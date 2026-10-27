Chàng trai nghị lực mang khuôn mặt dị nhân bán hàng giữa chợ

Clip: Mang di chứng bỏng nặng, mất thị lực sau tai nạn, Nguyễn Văn Thắng (21 tuổi) vẫn nỗ lực mưu sinh. Video Hà Hằng.

Đi chợ cho đỡ buồn và kiếm tiền lo phẫu thuật

16h, chợ trung tâm xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ bắt đầu đông người. Giữa dòng người tấp nập, Nguyễn Văn Thắng lại bắt đầu một buổi chiều bán hàng, sau hành trình rong ruổi qua các khu chợ ở Hà Nội từ sáng sớm. Đi cùng Thắng, phóng viên Báo Tiền Phong có dịp chứng kiến công việc mưu sinh của anh.

Hằng ngày, Thắng đi các chợ để bán hàng.

Hàng hóa của Thắng chẳng có gì đáng giá: Vài gói tăm, hộp bông tai, mấy chiếc bút và những chiếc quạt giấy. Tất cả được anh mang theo, bày ra trước mặt, chờ người mua. Giữa phiên chợ đông đúc, có người dừng lại chọn một món đồ, hỏi han anh vài câu. Có người biết hoàn cảnh của Thắng, thương tình giúp thêm ít tiền.

Nhưng cũng có những lúc, dòng người cứ thế đi qua, hàng bán chẳng được bao nhiêu và anh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. “Tôi không bán cố định ở chợ nào cả, mỗi ngày đi một chợ, chịu khó đi xa mới có khách mua”, Thắng nói.

Trung bình mỗi ngày, anh cũng kiếm được 100 – 200.000 đồng nhưng cũng có hôm chỉ được 30 – 40.000 đồng. Những hôm gặp nhiều người thương tình giúp đỡ, số tiền có thể lên tới 500.000 đồng nhưng rất hiếm. Thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí sinh hoạt và hành trình điều trị vẫn còn dài.

Dù mỗi món hàng bán được chỉ mang lại khoản tiền nhỏ, anh vẫn cố gắng đi chợ đều đặn, chắt chiu từng đồng cho cuộc sống và những ca phẫu thuật phía trước. Và một nguyên nhân nữa để anh đi chợ là để kết nối với cuộc sống, tìm niềm vui cho bản thân mình.

Đi chợ giúp Thắng có thêm thu nhập, được giao tiếp với mọi người.

Tranh thủ lúc chưa có khách, Thắng kể với chúng tôi về biến cố của cuộc đời mình. Anh tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1995 ở chính xã Yên Lạc này. Anh lớn lên trong gia đình êm ấm, cũng học hành, đi làm, rồi yêu đương.

Năm 2023, anh lên Lào Cai thăm bạn gái, định năm sau đó sẽ kết hôn. Nhưng một tai nạn tưởng như rất đơn giản đã dẫn đến một hậu quả ghê gớm.

Tối hôm ấy, trong lúc đun nước để tắm, anh không may ngã úp mặt vào nồi nước sôi. Bạn gái phát hiện, kéo anh ra nhưng không kịp, vùng đầu và mặt anh đã bị bỏng nặng.

Thắng được đưa về Hà Nội gấp, điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Bác sỹ kết luận anh bỏng nước sôi độ IV, V vùng đầu, mặt. Anh hôn mê 18 ngày. Khi tỉnh lại, Thắng không nhìn thấy gì. Miệng không thể nói, không thể thở do sẹo bỏng co rút. Các bác sĩ phải mở một lỗ nhỏ ở cổ, đặt ống dẫn vào khí quản để anh lấy không khí trực tiếp vào phổi.

Thắng phải dùng tay bịt ống mở khí quản mới nói được.

Những ngày đầu, anh giao tiếp bằng giấy. Sau khi được mở khí quản, anh mới có thể phát ra tiếng bằng cách dùng ngón tay bịt miệng ống, ép luồng hơi dội ngược lên dây thanh âm. Mỗi lần nói được một, hai câu, anh lại ho, nghỉ rồi mới tiếp tục.

Các vết thương trên khuôn mặt đã liền sẹo nhưng không còn một chỗ nào bình thường khiến cho người lạ lần đầu nhìn vào sẽ không khỏi giật mình, thương xót.

Đầu năm 2026, sau khi biết hoàn cảnh của Thắng, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã hỗ trợ anh phẫu thuật tái tạo gương mặt. Trong hơn bốn tháng điều trị, Thắng trải qua bốn lần phẫu thuật. Các bác sĩ lấy da ở đùi, tạo vạt da ở bụng rồi lại chuyển vạt da ở bụng lên vùng mặt để tái tạo những phần bị tổn thương.

Gương mặt anh hiện đã có làn da trơn mịn, có hốc mắt, hốc mũi rõ ràng, miệng cũng đã khép lại được nhiều hơn so với trước. Nhưng tổng thể khuôn mặt chưa có đường nét rõ ràng mà căng phồng, nom hơi giống nhân vật ông địa trong văn hoá dân gian của ta. Nhưng từng ấy đang đủ để Thắng vượt qua những tháng ngày tủi phận trong nhà để bước ra lại với cuộc đời.

Đến nay, việc ăn uống vẫn là thử thách lớn nhất với Thắng. Môi và vùng miệng chưa hoạt động được như bình thường nên thức ăn thường bị trào ra ngoài. Vì thế, Thắng không thể ngồi ăn mà phải nằm, đặt bát cơm lên ngực, vo cơm thành từng nắm nhỏ rồi đưa vào miệng. Cơ mắt co rút khiến anh không thể nhắm mắt.

