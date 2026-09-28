Chàng trai người Mông truyền cảm hứng cho bản làng

Chàng thanh niên người Mông Sùng Vang Tính

Tiên phong làm kinh tế

Chàng thanh niên Sùng Vang Tính (SN 1996) bảo rằng mình không sinh ra ở mảnh đất Tây Nguyên nhưng khi theo cha mẹ đến Đam Rông 2, anh được lớn lên cùng những nương rẫy cà phê. Cuộc sống của bà con người Mông khi đó còn tạm bợ, những căn chòi lụp xụp dựng dưới chân đồi. Nhưng sự đoàn kết, bao bọc của cộng đồng giúp anh lớn lên và mong muốn làm những điều tốt nhất cho bản làng.

Tính may mắn có cơ hội học cấp III ở thành phố. Quãng thời gian đó giúp anh nhận ra muốn ổn định cuộc sống trước hết phải có kinh tế vững. Năm 2017, sau khi lập gia đình, anh được bố mẹ cho 1 ha cà phê làm vốn khởi nghiệp. Vụ đầu tiên, vườn cho gần 8 tấn cà phê tươi, mang về khoảng 60 triệu đồng. Không bằng lòng với kết quả ban đầu, anh dành thời gian tìm hiểu kỹ thuật sản xuất, từ bón phân, cải tạo đất, phòng trừ sâu bệnh đến lựa chọn giống, rồi áp dụng vào thực tế.

Làm nông nghiệp muốn đi đường dài không thể chỉ trông chờ vào một mùa được giá. Quan trọng là biết tích lũy, tái đầu tư và nâng cao hiệu quả trên diện tích mình đang có. Anh Sùng Vang Tính

Có thêm kinh nghiệm, vợ chồng anh Tính tiếp tục tích lũy, mua thêm đất và mở rộng sản xuất. Đến nay, gia đình có hơn 4 ha cà phê, trong đó 2,8 ha đang cho thu hoạch. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình có thu nhập bình quân 500 - 700 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế hiệu quả, anh Tính còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm với bà con trong thôn. Với vai trò thủ lĩnh thanh niên, anh tập hợp đoàn viên, thanh niên để trao đổi về kỹ thuật chăm sóc, nhận diện và phòng trừ những loại sâu bệnh thường gặp trên cây cà phê.

Anh Ma Seo Cháng (SN 1997), người dân trong thôn cho biết, trước đây vườn cà phê thường bị vàng lá, cây phát triển không đồng đều. Sau khi được Tính hướng dẫn cách bón phân, chăm sóc đúng thời điểm, anh áp dụng và nhận thấy cây phục hồi, xanh tốt, năng suất cũng cải thiện.

Sùng Vang Tính (trang phục an ninh trật tự) được sự tin tưởng của bà con Tiểu khu 176

Lan tỏa cách nghĩ mới trong cộng đồng

Từ năm 2020, anh Tính đảm nhận nhiều nhiệm vụ tại cơ sở. Hiện anh là Bí thư Chi đoàn thôn, Tổ phó Tổ an ninh, trật tự cơ sở và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tại Tiểu khu 176 với 54 thành viên. Công việc đưa Tính đến gần bà con hơn. Anh thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để người dân hiểu về nguồn vốn vay và cách sử dụng vốn. Theo anh Tính, với những hộ còn khó khăn, khoản vay từ 50 - 100 triệu đồng có thể trở thành nguồn lực để đầu tư sản xuất nếu sử dụng đúng mục đích. “Trước đây bà con không dám vay vốn vì tâm lý sợ mang nợ, sợ đầu tư thất bại thì không có tiền trả. Mình cũng phải nhiều lần thuyết phục, lấy bản thân và gia đình ra làm gương thì mới dần thay đổi được suy nghĩ của bà con”, anh Tính chia sẻ.

Anh Tính tâm sự, điều anh mong muốn nhất là giúp những người trẻ trong cộng đồng thay đổi nhận thức, tập trung học hành, chịu khó làm ăn và từng bước xây dựng cuộc sống ổn định. Khi có kiến thức, có sinh kế, người Mông sẽ thêm tự tin và yên tâm gắn bó với mảnh đất mình đang sống.

Ông Trương Văn Sáng - Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 cho biết, Sùng Vang Tính luôn là địa chỉ tin cậy, không chỉ với tổ chức Đoàn mà cả bà con ở thôn Nâm Rơ Mai. Từ nỗ lực phát triển kinh tế đến tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, Tính đang trở thành một điểm sáng trong thanh niên ở địa phương.

Những thay đổi trong nhận thức và cách làm của anh Tính đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Bà con thêm tin tưởng, yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống và cùng chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn trong quá trình phát triển.