Chàng trai Nga chụp bức ảnh con đường 'cô đơn nhất Việt Nam'

Con đường chạy giữa rừng cây, hai bên là những vách núi đá lớn. Không xe cộ, không nhà cửa, chỉ có mặt đường kéo dài giữa khung cảnh gần như hoang sơ. Anatolii Kusurko đang lái xe cùng một người bạn trên con đường này thì cả hai quyết định dừng lại chụp vài bức ảnh bằng điện thoại.

"Lúc đó có một cảm giác rất đặc biệt. Khung cảnh hơi bí ẩn và cô đơn, khiến tôi bắt đầu tự hỏi con đường này sẽ trông như thế nào nếu nhìn từ trên cao", chàng trai Nga nói với Tri Thức - Znews.

Con đường "cô đơn nhất Việt Nam"

Anatolii sử dụng drone (máy bay không người lái) ghi lại toàn cảnh con đường mà anh gọi là "cô đơn nhất Việt Nam". Chính anh cũng không ngờ, góc nhìn từ trên cao lại tạo ra một khoảnh khắc đẹp đến vậy.

Đây là lần đầu nam du khách đi trên con đường này, cũng là lần đầu anh ghé Quảng Bình (nay là Quảng Trị). Anatolii từng nghe nhiều về những hang động nổi tiếng của tỉnh, nhưng chưa từng biết đến con đường trước chuyến đi.

"Ngay cả việc lái xe trên đó cũng khiến tôi cảm thấy khó tin", anh nói.

Toàn cảnh đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nhìn từ trên cao.

Bức ảnh được chụp tại đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây, thuộc hệ thống đường Trường Sơn lịch sử, dài khoảng 250 km, nối ngã ba Khe Gát, xã Phong Nha, với quốc lộ 9, xã Khe Sanh. Chạy dọc con đường, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đi qua các địa danh như động Thiên Đường, hang Tám Cô, sân bay Tà Cơn.

Điều thú vị là con đường này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch du lịch ban đầu của Anatolii. Anh chỉ đơn giản đi theo tuyến đường, càng đi càng nhận thấy cảnh vật trở nên đẹp hơn.

Chỉ sau khi chụp ảnh, người bạn tên Đạt mới kể cho Anatolii nghe một phần lịch sử của con đường. Khi đó, anh mới nhận ra nơi mình vừa đi qua có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Việt Nam.

"Đó thực sự là một vinh dự đối với tôi khi có mặt ở đây", Anatolii nói.

Anatolii thường đăng ảnh trong những chuyến đi lên các hội nhóm du lịch dành cho người nước ngoài để chia sẻ góc nhìn của mình về cảnh sắc Việt Nam, khuyến khích nhiều người đi du lịch hơn.

Lần này, anh không nghĩ bức ảnh về đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây có thể nhận về hơn 7.000 lượt yêu thích. "Đó là một bất ngờ rất lớn", chàng trai Nga nói về lần đầu một bài đăng của mình trở nên viral (lan tỏa) đến thế.

Anatolii trong chuyến du lịch Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Anatolii cũng thích cách người Việt đón nhận bức ảnh. Anh cho rằng ngày nay, ảnh thật và ảnh do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra ngày càng khó phân biệt, đến mức chính anh cũng thường tự hỏi liệu một bức ảnh quá ấn tượng có phải là sản phẩm của AI hay không.

"Việt Nam đa dạng đến mức khó tin"

Anatolii đến Việt Nam làm giáo viên, sống tại TP.HCM được 4 năm. Anh nói cuộc sống trôi qua mỗi ngày thật bình dị, bắt đầu buổi sáng với bánh mì, cà phê muối, sau đó làm việc tại một trường mầm non.

Mỗi khi có thời gian rảnh, anh mang máy ảnh ra ngoài ghi lại cuộc sống thường ngày ở TP.HCM, cuối tuần tranh thủ tìm hiểu nhiều vùng miền khác của Việt Nam.

"Tôi không thấy cuộc sống ở Việt Nam khó khăn. Đồ ăn ngon, người dân thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ. Thành thật mà nói, tôi không thể đòi hỏi gì nhiều hơn", anh nói.

Chàng trai Nga du lịch dọc Việt Nam, từ Tà Xùa (tỉnh Sơn La), Huế, Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) đến Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Từ chỗ đến Việt Nam để làm việc, Anatolii dần dành nhiều thời gian hơn cho du lịch, nhiếp ảnh và quay phim. Anh luôn muốn đi du lịch nhiều hơn, nhưng chỉ khi đến Việt Nam, du lịch mới thực sự trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống.

Đến nay, vị khách Nga đã đặt chân đến gần như tất cả tỉnh, thành của Việt Nam, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi anh muốn quay lại. Sống tại TP.HCM, anh yêu thích những chuyến đi lên vùng cao bởi các địa điểm này tương đối gần, trong khi khí hậu mát mẻ cũng gợi cho anh một phần cảm giác về quê nhà.

Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) là nơi Anatolii đến nhiều nhất trong các chuyến du lịch. Anh gọi nơi đây là một "viên ngọc ẩn" xứng đáng được chú ý hơn, tương đối gần TP.HCM và có rất nhiều thứ để khám phá.

Anatolii check-in ngôi nhà phủ kín hoa xác pháo ở Thôn B' Đơr, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng.

Trong một chuyến đi khác, Anatolii cùng bạn xuất phát từ TP.HCM đến Phong Nha - Kẻ Bàng, ghé Nha Trang, Phú Yên, Huế và một số tỉnh thành khác trên đường đi. Dù mỗi chuyến đi đều mang lại nhiều trải nghiệm khác biệt, Hà Giang Loop (tỉnh Tuyên Quang) là nơi anh yêu thích nhất và mong muốn quay lại nhất.

"Bạn có thể cảm nhận cả sự bình yên của cảnh quan lẫn cảm giác hưng phấn trên những cung đường", anh nói.

"Bây giờ tôi nhận ra rằng đó chỉ là một giọt nước trong đại dương. Việt Nam dường như có sự đa dạng cảnh quan gần như vô tận và tôi rất háo hức xem mình còn có thể khám phá thêm bao nhiêu nơi nữa", anh nói.

Những cung đường đèo uốn lượn trên hành trình Hà Giang Loop, tỉnh Tuyên Quang.

Châu Sa