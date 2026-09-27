Chàng trai Quảng Ninh 22 tuổi lái xe máy xuyên Việt 6.000km với 14 triệu đồng

Đào Hoàng Long (22 tuổi), quê Cẩm Phả, Quảng Ninh, hiện là sinh viên năm cuối ngành Du lịch, Trường Đại học Sài Gòn, TPHCM. Từ nhỏ, Long đã thích xem bản đồ, tự vạch những cung đường muốn đi và nuôi ước mơ khám phá nhiều vùng đất ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Chàng trai từng một mình thực hiện hành trình khám phá 5 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Singapore khi 21 tuổi.

Năm nay, Long thực hiện hành trình xuyên Việt bằng xe máy, từ TPHCM ra Bắc theo cung đường biển rồi quay ngược trở lại theo cung đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Chuyến đi diễn ra từ ngày 7/8 đến 16/9, với tổng quãng đường khoảng 6.000km.

So với lần xuyên Việt đầu tiên, Long cho biết lần này anh chuẩn bị kỹ hơn, từ hành trang đến sức khỏe, đồng thời học cách phân bổ thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo an toàn. Ba mục tiêu anh đặt ra là chinh phục đủ 4 cực của Tổ quốc, đến Tây Bắc vào mùa lúa chín và trải nghiệm cung đường Trường Sơn - nơi anh chưa từng đặt chân tới.

Hành trình của Long dài 6.000km bằng xe máy

6.000km qua 4 cực và những sự cố bất ngờ

Từ TPHCM, Long di chuyển tới cực Nam tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, rồi đi qua các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ. Tháng 8, miền Trung nắng nóng nhưng biển xanh biếc. Anh dành nhiều thời gian cắm trại bên bờ biển, sáng ngắm bình minh, chiều đón hoàng hôn.

Trong chặng này, Long chinh phục cực Đông trên bán đảo Hòn Gốm, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa. Anh đi bộ khoảng 20km xuyên rừng, qua những đoạn đồi cát, rừng cây rậm rạp và dốc đá.

Trước chuyến đi, Long chuẩn bị kỹ sức khỏe, bản đồ và thiết bị định vị GPS. “Người dân địa phương cảnh báo cung đường có nhiều lối rẽ, dễ lạc nên mình vạch tuyến đường cụ thể và đi theo”, Long cho biết.

Trên đường trekking, một chú chó lạ bất ngờ đi theo Long suốt hành trình, thậm chí theo anh tới khu vực để xe rồi mới quay lại. “Hành trình khá vất vả nhưng cảnh vật đẹp như tranh. Mình nhớ nhất khoảnh khắc hoàng hôn trên biển Đầm Môn, yên bình đến nỗi chẳng nỡ rời đi”, Long chia sẻ.

Để ghi lại cảnh đẹp, Long mang theo flycam. Tuy nhiên, tại khu vực Tháp cổ Hòn Chuông, Gia Lai (Bình Định cũ), thiết bị trị giá khoảng 10 triệu đồng bị gió cuốn khỏi tầm kiểm soát. Những thước phim đã quay trước đó cũng mất theo.

“Sự cố ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần. Ban đầu mình rất buồn, sau đó cố lấy lại cảm xúc tích cực bằng cách viết nhật ký và ăn một bữa thật ngon”, Long kể.

Long check-in tại 4 điểm cực của đất nước

Ngày 3/9, Long bắt đầu chặng khám phá Đông - Tây Bắc, thực hiện mục tiêu ngắm mùa lúa chín mà lần xuyên Việt trước chưa hoàn thành. Anh mê mẩn những thửa ruộng bậc thang vàng óng ở Mù Cang Chải, thảo nguyên xanh mướt ở Lạng Sơn và những cung đèo giữa núi non hùng vĩ. Long cũng có dịp gặp gỡ người dân vùng cao, lắng nghe tiếng khèn, tiếng sáo và khám phá đời sống nơi đây.

Hành trình không hoàn toàn thuận lợi khi nhiều đoạn đường sạt lở, đất đá tràn xuống quá nửa mặt đường. Mưa và sương mù cũng khiến việc di chuyển qua các cung đèo nhiều khúc cua thêm khó khăn.

7 ngày di chuyển trên cung đường Trường Sơn

Rời Tây Bắc, Long trở về miền Nam bằng cung đường dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ - nơi có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, mây mù bao phủ các đỉnh đèo và mang đậm dấu ấn lịch sử của dân tộc. Long tới đây vào thời điểm khu vực vừa trải qua nhiều trận mưa xối xả.

Trong 7 ngày, có những hôm Long chạy xe liên tục 8-9 giờ dưới mưa. Nước từ vách núi đổ xuống, đường trơn lầy, sông suối dâng cao và sạt lở xuất hiện liên tiếp.

Tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, Long gặp một điểm sạt lở lớn khiến đất đá tràn gần như toàn bộ mặt đường, ô tô không thể đi qua. Dòng nước đỏ đục vẫn chảy từ phía trên xuống, khiến anh lo ngại đất đá có thể tiếp tục sạt.

Có thời điểm mưa quá lớn, Long tính tìm đường rẽ sang Quốc lộ 1 nhưng nhận thấy việc thay đổi cung đường cũng chưa chắc an toàn. Anh chọn ghé tạm nhà dân, đợi mưa giảm rồi mới đi tiếp. "Khi đi qua khu vực này, mình không dám kể với gia đình vì sợ mọi người lo lắng", Long nhớ lại.

Những đoạn đường sạt lở nghiêm trọng

Trên cung đường hẻo lánh ở Quảng Trị, Long gặp một thanh niên khoảng 17 tuổi tại khu vực xã Lâm Thủy. Trời mưa lớn, trong khi cung đường Hồ Chí Minh nhánh Tây gần như không có cây xăng. Thấy Long cần đổ xăng, cậu chủ động dẫn anh đi một đoạn khá xa. Nhận ra áo mưa của Long bị rách, cậu còn nhường áo mưa của mình cho anh. Hành động này trở thành kỷ niệm khó quên với Long.

“Trải nghiệm thời tiết khắc nghiệt ở đây, mình càng khâm phục và trân trọng những người lính Trường Sơn năm nào. Chuyến đi không chỉ giúp mình ngắm cảnh đẹp mà còn hiểu và tự hào hơn về lịch sử dân tộc”, Long bày tỏ.

Sau khoảng 1,5 tháng, hành trình kết thúc. Long dự trù 12 triệu đồng nhưng thực tế chi khoảng 14 triệu, chủ yếu cho xăng xe. Anh tiết kiệm bằng cách cắm trại, ngủ phòng tập thể tại homestay và ăn ở các quán địa phương.

"Sau chuyến đi, mình nhận ra điều đáng giá nhất không phải là mình đã chinh phục được bao nhiêu địa danh, mà là những gì mình học được trên đường đi: cách xử lý khi gặp sự cố, cách thích nghi với những điều ngoài dự tính và cả cách nhìn cuộc sống của những người mình gặp", Long chia sẻ.

Long cũng chia sẻ dự định sẽ tiếp tục học cách chụp ảnh, quay video để có thể chia sẻ hình ảnh đẹp về quê hương, đất nước tới mọi người.

Ảnh: NVCC