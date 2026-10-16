Chàng trai Philippines 'xếp' 1.500 bó hương cầu hôn bạn gái ở Hà Nội

Chàng trai Philippines quỳ gối cầu hôn bạn gái tại làng hương Quảng Phú Cầu, thôn Cầu Bầu, xã Ứng Thiên, Hà Nội. Ảnh: Du lịch làng hương Quảng Phú Cầu.

Giữa tháng 10, trong chuyến du lịch Việt Nam, chàng trai Philippines quỳ gối, trao nhẫn cầu hôn bạn gái giữa những bó hương đỏ rực tại làng nghề Quảng Phú Cầu (thôn Cầu Bầu, xã Ứng Thiên, Hà Nội). Cô gái bật khóc vì xúc động, trong khi các du khách xung quanh hò reo, cổ vũ.

Tính đến tối 15/10, hình ảnh màn cầu hôn độc đáo lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội Việt Nam, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

"Chúng tôi rất vui khi hoạt động của hợp tác xã góp phần đưa hình ảnh làng nghề đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước", ông Nguyễn Đình Đảm, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ du lịch làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu, kiêm trưởng thôn Cầu Bầu, nói với Tri Thức - Znews.

Cầu hôn giữa 1.500 bó hương

Theo ông Đảm, chàng trai Philippines biết đến làng hương Quảng Phú Cầu qua mạng xã hội, bày tỏ ấn tượng với vẻ đẹp của những bó hương được sắp xếp độc đáo. Trong kế hoạch tham quan nhiều địa điểm tại Việt Nam, anh lựa chọn nơi này để ngỏ lời với bạn gái nhờ khung cảnh "có một không hai".

Nam du khách liên hệ với làng nghề gần một tháng trước chuyến du lịch để chuẩn bị cho màn cầu hôn. Anh gửi hình mẫu cùng những yêu cầu cụ thể để đội ngũ tại đây sắp xếp không gian, tạo hình trái tim dành riêng cho dịp đặc biệt.

Cô gái Philippines bật khóc xúc động khi được bạn trai cầu hôn. Ảnh: Du lịch làng hương Quảng Phú Cầu.

Toàn bộ nhân sự của hợp tác xã được huy động để chuẩn bị khoảng 1.500 bó hương, sắp xếp thành hình trái tim, chiếc nhẫn và dòng chữ "Will you marry me" (Tạm dịch: Em đồng ý cưới anh nhé?), kết hợp các tiểu cảnh trang trí. Ngoài màu đỏ truyền thống, đội ngũ còn pha màu, làm thêm tăm hương trắng ngà và hồng theo yêu cầu của khách.

Trước đây, làng nghề từng đón một số du khách tổ chức cầu hôn hoặc chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, các màn cầu hôn này thường sử dụng những bó hương hoặc tiểu cảnh có sẵn.

"Với vị khách Philippines lần này, chúng tôi chuẩn bị công phu hơn, từ việc tham khảo hình mẫu do khách cung cấp đến bố trí từng bó hương", ông Đảm nói.

Sau sự kiện, cặp đôi du khách cảm ơn hợp tác xã, tặng quà cho từng thành viên. Ông Đảm chia sẻ làng nghề đang cân nhắc tổ chức thêm một sự kiện khác, song chưa chốt phương án cụ thể.

Cặp đôi du khách Philippines chọn làng hương Quảng Phú Cầu làm nơi đánh dấu cột mốc tình yêu. Ảnh: Du lịch làng hương Quảng Phú Cầu.

Làng hương hơn 100 năm tuổi hút khách quốc tế

Làng hương Quảng Phú Cầu cách trung tâm Hà Nội khoảng 35 km, từ lâu được biết đến với nghề làm tăm hương truyền thống. Những bó hương được phơi, sắp thành từng cụm tạo nên các mảng màu nổi bật, thu hút du khách đến tham quan và chụp ảnh.

Nghề làm hương tại Quảng Phú Cầu đã hình thành hơn 100 năm. Sản phẩm của làng được biết đến nhờ chất lượng và mẫu mã đa dạng. Hiện hợp tác xã có khoảng 3.000 hộ tham gia sản xuất.

Những bó hương nhuộm nhiều màu sắc giúp làng nghề trở thành điểm tham quan thu hút du khách. Người dân địa phương cũng phát triển các dịch vụ du lịch bên cạnh nghề truyền thống.

Nghề làm hương tại Quảng Phú Cầu, thôn Cầu Bầu, xã Ứng Thiên, Hà Nội, năm 2020. Ảnh: Hà Đặng.

Năm 2017, bức ảnh Làm hương của nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt, chụp bên trong một cơ sở tại làng nghề, được đăng trong mục "Những góc nhìn thế giới" của tạp chí nổi tiếng Mỹ National Geographic. Năm 2018, tác phẩm giúp nhiếp ảnh gia Việt giành chiến thắng ở hạng mục ảnh Du lịch của cuộc thi ảnh thường niên Smithsonian.

Ngôi làng cũng từng xuất hiện trên một số hãng tin, báo quốc tế như AFP của Pháp và South China Morning Post của Hong Kong (Trung Quốc). AFP từng mô tả nghề làm hương tại đây là một truyền thống "cổ xưa và chói sáng" của người Việt.

Dù nằm ở ngoại thành Hà Nội, cách xa các điểm tham quan nổi tiếng, Quảng Phú Cầu vẫn thu hút lượng khách nước ngoài đáng kể nhờ nét văn hóa đặc trưng.

Ông Đảm cho biết làng nghề hiện đón khoảng 10.000 lượt khách mỗi tháng, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 90%. Du khách Philippines cũng là một trong những nhóm khách quốc tế thường đến đây.

"Tôi kỳ vọng sự chú ý dành cho màn cầu hôn sẽ giúp lượng khách từ thị trường này tăng thêm trong thời gian tới", ông nói.

Người dân làm tăm hương tại làng nghề Quảng Phú Cầu, xã Ứng Thiên, Hà Nội, năm 2020. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Khánh Phan.