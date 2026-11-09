Chàng trai qua đời vì bệnh gan, 1 tháng sau bố đẻ và bạn gái làm chuyện khó tin

Theo SCMP, người đàn ông được truyền thông gọi là chú Biao, sống tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vợ đầu của ông qua đời năm 2022. Hai người có một con trai và một con gái.

Đầu năm 2024, người con trai đưa bạn gái họ Wang về nhà chung sống. Kể từ đó, Wang cùng con trai ông Biao sống dưới một mái nhà và thường xuyên chăm sóc sinh hoạt, ăn uống cho người đàn ông lớn tuổi.

Biến cố xảy ra vào tháng 2/2025, khi người con trai qua đời vì bệnh gan. Chỉ một tháng sau, ông Biao đăng ký kết hôn với Wang, người kém ông 33 tuổi. Quyết định này khiến con gái ông vô cùng tức giận. Cô cho rằng người phụ nữ họ Wang tiếp cận cha mình vì muốn chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là căn nhà của gia đình.

Người con gái tức giận của cụ ông không có chìa khóa cửa chính nên đã nhiều lần tìm cách phá cửa để vào nhà cha mình. Ảnh: Weibo.

Theo thông tin được SCMP dẫn lại, người con gái thậm chí nhiều lần phá cửa nhà cha, cắt nguồn điện để phản đối cuộc hôn nhân. Cô cho rằng người vợ kế đang nhắm đến tài sản mà cha mẹ cô để lại.

Trong khi đó, ông Biao khẳng định cuộc hôn nhân xuất phát từ tình cảm và sự chăm sóc mà Wang dành cho mình. Ông cho biết người phụ nữ không đòi hỏi tiền bạc, chủ động chăm sóc ông và khiến ông cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

"Tôi cảm nhận được tình yêu chân thành từ cô ấy", ông Biao chia sẻ. Người đàn ông lớn tuổi cũng tuyên bố sẽ để lại tài sản thừa kế cho người thực sự chăm sóc mình.

Theo bài báo, mâu thuẫn giữa cha con ông Biao còn liên quan đến căn nhà mà người đàn ông đang sinh sống. Ngôi nhà đứng tên người vợ quá cố, vì vậy việc chuyển quyền sở hữu sang tên ông cần có sự đồng ý của con gái.

Người con gái cho rằng mình có quyền đối với căn nhà vì đã bỏ tiền xây dựng. Cô cũng nghi ngờ Wang không thực sự yêu thương cha mình mà chỉ muốn hưởng lợi từ tài sản gia đình.

Tuy nhiên, Wang phủ nhận cáo buộc này. Người phụ nữ cho biết căn nhà thực chất là công trình xây dựng không hợp pháp trên đất thuộc quyền quản lý của làng, không thể tùy tiện chuyển nhượng cho người ngoài. Cô cũng cho rằng chính người con gái mới là người có ý định nhắm đến tài sản của cha.

Wang giải thích rằng lý do cô đăng ký kết hôn với ông Biao là muốn giúp ông tránh bị đưa vào viện dưỡng lão. Người đàn ông lớn tuổi vốn không muốn sống tại đó, trong khi con gái ông từng đề nghị đưa cha vào cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Người phụ nữ nói mình đã có tình cảm gắn bó với ông Biao sau hơn một năm chung sống và chỉ mong ông được an hưởng tuổi già.

Người cha lớn tuổi được cho là đã kết hôn với bạn gái của người con trai quá cố để tránh phải sống trong viện dưỡng lão. Ảnh: Shutterstock.

Theo thông tin từ Guangzhou Daily được trang The Paper đăng tải, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình đã trở nên căng thẳng đến mức chính quyền địa phương, lực lượng công an, hội phụ nữ và luật sư phải vào cuộc. Các bên đã tổ chức hơn 10 lần hòa giải nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung.

Ông Biao mong muốn con gái hỗ trợ hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu căn nhà, đồng thời không tiếp tục can thiệp vào cuộc sống riêng của mình. Trong khi đó, chính quyền địa phương cho rằng người con gái vẫn có quyền trở về nhà, nhưng cần chấm dứt những hành vi phá hoại tài sản. Hai bên được khuyến nghị bình tĩnh trao đổi để giải quyết tranh chấp.

Vụ việc sau khi được truyền thông đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Câu chuyện không chỉ gây tranh luận về cuộc hôn nhân đặc biệt giữa một người cha và bạn gái của con trai quá cố, mà còn đặt ra những vấn đề phức tạp về tình cảm gia đình, trách nhiệm chăm sóc người cao tuổi và quyền thừa kế tài sản.