Trong số các thiếu gia của tập đoàn lớn tại Việt Nam, Nguyễn Xuân Thái được xem là người khá kín tiếng. Phải tới tháng 6/2026, khi chính thức được bổ nhiệm chức vụ mới tại ngân hàng Sacombank, nhiều cư dân mạng mới biết đến cậu thiếu gia tài năng này.

Nguyễn Xuân Thái sinh năm 2003, là con trai của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy, hay còn được biết đến với cái tên "Bầu Thụy", cháu nội của vị doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, ông chủ tập đoàn đa ngành, nổi tiếng với thương hiệu xi măng Xuân Thành.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Nguyễn Xuân Thái sở hữu nhan sắc điển trai, vóc dáng đúng chuẩn tổng tài "xé truyện" bước ra. Không chỉ vậy, học vấn của chàng trai này cũng rất đáng nể.

Được biết, con trai Bầu Thụy từng theo học ngành kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ) từ năm 2022 - 2026. Đây được biết đến là trường thành viên trong hệ thống đại học công lập University of Massachusetts - nơi đào tạo ra hàng loạt các nhà khoa học, doanh nhân, chính trị gia nổi tiếng nước Mỹ.

Sau khi hoàn thành chương trình học, Nguyễn Xuân Thái trở về nước và làm việc tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của gia đình.

Tháng 7/2025, doanh nhân này được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng - đơn vị chủ quản của câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình FC.

Đến ngày 23/1/2026, Nguyễn Xuân Thái được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) - hoạt động trong lĩnh vực tài sản số. Từ ngày 1/6/2026, ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp này.

Từ ngày 3/2/2026, Nguyễn Xuân Thái tiếp tục được bầu vào Hội đồng quản trị Chứng khoán LPBank (LPBS, mã LPS). Theo bản cáo bạch đăng ký niêm yết của LPBS được công bố vào tháng 7/2026, Nguyễn Xuân Thái hiện sở hữu hơn 190 triệu cổ phiếu LPS, tương đương 15% vốn điều lệ công ty. Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - chị gái của Nguyễn Xuân Thái cũng sở hữu lượng cổ phiếu tương đương.

Sáng ngày 18/8/2026, hơn 1,4 tỷ cổ phiếu LPS của CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) chính thức có phiên giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Giá tham chiếu trong ngày chào sàn là 30.000 đồng/cổ phiếu. Với thị giá 31.800 đồng/cổ phiếu tại cuối phiên sáng 18/8, lượng cổ phiếu của Nguyễn Xuân Thái có giá trị khoảng 6.043 tỷ đồng.

Đến cuối phiên sáng 17/9/2026 với thị giá 22.250 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu LPS của Nguyễn Xuân Thái có giá trị tương đương hơn 4.227 tỷ đồng.

Từ ngày 4/6/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) công bố quyết định bổ nhiệm Nguyễn Xuân Thái giữ chức Trợ lý Hội đồng quản trị thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng. Cùng thời điểm này, Sacombank cũng bổ nhiệm Nguyễn Ngọc Mỹ Anh vào vị trí Trợ lý TGĐ thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Tiếp theo, ngày 22/6/2026, Nguyễn Xuân Thái được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thái Hoàng Capital.