi, chụp ảnh lưu niệm cùng những chú thú cưng mình yêu thích

Hoàng Trinh (20 tuổi, huyện Bình Chánh cũ, TPHCM) gây chú ý bởi sở hữu chú mèo Anh lông ngắn 3 tuổi mang tên Mao. Chú mèo có thân hình tròn trịa, bộ lông xám xanh dày mượt cùng khuôn mặt bầu bĩnh khiến nhiều người thích thú.

“Dù lễ hội có cuộc thi dành cho thú cưng nhưng tôi không cho Mao tham gia. Tôi mang Mao đến đây với tinh thần giao lưu, học hỏi cách chăm sóc thú cưng đúng cách từ người nuôi có kinh nghiệm”, Trinh chia sẻ.

Hoàng Trinh và chú mèo tên Mao của mình tại lễ hội

Có mặt tại lễ hội, ông Thịnh (68 tuổi, phường Đức Nhuận, TPHCM) luôn bế chú chó nhỏ tên Anna trên tay. Ông cho biết mình xem Anna như thành viên trong gia đình.

Ông Thịnh có nhiều duyên nợ với các loài vật nuôi gần gũi con người. Tại nhà, ngoài chú chó nhỏ, ông còn có thêm 6 con mèo. Đa số vật nuôi của ông đều có hoàn cảnh đặc biệt, được ông giải cứu, nhận về nuôi, chăm sóc.

“Anna có hoàn cảnh đáng thương. Nó vừa sinh đã mất mẹ nên tôi nhận về nuôi. Mỗi khi có sự kiện dành cho thú cưng, tôi đều đưa nó đến tham gia”, ông Thịnh cho biết.

Ông Thịnh luôn bế chú chó tên Anna của mình trên tay

Đi tìm niềm vui

Trong khi đó, nam thanh niên tên Báu (SN 1999, quận Gò Vấp cũ, TPHCM) đến lễ hội với nhiều tâm tư. Trên vai Báu là chú mèo có màu lông trắng bắt mắt. Chú mèo gây chú ý với người yêu thú cưng bởi đội chiếc nón đỏ xinh xắn trên đầu.

Báu cho biết, con vật có tên là Tuyết vừa vượt qua chuỗi ngày bị chủ cũ bạo hành trong thời gian dài. Nam thanh niên vốn yêu thích động vật nhưng trước đó chưa từng nuôi mèo.

Báu đem chú mèo tên Tuyết đến lễ hội để con vật có được niềm vui sau chuỗi ngày bị chủ cũ bạo hành

Năm ngoái, trong một dịp tình cờ, Báu phát hiện chú mèo trắng bị chủ bạo hành, bỏ đói đến sụt cân, ốm yếu. Chứng kiến sự việc, Báu quyết định nhận nuôi chú mèo.

Nam thanh niên đưa con vật đến bác sĩ thú y điều trị rồi mang về nhà chăm sóc. Dù vậy, thời gian đầu, việc chăm sóc chú mèo khá khó khăn.

Sau thời gian dài bị chủ cũ bạo hành, con vật trở nên nhút nhát, khó gần. Mỗi khi Báu đến gần, chú mèo đều lẩn trốn hoặc có hành vi tự vệ như cào, cắn…

Tại lễ hội, Tuyết được nhiều người yêu thú nuôi thích thú, vuốt ve

Mấy tuần đầu, tay Báu lúc nào cũng bị chú mèo cào rách. Phải một thời gian dài làm quen, tạo được cảm giác an toàn, con mèo mới chịu cho nam thanh niên chăm sóc. Vì có màu lông trắng nên chú mèo được Báu đặt tên là Tuyết.

Báu chia sẻ: “Sau Tuyết, tôi bắt đầu giải cứu, nuôi thêm một số mèo hoang ở khu vực đang sống. Trong lễ hội dành cho thú cưng lần này, tôi đưa Tuyết đến tham gia như một cách giúp nó có được niềm vui, trở nên dạn dĩ hơn.

Cũng như Báu, nhiều người đến lễ hội để có thêm kiến thức chăm sóc thú cưng, tìm hiểu các loại thực phẩm mới dành cho vật nuôi của mình

Tại lễ hội, tôi cho Tuyết giao lưu với đồng loại, những người yêu thú cưng. Đa số mọi người đều thích thú cưng này của tôi. Tuyết cũng đã dễ gần, không còn hoảng loạn khi gặp người lạ.

Lần tham dự lễ hội này, tôi cũng học hỏi cách chăm sóc các loại thú cưng khoa học, đúng cách. Ngoài ra, tôi cũng tìm được các loại thức ăn mới, phù hợp, tốt hơn cho Tuyết và những con mèo hoang mà mình đang cưu mang”.

Ảnh: Hà Nguyễn