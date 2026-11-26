Thanh niên Hoàng Ngọc Ánh trở về quê lập nghiệp, tận dụng lợi thế địa phương và tuổi trẻ để phát triển kinh tế.

Nhạy bén nắm bắt "khoảng trống" trên cung đường di sản

Quốc lộ 279 nối liền hai tỉnh Hà Giang và Lào Cai vốn là tuyến đường giao thương huyết mạch, đồng thời là hành trình khám phá hấp dẫn của đông đảo du khách thập phương. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi chia cắt, quãng đường di chuyển dài hun hút nhưng các điểm dừng nghỉ dọc tuyến lại vô cùng thiếu thốn. Nhìn thấy cái khó của khách đường xa cũng chính là cơ hội của người bản địa, sau nhiều năm bươn chải tích lũy kinh nghiệm, anh Hoàng Ngọc Ánh quyết định trở về quê lập nghiệp.

Nhớ lại những ngày đầu bắt tay vào gây dựng cơ nghiệp, anh Ánh bộc bạch: "Đi lại nhiều trên tuyến đường này, tôi thấy quãng đường từ Hà Giang sang Lào Cai rất xa nhưng hầu như không có chỗ nào thuận tiện để khách du lịch hay cánh tài xế dừng chân nghỉ ngơi. Gia đình lại có sẵn mảnh đất sát mặt đường ngay đỉnh đèo giáp ranh hai tỉnh, nên tôi bàn với người thân cải tạo mặt bằng để làm một điểm dừng nghỉ bài bản".

Không chọn cách xây nhà gạch, đổ bê tông cho nhanh gọn, chàng trai người Tày ở Nghĩa Đô chọn lối làm kỳ công hơn: dựng nhà sàn truyền thống. Lý giải về quyết định này, anh Ánh chia sẻ thêm: "Nghĩa Đô đang phát triển mạnh về du lịch cộng đồng, cái quý nhất chính là bản sắc văn hóa. Tôi dựng nhà sàn truyền thống để khách đi đường xa mệt mỏi bước vào là thấy thoáng đãng, gần gũi như về nhà, vừa có chỗ ăn uống, nghỉ ngơi, vừa có không gian đẹp để chụp ảnh lưu niệm trước khi tiếp tục hành trình".

Khu lưu trú và dừng nghỉ được thanh niên Hoàng Ngọc Ánh đầu tư bài bản.

Hiện tại, anh Ánh đang vận hành song song hai cơ sở kinh doanh với hướng đi rõ nét: một cơ sở nằm dưới chân đèo (cách đỉnh đèo chừng 3 Km) chuyên phục vụ nhu cầu ăn uống của bà con và khách địa phương; cơ sở thứ hai tọa lạc ngay trên đỉnh đèo, tập trung đón dòng khách xuôi ngược tuyến Quốc lộ 279.

Nói về dự định sắp tới, anh Ánh cho biết: "Gia đình đang tiếp tục xây dựng và cải tạo thêm các hạng mục lưu trú homestay. Mong muốn lớn nhất của bản thân là không chỉ làm điểm dừng chân chốc lát, mà còn tạo ra nơi nghỉ dưỡng đủ tiện nghi để níu chân du khách ở lại, khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của đất và người Nghĩa Đô lâu hơn".

Điểm sáng từ chủ trương sát dân về giảm nghèo bền vững

Câu chuyện làm kinh tế của anh Hoàng Ngọc Ánh là minh chứng sống động cho sức bật của thanh niên vùng cao khi được tiếp sức bởi những chủ trương, chính sách sát với đời sống. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Đô luôn trăn trở bài toán làm sao để bà con thoát nghèo thực chất, cốt lõi phải tạo ra sinh kế lâu dài, khơi dậy ý chí tự lực tự cường trong nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ.

Nghĩa Đô là vùng đất giàu thế mạnh về phát triển du lịch cộng đồng.

Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, du lịch xanh gắn với giữ gìn văn hóa truyền thống được xem là mũi nhọn để nâng cao thu nhập và kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều. Chính quyền xã Nghĩa Đô thường xuyên chỉ đạo các đoàn thể, mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên, xuống tận thôn bản tuyên truyền, đồng hành cùng người trẻ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng và quảng bá nông sản bản địa.

Nhờ sự định hướng kịp thời của xã cùng tư duy dám nghĩ, dám làm của những thanh niên như anh Ánh, phong trào tuổi trẻ tiên phong làm kinh tế tại Nghĩa Đô ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Mô hình của anh không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mà còn tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, góp thêm một điểm nhấn ấm áp trên bản đồ du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô.

Từ một đỉnh đèo quanh năm gió núi, với bàn tay, khối óc và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, một điểm dừng chân đậm đà bản sắc đang từng ngày hình thành, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quê hương Nghĩa Đô ngày càng ấm no, giàu đẹp và giảm nghèo bền vững.