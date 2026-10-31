Chàng trai Nhật sáng tác bài hát về Việt Nam

Chàng trai Nhật viết nhạc về Việt Nam Đặt chân đến Việt Nam lần đầu năm 2018, Inoue Keiichi dần dành tình cảm đặc biệt cho đất nước này. Những trải nghiệm trên hành trình khám phá cũng được anh đưa vào ca khúc Tôi yêu Việt Nam.

Năm 2016, Inoue Keiichi (nghệ danh VIETNAMKUN), ca sĩ người Nhật Bản, có dịp biểu diễn tại một lễ hội Việt Nam tổ chức ở Nhật Bản. Sự kiện khơi gợi sự quan tâm của anh với âm nhạc Việt. Sau đó, anh thử hát cover một ca khúc Việt bằng tiếng Nhật rồi đăng tải lên YouTube. Video bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Việt Nam. Những bình luận cảm ơn của người xem khiến anh vui mừng, đồng thời thôi thúc anh tiếp tục cover nhiều ca khúc Việt Nam hơn.

Đến tháng 3/2018, Inoue Keiichi lần đầu đặt chân đến Việt Nam, đất nước mà trước đó anh chủ yếu biết đến qua âm nhạc.

“Ban đầu, âm nhạc là cơ duyên đưa tôi đến với Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ lý do lớn nhất khiến tôi yêu đất nước này chính là con người nơi đây”, anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sau chuyến đi đầu tiên và những lần trở lại, Việt Nam dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nam ca sĩ. Không chỉ khơi nguồn cảm hứng âm nhạc, những hành trình tại đây còn mang đến cho anh nhiều mối quan hệ và trải nghiệm đáng nhớ.

Chất liệu từ những chuyến đi

Những chuyến đi khắp Việt Nam là nguồn cảm hứng cho Inoue Keiichi viết nên ca khúc Tôi yêu Việt Nam.

Trong những chuyến rong ruổi khắp Việt Nam, Inoue Keiichi có dịp khám phá nhiều vùng đất như Đà Nẵng, Hội An, Đắk Lắk, Mù Cang Chải và An Giang. Mỗi nơi mang đến cho nam ca sĩ những trải nghiệm riêng, giúp anh hiểu thêm về văn hóa địa phương và tìm thấy cảm hứng từ những cuộc gặp gỡ bình dị.

Tại Đà Nẵng, anh từng được một người mới quen mời về nhà ăn cơm, cùng ca hát. Trên đường đi, có người thấy trời nóng liền tặng anh nước uống, người khác vui vẻ rủ anh tham gia những buổi ăn uống cùng họ. Những hành động giản dị khiến anh cảm nhận được sự gần gũi của người Việt, dù đôi bên chỉ vừa quen biết.

Ở Hội An, Inoue Keiichi có một kỷ niệm khó quên khi đứng bên ngoài quán cà phê chờ nhận lại tiền thừa. Một bà cụ gần đó bất ngờ đưa anh 100.000 đồng, có lẽ vì nghĩ anh đang gặp khó khăn về tiền bạc. Anh từ chối nhận tiền nhưng vẫn xúc động trước sự quan tâm của người xa lạ.

“Tôi thực sự rất cảm động vì một người hoàn toàn xa lạ lại quan tâm và lo lắng cho mình như vậy”, anh kể.

Trong chuyến đi An Giang, nam ca sĩ từng ghé thăm nhà của những người dân sống trên sông. Đúng lúc gia đình đang ăn cơm, mọi người vui vẻ mời anh dùng bữa cùng. Bữa cơm giúp anh có dịp trò chuyện, tìm hiểu cuộc sống địa phương và gần gũi hơn với những người vừa gặp.

“Họ quan tâm và giúp đỡ tôi như người một nhà” hay “Những cuộc gặp gỡ chính là bảo vật trong tôi”, những câu hát được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của nam ca sĩ

Những kỷ niệm ấy khiến Inoue Keiichi cảm nhận sâu sắc sự chân thành, hiếu khách của người Việt. Mỗi vùng đất để lại trong anh một dấu ấn riêng, góp thêm chất liệu cho những câu chuyện muốn kể về Việt Nam. Tình cảm ấy cũng trở thành nguồn cảm hứng để anh sáng tác ca khúc Tôi yêu Việt Nam, lưu giữ những trải nghiệm và lòng biết ơn dành cho đất nước mà anh xem như quê hương thứ hai.