Quá trình nói chuyện với chúng tôi, Thắng nói khá nhiều, vui vẻ nhưng chúng tôi chẳng biết được anh thực sự buồn hay vui. Mà giả sử có buồn, anh cũng không khóc được vì tuyến lệ không hoạt động nữa.

Mẹ của Thắng, bà Nguyễn Thị Hằng thường xuyên đưa con đi chợ.

Muốn quên đi quá khứ để vươn lên

Đưa đón Thắng đi chợ mỗi ngày là bà Nguyễn Thị Hằng, mẹ anh. Nhìn con trai mang trên mình những di chứng nặng nề sau tai nạn, nay phải lần từng món hàng nhỏ để kiếm sống, bà không kìm được nước mắt.

Người phụ nữ như bà Hằng cũng đã phải chịu quá nhiều trắc trở. Lúc Thắng gặp nạn, chồng cũng đang bị ung thư vòm họng. Ông cũng mất vài tháng sau đó khi cậu con trai khổ sở của mình chưa kịp lành vết thương.

“Để có tiền chữa bệnh cho chồng, gia đình phải cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng. Biến cố của con trai khiến những lo toan vốn đã chồng chất càng thêm nặng nề”, bà Hằng nghẹn ngào.

Mỗi bữa ăn Thắng đều bị ho, sặc vì phải nằm ăn.

Thương con, bà đang hàng ngày nỗ lực đồng hành để mong con hoà nhập lại với cuộc sống và kiếm thêm tiền để phẫu thuật, được trở lại làm người bình thường. Bởi bà biết rằng, bà có thể không thể đồng hành cùng con đến cuối cuộc đời. “Mỗi lần chở con đến chợ, tôi lại lùi ra xa. Nhìn con bán hàng, tôi thương lắm. Nhưng biết làm sao được. Tôi muốn con có thể tự kiếm sống, không còn mặc cảm mình là gánh nặng của gia đình. Điều tôi mong nhất lúc này là có đủ kinh phí để con tiếp tục phẫu thuật, để việc thở và ăn uống được dễ dàng hơn”, bà Hằng chia sẻ.

Nhắc đến người yêu cũ, giọng Thắng chùng xuống: “Hai đứa có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Người cuối cùng khi tôi còn có thể nhìn thấy chính là cô ấy”. Sau tai nạn, bạn gái hàng ngày chăm sóc Thắng ở bệnh viện. Khi về nhà, cô cũng chăm sóc Thắng hơn một năm.

Sự đồng hành của người yêu giúp Thắng có thêm nghị lực để vượt qua những ngày tháng tưởng chừng không thể gượng dậy. Nhưng rồi, khi cuộc sống mỗi người dần đổi khác, khoảng cách cũng khiến hai người xa nhau.

Hình ảnh của Thắng trước và sau biến cố.

Mong được phẫu thuật, có người đồng hành livestream bán hàng

Hiện nay, Thắng mơ ước có thể thở dễ dàng hơn, ăn uống bình thường, tự chăm sóc bản thân và tiếp tục làm việc để nuôi sống mình.

Phương án trước mắt là phẫu thuật để tái tạo mũi để thở bằng mũi, bỏ được ống thông khí quản. Về thị lực, khả năng phục hồi chưa được đánh giá rõ ràng nên Thắng chưa vội tính đến. Thắng mong muốn tiếp tục điều trị tại Hà Nội, nhưng trước mắt chưa đủ kinh phí, đồng thời phải chờ vùng da ổn định theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đại diện thôn và Đoàn thanh niên xã đến thăm, động viên tinh thần Thắng.

Xa hơn, anh vẫn hy vọng có thể tìm được người đồng hành, cùng xây dựng một mái ấm gia đình. Hiện nay, Thắng vẫn mưu sinh bằng việc bán hàng tại các chợ. Công việc đòi hỏi anh phải di chuyển, chịu cảnh nắng mưa, trong khi sức khỏe và khả năng sinh hoạt còn nhiều hạn chế. Bởi vậy, anh mong có thể chuyển sang livestream bán hàng để giảm bớt nhọc nhằn.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, anh Vũ Đức Cường, Phó Bí thư Đoàn xã Yên Lạc cho biết, sau khi nắm được nguyện vọng của Thắng, Đoàn xã sẽ nghiên cứu, tìm hiểu phương án tổ chức các phiên livestream nhằm hỗ trợ anh bán hàng.

Bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng thôn Vĩnh Đoài 1 cho biết, hoàn cảnh gia đình Thắng đặc biệt khó khăn. Mỗi tháng, anh nhận trợ cấp khuyết tật 750.000 đồng. Trong khi đó, hành trình điều trị còn dài, với những ca phẫu thuật cần thiết phía trước. Thời gian qua, người dân trong thôn đã chung tay quyên góp, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho anh. Tuy nhiên, hành trình chữa trị còn dài, trong khi kinh phí vượt quá khả năng của gia đình.

Thắng mong muốn sớm có đủ kinh phí thực hiện phẫu thuật để có thể nói dễ dàng hơn và thực hiện livestream bán hàng.

Bạn đọc, nhà hảo tâm hỗ trợ anh Nguyễn Văn Thắng xin gửi về tài khoản Báo Tiền Phong: 1230062175, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. Nội dung ghi: "Ung ho anh Nguyen Van Thang o Phu Tho".