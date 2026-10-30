Chàng trai mồ côi mời người lạ tới dự đám cưới, 2 ngày đón gần 200 khách

Theo truyền thông Trung Quốc, anh Từ dự kiến tổ chức đám cưới vào ngày 31/10. Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, anh cho biết, cha qua đời khi anh mới 3 tuổi, mẹ tái giá lúc anh lên 5.

Từ đó, hai anh em được bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng. Sau này, bà nội cũng qua đời, trang HK01 đưa tin.

Vì gia đình ít họ hàng, anh Từ lo ngại đám cưới sẽ vắng vẻ. Nếu tập hợp tất cả người thân, gia đình cũng chỉ có khoảng 2-3 bàn tiệc. Vì vậy, anh quyết định đăng video trên mạng xã hội, ngỏ lời mời cư dân mạng đến nhà dự tiệc, chung vui trong ngày trọng đại.

Ban đầu, anh chỉ nghĩ sẽ có khoảng 10-20 người hưởng ứng. Tuy nhiên, video bất ngờ lan truyền rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người không chỉ bày tỏ mong muốn đến dự mà còn thực sự lên đường đến Vân Nam để chúc phúc cho đôi uyên ương.

Ngày 26/10, anh Từ cho biết đã báo cáo sự việc với ban thôn. Nhiều người từ các tỉnh, thành khác liên hệ xác nhận sẽ đến tham dự. Thậm chí, đã có 3 nhóm khách di chuyển đến khu vực lân cận.

Đến ngày 27/10, anh Từ đã tiếp đón gần 200 người. Lượng khách đông khiến anh gần như không có thời gian trả lời tin nhắn và nghe điện thoại.

Đáng chú ý, nhiều người còn mang theo quà tặng thiết thực như tủ lạnh, lò sưởi; có người mang cả một con lợn đến góp vui. Một số khác chủ động hỗ trợ thuê đầu bếp phục vụ tiệc cưới. Có người còn lái xe sang đến để góp phần tạo không khí náo nhiệt cho ngày vui của gia đình.

Trước tình cảm của mọi người, anh Từ không giấu được xúc động, cho biết sự nhiệt tình của những người xa lạ vượt xa mong đợi ban đầu.

Anh Từ xúc động khi nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng trong ngày vui trọng đại của đời mình. Ảnh: HK01

Sự việc cũng nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Đại diện Cục Văn hóa và Du lịch huyện Di Lương cho biết lãnh đạo đã cử nhân viên đến thôn Vân Phong khảo sát, sau đó mới quyết định phương án cụ thể.

Đại diện ban thôn Vân Phong cũng xác nhận địa phương đã tiếp nhận thông tin đăng ký tổ chức đám cưới của gia đình anh Từ.

Tuy nhiên, trước lượng khách dự kiến đến từ nhiều tỉnh, thành, địa phương cần khảo sát thêm khả năng đáp ứng của hệ thống đường sá trong thôn, bảo đảm việc đi lại và tổ chức đám cưới không gặp trở ngại.