"Tôi yêu Việt Nam"

Với xuất phát điểm là một ca sĩ, Inoue Keiichi biết không có cách nào thể hiện hết được tình yêu này bằng qua một ca khúc anh muốn gửi gắm tình cảm ấy vào một tác phẩm âm nhạc có thể lưu giữ lâu dài.

Ngày 30/4/2020, anh phát hành phiên bản tiếng Nhật của ca khúc Tôi yêu Việt Nam, do chính mình sáng tác cả phần nhạc lẫn lời. Ngay từ thời điểm đó, anh đã mong muốn thực hiện thêm phiên bản tiếng Việt. Tuy nhiên, vì chưa tự tin với khả năng phát âm, anh quyết định chờ đến khi tiếng Việt tốt hơn mới thử sức.

Nếu phiên bản tiếng Nhật được viết theo phong cách sáng tác quen thuộc của mình, bản tiếng Việt là cơ hội để anh thể hiện rõ hơn tình yêu dành cho đất nước đã gắn bó với mình suốt nhiều năm.

Những hình ảnh trong MV là tổng hợp từ những chuyến đi du lịch của Inoue Keiichi.

Với phiên bản tiếng Việt, Inoue Keiichi muốn thể hiện màu sắc Việt Nam rõ nét hơn về mặt âm nhạc. Anh đề nghị người phụ trách hòa âm, phối khí đưa âm sắc của các nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, sáo và đàn bầu vào bản phối. Anh cũng trao đổi cụ thể về không khí, cảm xúc và cách phát triển giai điệu, mong muốn ca khúc có thể chạm đến trái tim người nghe.

Phần lời tiếng Việt được một người Việt Nam viết dựa trên lời tiếng Nhật do anh sáng tác. Trước đó, khi thực hiện phiên bản tiếng Nhật năm 2020, Inoue Keiichi từng tự viết một câu tiếng Việt ở đầu điệp khúc: “Tôi yêu Việt Nam này bằng cả trái tim đấy”, với sự hướng dẫn của người phiên dịch.

Dù bắt đầu học tiếng Việt từ năm 2018, anh thừa nhận việc quay và chỉnh sửa video thường chiếm nhiều thời gian, khiến bản thân chưa thể học ngôn ngữ này một cách nghiêm túc. Vì vậy, phát âm trở thành thử thách lớn nhất khi thực hiện phiên bản mới.

Inoue Keiichi cho biết anh mất hai ngày để hoàn thành phần thu âm. Trong quá trình này, kỹ sư thu âm liên tục chỉnh sửa cách phát âm của anh. Có những lúc cả ê-kíp phải dừng công việc để luyện phát âm ngay tại phòng thu.

“Trong suốt quá trình hoạt động âm nhạc của mình, đây là lần đầu tiên tôi mất nhiều thời gian đến vậy cho một buổi thu âm ca khúc”, anh chia sẻ.

Sau khoảng 6 năm kể từ khi phát hành phiên bản tiếng Nhật, Inoue Keiichi cuối cùng cũng hoàn thành mong muốn đưa Tôi yêu Việt Nam đến với khán giả bằng tiếng Việt. Anh thừa nhận cách phát âm vẫn chưa hoàn hảo và hy vọng người nghe sẽ thông cảm cho những thiếu sót của mình.

Inoue Keiichi có mặt tại Hà Nội trong dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Qua ca khúc, nam ca sĩ muốn gửi gắm tình yêu và lòng biết ơn dành cho Việt Nam, từ cảnh sắc, những con phố nhộn nhịp đến sự ấm áp của con người. Với anh, Tôi yêu Việt Nam không đơn thuần là một ca khúc về đất nước, mà còn là cách lưu giữ kỷ niệm từ chuyến đi nước ngoài đầu tiên, những lần được người lạ giúp đỡ và những cuộc gặp gỡ đã khiến Việt Nam trở thành quê hương thứ hai.

Quỳnh Nhi