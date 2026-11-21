Đọc sách không còn là hành trình đơn độc

Ý tưởng xây dựng Ánh Đèn bắt đầu từ một cảm nhận của Phạm Xuân Phú: đọc sách một mình và đọc sách trong thư viện, giữa những người cũng đang chăm chú với trang sách, mang lại hai trải nghiệm khác nhau. Không gian có người cùng đọc tạo cảm giác ấm áp, đồng thời giúp mỗi người tập trung hơn.

﻿Trải nghiệm thực tế của người dùng khi sử dụng website Ánh Đèn.

Trong khi đó, việc đọc trên điện thoại thường dễ bị gián đoạn bởi thông báo và mạng xã hội. Anh Phú muốn tạo nên một thư viện trực tuyến yên tĩnh, nơi mọi người có thể bật đèn bàn, chọn một cuốn sách và đọc cùng những người xa lạ ở nhiều nơi. Ở đó, người đọc có thể cảm nhận rằng “mình không đọc một mình”.

Bên cạnh đó, Ánh Đèn còn gợi ý những nhịp đọc như 25 phút tập trung, nghỉ 5 phút hoặc đọc 50 phút rồi nghỉ 10 phút. Người dùng có thể chọn cách phù hợp với lịch trình và khả năng tập trung của mình.

Sau mỗi lần thắp đèn, người dùng còn nhận được một tấm thẻ cá nhân hóa ghi dấu lượt tham gia. Theo anh Phú, người đầu tiên thắp đèn tại một tỉnh, thành phố hoặc những người nằm trong nhóm 10 người đầu tiên cũng có thể nhận được lời nhắn riêng. Nhờ vậy, thao tác nhỏ trên màn hình trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đọc sách của mỗi người.

﻿Trên website của Ánh Đèn cập nhật rõ số liệu về người dùng đang đọc sách tại từng tỉnh thành trên cả nước.

Ngày 14/11, tính năng “Thắp đèn” được ra mắt. Người dùng chọn tỉnh, thành phố, nhập tên cuốn sách đang đọc rồi thắp sáng một ngọn đèn trên bản đồ Việt Nam. Mỗi người có thể thắp một đèn mỗi ngày.

Hình ảnh ngọn đèn cũng gợi nhắc ký ức đọc sách của nhiều thế hệ: từ ánh đèn dầu của ông bà đến chiếc đèn bàn vàng quen thuộc của người trẻ hôm nay. Một ngọn đèn nhỏ có thể soi sáng một trang sách, cũng như mỗi cuốn sách có thể góp phần mở ra một góc nhìn mới.

"Ngọn đèn là thứ rất nhỏ, rất lặng lẽ, nhưng đủ sáng cho một trang sách", anh Phú chia sẻ.

Những người xa lạ kết nối bằng trang sách

Không chỉ là nơi đọc sách, Ánh Đèn còn có gần 500 đầu sách miễn phí, chế độ đọc sách giấy, trình đọc sách điện tử và sổ theo dõi thói quen đọc. Dự án cũng không đặt quảng cáo hay bảng xếp hạng, tránh tạo áp lực về số lượng và tốc độ đọc.

﻿Với anh Phú, văn hóa đọc cũng nên được gìn giữ như cách "thắp đèn" thông qua việc mỗi người góp một chút ánh sáng của mình. Ảnh: NVCC.

Chỉ trong một tuần của tháng 11, thư viện ghi nhận hơn 50.000 lượt ghé thăm; riêng bản đồ “Thắp đèn” có gần 30.000 ngọn đèn được thắp sáng chỉ sau vài ngày.

Những con số này cho thấy sự tò mò và quan tâm của cộng đồng, dù không phải lượt ghé thăm nào cũng đồng nghĩa với việc người dùng sẽ ở lại đọc sách lâu dài.

Một điểm thú vị khác là tính năng kết bạn và gửi thư. Người dùng có thể gửi cho nhau những lá thư tự viết với giới hạn 100 chữ. Theo anh Phú, đã có hơn 900 cặp độc giả kết nối và gần 800 lá thư được gửi đi.

Mỗi tuần, “Phòng Đèn Khuya” cũng mở cửa vào tối thứ Bảy, từ 21 giờ đến 22 giờ 35 phút, để mọi người cùng dành thời gian đọc sách.

﻿Trên giao diện góc trên bên trái cũng hiển thị rõ các phòng hoạt động và thời gian hoạt động của Phòng Đèn Khuya.

Khi lượng người truy cập bất ngờ tăng mạnh, có đêm hơn 10.000 người cùng tham gia khiến máy chủ quá tải, anh thức đến 4 giờ sáng để nâng cấp hệ thống, sửa lỗi, trong lúc vẫn cố gắng duy trì không gian đọc cho những người đang sử dụng.

Giữ một căn phòng sáng đèn mỗi ngày

Trong thời gian tới, anh Phú mong muốn mở rộng kho sách, hợp tác với các nhà xuất bản và tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm đọc. Xa hơn, anh hình dung một thư viện có thể kết nối độc giả ở nhiều quốc gia.

"Mình mơ một ngày, một bạn trẻ ở Hà Nội ngồi đọc cạnh một người ở Nhật hay ở Pháp, mỗi người một cuốn sách, cùng dưới một ánh đèn", anh Phú nói.

Ngoài ra, anh Phú mong muốn xây dựng phòng đọc không chỉ là nơi mọi người tìm đến để đọc sách mà còn là một không gian gần gũi, thoải mái để ai cũng cảm thấy dễ chịu khi ghé thăm.

Từ cách sắp xếp sách đến không khí chung của căn phòng, anh đều muốn chăm chút để nơi đây trở thành điểm hẹn quen thuộc, khiến mọi người muốn quay lại mỗi ngày.

Với anh Phú, điều quan trọng không phải là đọc thật nhiều trong một khoảng thời gian ngắn, mà là giúp mỗi người duy trì thói quen đọc theo cách thoải mái nhất. Một thư viện trực tuyến vì thế không chỉ cần đủ sách, mà còn cần tạo điều kiện để người đọc muốn quay lại mỗi ngày.

﻿Anh Phú mong muốn Ánh Đèn tạo ra nhiều giá trị, mang niềm đam mê đọc sách đến nhiều bạn trẻ trên cả nước. Ảnh: NVCC.

Giữa nhịp sống trực tuyến nhiều thông báo và cuộc trò chuyện nối tiếp, Ánh Đèn chọn cách kết nối chậm rãi hơn. Động lực để mở một cuốn sách không nhất thiết phải đến từ lời nhắc nhở. Chỉ cần biết ở một nơi nào đó cũng có người đang lặng lẽ đọc cùng mình, hành trình ấy đã bớt đơn độc hơn.