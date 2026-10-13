Chàng trai người Mường vươn lên làm giàu trên vùng đất khó

Anh Đinh Văn Đứng là người đam mê và gắn bó với sản xuất nông nghiệp. Cũng như nhiều hộ dân khác, thời gian đầu, gia đình anh chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, dựa vào kinh nghiệm, hiệu quả kinh tế chưa cao.

Không cam chịu khó nghèo, anh Đứng bắt đầu tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, lựa chọn những cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương.

Thay vì chỉ tập trung vào 1 loại cây trồng, anh lựa chọn phát triển kinh tế theo hướng tổng hợp để vừa tận dụng diện tích đất, vừa giảm rủi ro trong sản xuất.

Anh Đinh Văn Đứng (thôn Đà Bắc, xã Ia Lâu) làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp. Ảnh: T.D

Anh Đứng chia sẻ: "Đất Ia Lâu xưa nay vốn cằn cỗi, bà con chủ yếu phụ thuộc vào việc canh tác lúa và hoa màu ngắn ngày. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi chủ yếu chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống xưa và lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học.

Sau nhiều năm thất bại, tôi tự mình tìm hiểu thêm về kỹ thuật, học hỏi những mô hình hiệu quả, tham gia các lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp ở địa phương rồi áp dụng vào sản xuất. Tôi nghĩ, đất khó thì phải biết tận dụng, làm nhiều loại cây để có thêm nguồn thu".

Trong mô hình sản xuất của gia đình anh Đứng, lúa nước là cây trồng chủ lực. Để nâng cao năng suất, anh chú trọng khâu chọn giống, tuân thủ thời vụ, chủ động nguồn nước và chăm sóc cây trồng theo hướng hữu cơ. Những kinh nghiệm tích lũy qua từng mùa vụ giúp anh chủ động hơn trong sản xuất, hạn chế những rủi ro do thời tiết và sâu bệnh.

"Gia đình tôi có 4 ha lúa, mỗi năm làm 2 vụ, sản lượng khoảng 60 tấn. Làm lúa tuy vất vả nhưng nếu mình chăm sóc tốt, chủ động được nước và áp dụng kỹ thuật thì năng suất ổn định. Nguồn thu từ lúa cũng giúp gia đình có vốn để đầu tư thêm các loại cây trồng khác và chăn nuôi" - anh Đứng cho biết.

Không dừng lại ở cây lúa, anh Đứng tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc, mở rộng sản xuất với 1,5 ha điều, 500 cây chanh dây và trồng xen canh thêm nhãn.

Theo anh Đứng, làm nông nghiệp hiện nay nếu chỉ dựa vào sức lao động là chưa đủ. Người nông dân phải biết tính toán chi phí, lựa chọn cây trồng phù hợp và quan trọng nhất là phải chủ động tìm hiểu thị trường.

Mỗi loại cây có đặc điểm sinh trưởng, thời điểm thu hoạch khác nhau nên việc đa dạng hóa cây trồng giúp gia đình có thêm nhiều nguồn thu. Đây cũng là cách anh hạn chế sự phụ thuộc vào 1 loại nông sản, nhất là trong bối cảnh giá cả nông sản thường xuyên biến động.

Anh Đứng cho hay: “Tôi lựa chọn cây trồng dựa trên điều kiện đất đai và khả năng chăm sóc của gia đình. Trong quá trình sản xuất, tôi thường xuyên theo dõi tình hình sinh trưởng của cây, chủ động phòng trừ sâu bệnh và tìm hiểu kỹ thuật mới.

Bên cạnh trồng trọt, gia đình tôi còn phát triển chăn nuôi gà, bò... Việc kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi giúp tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời tạo thêm nguồn thu”.

Gia đình anh Đứng là hộ tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: T.D

Biết khai thác lợi thế, mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất và kiên trì với nông nghiệp, anh Đứng từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và làm giàu ngay trên vùng đất khó.

Đến nay, mô hình kinh tế tổng hợp đã mang lại thu nhập gần 500 triệu đồng/năm cho gia đình anh. Với những nỗ lực ấy, gia đình anh nhiều năm liền được UBND xã tặng giấy khen sản xuất kinh doanh giỏi và là hộ tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Bà Đinh Thị Xiển - Bí thư Chi bộ thôn Đà Bắc - nhận định: Hiện nay, người dân của thôn, trong đó có anh Đinh Văn Đứng, đã tập trung phát triển các loại cây trồng như: lúa nước, mì, bắp, điều, nhãn, chanh dây… Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, cho thu nhập 300-500 triệu đồng/năm. Trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, những hộ dân này đã chủ động tìm hướng sản xuất phù hợp, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật. Họ là những nhân tố tích cực được chúng tôi khuyến khích, nhân rộng.