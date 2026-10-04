Chàng trai Quảng Ngãi mang theo 'bí kíp tán gái 4 bước' vẫn lỡ duyên hẹn hò

Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất mai mối cho cặp đôi Phạm Đăng Phùng (29 tuổi, quê Quảng Ngãi, làm việc trong lĩnh vực phòng thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại Đồng Nai) và Bùi Thị Tú Anh (31 tuổi, quê Đồng Nai, đại diện kinh doanh cho công ty xây dựng ở TPHCM).

Ưu điểm của Đăng Phùng là sống tự lập, hiền lành, thích tham gia các hoạt động xã hội, thích giúp đỡ người khác. Khuyết điểm của anh là ít nói, có phần lạnh lùng.

Tú Anh trên sóng chương trình mai mối. Ảnh cắt từ clip

Tú Anh thì ngược lại, là người vui vẻ, hòa đồng, giao tiếp tốt, dễ kết nối với mọi người. Nhược điểm của cô là khá khó tính trong hoạt động ăn uống, ngủ nghỉ.

Tú Anh từng trải qua 2 mối tình, mối tình đầu tiên từ thời sinh viên kéo dài 2 năm, mối tình thứ hai kéo dài nửa năm, chia tay sau khi cô nhận được học bổng toàn phần ở Anh.

Trong những năm học tập tại Anh, cô chỉ trò chuyện tìm hiểu chứ không có mối tình chính thức nào.

Đăng Phùng từng trải qua một mối tình, đó là lần đầu tiên anh bước vào một mối quan hệ chính thức. Tuy nhiên, vì chưa có kinh nghiệm vun vén nên cả hai đã chia tay chỉ sau 2-3 tháng gắn bó. Đến giờ, anh vẫn đang trong hành trình tìm mảnh ghép phù hợp cho cuộc đời mình.

"Bí kíp tán gái" gồm 4 bước của chàng trai Quảng Ngãi. Ảnh cắt từ clip

Phùng muốn tìm bạn gái có ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m50-1m60, tính cách hòa đồng, hướng ngoại, chủ động.

Hình mẫu lý tưởng của Tú Anh là chàng trai có ngoại hình cao ráo, sáng sủa, tích cực, có chí hướng.

Hàng rào hé mở, Phùng khiến khán giả bất ngờ khi lôi ra một tờ giấy, ghi lại bí kíp theo đuổi một cô gái.

Bí kíp này do một người Phùng xem là sư phụ ghi lại, gồm 4 bước: Bước 1 là xin nắm tay (nếu người đó không đồng ý thì cố găng thuyết phục), bước 2 là nhìn thẳng cô gái và nói cảm nhận tốt về cô ấy, bước 3 là mỉm cười thật tươi để hỏi cảm nhận của cô gái về mình, bước 4 là nói lời cảm ơn.

Trên sân khấu Bạn muốn hẹn hò, Phùng đã thực hành bí kíp với sự cổ vũ nhiệt tình của ông mai, bà mối, tuy nhiên anh bỏ qua bước đầu tiên là xin nắm tay vì muốn tôn trọng bạn ghép đôi.

Chàng trai Quảng Ngãi hỏi: “Em cảm thấy anh thế nào, có khác xa với tưởng tượng hay mong đợi của em không?”. Riêng anh thấy bạn gái dễ thương, xinh xắn, đúng như mong đợi của anh.

Tú Anh chia sẻ, vì thời gian gặp gỡ còn ít nên cô chưa cảm nhận được nhiều. Cả hai có cùng quan điểm là chưa thể kết luận gì về nhau nhưng Phùng vẫn mong có cơ hội được tìm hiểu sâu hơn về cô gái ghép đôi.

Tú Anh bày tỏ, trong chuyện tình cảm, sự thấu hiểu là rất quan trọng. Cô muốn đôi bên tìm hiểu kỹ càng, tìm thấy sự phù hợp về tính cách và quan điểm sống thì mới có thể đồng hành lâu dài.

Phùng mong muốn, trong tương lai, vợ là người nắm giữ kinh tế và mong sinh được 2 cô con gái.

Cặp đôi thẳng thắn tìm hiểu nhau. Ảnh cắt từ clip

“Trong những cuộc cãi vã, thường thì anh sẽ chủ động nhận lỗi trước. Khi anh nhận ra mình nóng nảy thì sẽ im lặng và mong em thông cảm. Sau thời gian đó, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề”, Phùng chia sẻ.

Chàng trai Quảng Ngãi dùng sự chân thành của mình để thuyết phục bạn gái ghép đôi đồng ý hẹn hò, tìm hiểu sâu hơn. Tuy nhiên, ở giây phút cuối cùng, Tú Anh vẫn từ chối bấm nút.

Cô nàng chia sẻ: “Em cảm thấy mình chưa có sự gắn kết. Em đủ cởi mở để mình trở thành bạn bè, chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống”. Phùng đón nhận kết quả này với sự vui vẻ, thoải mái.