Chàng trai Nhật bay sang TP.HCM mỗi tháng để theo đuổi cô chủ quán mì

Tháng 9/2025, biết Hiroshi (34 tuổi, người Nhật Bản) vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Phạm Thanh Ấn (34 tuổi, TP.HCM) đóng cửa quán mì ramen để tránh gặp anh.

Chiều cùng ngày, cô nhắn tin: “Tôi quý mến Hiroshi như một người bạn, nên không muốn mất đi mối quan hệ tốt này. Xin anh đừng theo đuổi nữa”.

Khi ấy, Hiroshi đã nhiều lần bay từ Nhật Bản sang TP.HCM để gặp Ấn. Còn cô, lo ngại khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa, vẫn muốn giữ mối quan hệ ở mức bạn bè.

Hơn một năm sau, cả hai trở thành vợ chồng. Những chuyến bay từng khiến Ấn tìm cách tránh mặt giờ đưa họ qua lại giữa hai đất nước để cùng duy trì công việc và xây dựng cuộc sống chung.

Lo ngại khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa, Thanh Ấn từng từ chối Hiroshi, có lần đóng cửa quán để tránh gặp anh.

Những chuyến bay để gặp một người

Tháng 6/2025, Hiroshi lần đầu gặp Thanh Ấn tại quán mì ramen do cô điều hành ở TP.HCM. Trước đó, anh đã âm thầm theo dõi và dành tình cảm cho cô gái Việt suốt 1,5 năm.

“Ấn cực kỳ dễ thương, là người con gái mạnh mẽ, đáng yêu, có sức hút kỳ lạ khiến tôi không thể ngừng nhớ tới”, Hiroshi bày tỏ.

Sau lần gặp ấy, anh đặt vé máy bay khứ hồi sang TP.HCM mỗi tháng một lần, mong có thêm thời gian ở bên cô. Tuy nhiên, Thanh Ấn chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm này.

Khi Hiroshi báo đã đặt vé sang Việt Nam vào giữa tháng 7, cô nói quán đóng cửa để tránh mặt. Anh đổi vé sang cuối tháng, rồi tiếp tục trở lại vào tháng 8 và tháng 9.

Sau tin nhắn từ chối của Ấn vào tháng 9, Hiroshi vẫn dành tình cảm cho cô. Tháng 11 và tháng 12/2025, anh lại có mặt tại TP.HCM.

Hiroshi dành tình cảm cho Thanh Ấn suốt 1,5 năm trước khi gặp cô lần đầu tại quán mì ramen ở TP.HCM.

Thấy Hiroshi nhiều lần sang gặp dù mình luôn giữ khoảng cách, Ấn quyết định nói chuyện rõ ràng. Trong cuộc trò chuyện, cô bất ngờ biết anh đã mua sẵn vé máy bay khứ hồi đến tháng 2/2026.

“Nhìn lịch bay dày đặc của anh, tôi tự hỏi liệu trong đời mình có thể tìm được người thứ hai có chân tình đến thế này không?”, Ấn kể với Tri Thức - Znews.

Sau thời gian suy nghĩ, cô quyết định cho cả hai một cơ hội. Khi Hiroshi trở lại Việt Nam vào năm 2026, Ấn đưa anh khám phá ẩm thực và cuộc sống nơi mình sinh sống.

Với Hiroshi, những chuyến đi lúc này có thêm niềm vui được ở gần người thương, trải nghiệm văn hóa và gặp gỡ con người Việt Nam. Anh cho biết mỗi lần sang đây đều ngủ ngon, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, điều trước đó anh khó có được.

Lời cầu hôn dưới với 209 đóa hồng

Tháng 3/2026, Hiroshi rủ Thanh Ấn đến Phú Quốc. Dưới màn pháo hoa, anh quỳ xuống, trao nhẫn kim cương cùng bó hoa gồm 209 đóa hồng và ngỏ lời cầu hôn.

Ấn đồng ý. Hiroshi bật khóc, xúc động không nói nên lời.

“Cả đời này tôi sẽ không quên khoảnh khắc ngập tràn pháo hoa. Anh quỳ xuống và nói hãy làm vợ anh nhé. Tuy anh không giàu có nhưng vẫn để dành tiền tiết kiệm để bay sang gặp tôi, chiều chuộng, thương yêu tôi”, cô kể.

Tháng 7/2026, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Trong hôn lễ, Hiroshi vừa khóc vừa đọc những lời đã chuẩn bị bằng tiếng Việt. Những lời chia sẻ cùng sự xúc động của chú rể khiến cô dâu và quan khách xúc động.

“Cuộc đời anh đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp em. Một người trước đây không đi nước ngoài như anh, vậy mà chỉ vì muốn gặp em, mỗi tháng anh đều bay sang TP.HCM. Thành thật mà nói, điều đó không hề dễ dàng, cả về thể lực lẫn tinh thần. Nhưng anh vẫn có thể tiếp tục, bởi với anh, em là một người đặc biệt”, Hiroshi nói với vợ.

Tháng 7/2026, cả hai tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Chú rể Nhật bật khóc khi đọc lời nhắn gửi cô dâu bằng tiếng Việt.

Sau đám cưới, Thanh Ấn và Hiroshi luân phiên sinh sống tại Việt Nam và Nhật Bản để duy trì công việc. Anh làm quản lý khách sạn ở Nhật Bản, còn cô tiếp tục điều hành quán mì ramen tại TP.HCM, nơi hai người lần đầu gặp nhau.

Thời gian tới, Hiroshi dự định dành 6 tháng ở Việt Nam để làm quen với cuộc sống nơi đây. Anh cũng dự tính chuyển công việc quản lý khách sạn sang hình thức trực tuyến, qua đó có thêm thời gian ở bên vợ và cùng cô quản lý quán.

Đã tìm hiểu về Việt Nam và nhiều lần đến TP.HCM trước khi kết hôn, Hiroshi không gặp quá nhiều khó khăn khi sinh sống, dù chưa thành thạo tiếng Việt. Những điều anh cần làm quen chủ yếu đến từ sinh hoạt hàng ngày.

“Anh chưa quen với khí hậu, đôi lúc bị muỗi đốt nhiều và cảm thấy lạ lẫm trước tiếng karaoke của hàng xóm”, Ấn kể.

Hơn 3 tháng sau đám cưới, Hiroshi vẫn chưa thể tin cô gái từng nhiều lần từ chối mình giờ đã trở thành vợ. Cả hai thường ôn lại những ngày anh tìm cách gặp, còn cô tìm cách giữ khoảng cách.

Từ chỗ đóng cửa quán để tránh mặt Hiroshi, Thanh Ấn giờ cùng anh tính chuyện chăm lo cho quán mì và sắp xếp cuộc sống giữa hai đất nước.

An Chi