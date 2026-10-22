Chàng trai Ninh Bình chinh phục 2 Huy chương Vàng quốc tế môn Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 (IOAA 2026) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/9 đến ngày 5/10/2026, quy tụ hàng trăm thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là sân chơi khoa học có tính chuyên môn cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức lý thuyết mà còn phải có tư duy toán học, khả năng phân tích dữ liệu và kỹ năng quan sát thiên văn thực tế.

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam cử hai đội tuyển gồm 10 học sinh tham dự. Các thí sinh trải qua nhiều nội dung thi đầy thử thách như giải bài tập lý thuyết, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và nhận diện bầu trời, chòm sao qua hình chiếu. Mỗi phần thi là cơ hội để các em thể hiện kiến thức chuyên sâu, khả năng tư duy độc lập và bản lĩnh trước những bài toán khoa học phức tạp.

Kết thúc kỳ thi, cả 10 học sinh Việt Nam đều giành huy chương, gồm 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc. Thành tích ấn tượng này không chỉ khẳng định năng lực của học sinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế mà còn cho thấy hiệu quả của quá trình tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Em Lê Bá Tuấn Việt giành 2 tấm Huy chương Vàng quốc tế môn Vật lý và Thiên văn học. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Trong thành tích chung ấy, Lê Bá Tuấn Việt, quê ở phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình, hiện là học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã để lại dấu ấn nổi bật khi giành hai Huy chương Vàng quốc tế ở lĩnh vực Thiên văn học và Vật lý thiên văn.

Cú đúp Huy chương Vàng của nam sinh quê Ninh Bình

Hai tấm Huy chương Vàng tại IOAA 2026 là thành tích đáng tự hào của Lê Bá Tuấn Việt, đồng thời mang đến niềm vui cho gia đình, thầy cô và quê hương Ninh Bình. Thành tích này ghi dấu nỗ lực của nam sinh trên hành trình chinh phục tri thức khoa học, ở lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức vật lý, tư duy toán học và khả năng khám phá những quy luật của vũ trụ.

Không chỉ là niềm tự hào của cá nhân và gia đình, thành tích của Tuấn Việt còn góp phần lan tỏa tinh thần ham học hỏi, niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong thế hệ trẻ. Từ dấu ấn tại một kỳ thi quốc tế, câu chuyện của nam sinh quê Ninh Bình cũng tiếp thêm động lực để các bạn học sinh mạnh dạn theo đuổi đam mê, nuôi dưỡng khát vọng chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Thành tích nổi bật này là kết quả của quá trình tuyển chọn, tập huấn và bồi dưỡng nghiêm túc; sự nỗ lực vượt bậc của các em học sinh, Ban huấn luyện cùng đội ngũ chuyên gia, giáo viên. Đồng thời, kết quả này thể hiện hiệu quả phối hợp chuyên môn chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và các trường đại học trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Trước đó phát biểu tại lễ bế mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, khẳng định, mỗi thành tích hôm nay là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, của năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách. Ban Tổ chức ghi nhận và chúc mừng tất cả các em đã được lựa chọn tham dự Kỳ thi. Việc có mặt tại IOAA là một dấu mốc đáng tự hào; những trải nghiệm trong từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân đã vượt qua đều có giá trị đối với chặng đường phía trước. Mong các em giữ vững niềm tin, tiếp tục học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mà mình yêu thích. Trong niềm vui ấy, chúng ta trân trọng sự dìu dắt của các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học và sự đồng hành của gia đình, nhà trường đã giúp các em nuôi dưỡng đam mê, phát triển tài năng.

Cũng theo bà Vũ Thu Hà, Thành phố Hà Nội nghìn năm văn hiến được đón các em và bạn bè quốc tế tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam, Hà Nội, chia sẻ những nét đẹp của đất nước mình và hiểu biết hơn về nhau. Những trải nghiệm ấy góp phần làm nên ý nghĩa của IOAA 2026, nơi sự say mê khoa học được gắn kết với tinh thần cởi mở, tôn trọng và hợp tác. Chúng tôi mong các em mang theo những kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Việt Nam và sẽ trở lại Hà Nội trong những dịp học tập, nghiên cứu, hợp tác sau này.