Chàng trai quê lúa quyết tâm giành vòng nguyệt quế cuộc thi 'Đường lên đỉnh Olympia'

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình chúc mừng em Nguyễn Huy Quang Minh giành tấm vé vào chung kết năm “Đường Lên Đỉnh Olympia”. (Ảnh: MAI TÚ)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hiền, Quyền Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sau 38 năm thành lập, Trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình lần đầu tiên có học sinh góp mặt trong trận chung kết. Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để Quang Minh tiếp tục củng cố kiến thức, rèn dũa kỹ năng, tự tin trước thử thách mới.

Trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết năm, Quang Minh duy trì thói quen theo dõi tin tức về đời sống, xã hội, kết hợp ôn tập kiến thức trên lớp và tự học tại nhà. Đây là cách để nam sinh vừa củng cố nền tảng kiến thức, vừa mở rộng hiểu biết về những vấn đề diễn ra xung quanh.

Trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình nổi danh trên vùng quê lúa bởi thành tích học giỏi, dạy giỏi. (Ảnh: Cộng tác viên)

Nhìn lại các cuộc thi tuần, tháng và quý, Quang Minh nhận thấy những hạn chế của bản thân chủ yếu nằm ở các môn khoa học xã hội và khả năng suy luận kiến thức. Em đã cố gắng cải thiện những điểm yếu này trong thời gian qua nhằm chuẩn bị tốt hơn cho cuộc thi chung kết.

Nói về thế mạnh của mình, nam sinh cho biết em tự tin ở khả năng bình tĩnh xử lý tình huống dưới áp lực cao, đặc biệt là khả năng bứt phá tại phần thi Tăng tốc. Đây cũng là những yếu tố em kỳ vọng sẽ phát huy được khi bước vào trận chung kết.

Bên cạnh Hóa học, Quang Minh yêu thích Lịch sử và Sinh học. Ngoài giờ học, em còn đam mê thể hình, thường tập các bài cơ bản như chống đẩy, kéo xà để rèn luyện sức khỏe.

Nguyễn Huy Quang Minh (ngoài cùng bên trái) tham dự phiên chợ Tết tại Trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Việc giành cầu truyền hình chung kết cho Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình mang đến cho Quang Minh niềm tự hào đặc biệt. Em cảm thấy may mắn khi có cơ hội mang cầu truyền hình về quê hương và mong dấu mốc này không chỉ tiếp thêm động lực cho bản thân mà còn lan tỏa giá trị của chương trình đến học sinh trong tỉnh và cả nước.

Trong hành trình chinh phục đỉnh vinh quang của chương trình, em nhận được sự ủng hộ từ thầy cô, nhà trường, gia đình và bạn bè. Mọi người tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, liên hoan để em giữ tinh thần thoải mái trước trận đấu quan trọng.

Quang Minh thường xuyên theo dõi các cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”, cả trước và sau khi dự cuộc thi quý III. Em đánh giá ba đối thủ ở chung kết đều đáng gờm và đặc biệt ấn tượng với Đoàn Lê Anh Đức, Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam.