Chàng trai mất tích 27 năm được tìm thấy cách nhà 200 m, từng nhìn thấy người thân đi ngang qua nhưng không thể trốn thoát

Một người đàn ông ở Algeria mất tích suốt 27 năm, được gia đình cho rằng đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến, bất ngờ được tìm thấy còn sống trong một khu vực bị che kín bằng rơm tại nhà hàng xóm, cách nhà mình chỉ khoảng 200 m.

Omar Bin Omran mất tích khi mới 17 tuổi tại thành phố Djelfa, Algeria, trong giai đoạn đất nước chìm trong cuộc nội chiến đẫm máu. Suốt nhiều năm, gia đình không có bất kỳ thông tin nào về tung tích của anh và dần tin rằng Omar đã tử vong trong chiến tranh.

Omar Bin Omran khi được tìm thấy.

Tuy nhiên, sự thật gây chấn động chỉ được hé lộ khi Omar, lúc này đã 45 tuổi, được phát hiện còn sống trong một khu chuồng trại tạm bợ nằm trên khu đất của người hàng xóm. Nơi này được che phủ bằng nhiều lớp rơm, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn.

Theo một quan chức tòa án Algeria, vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi văn phòng công tố nhận được đơn khiếu nại, cho rằng Omar đang bị giam giữ tại nhà một người sống gần đó. Sau khi tiếp nhận thông tin, viện trưởng đã yêu cầu tiến hành điều tra và cử lực lượng chức năng đến kiểm tra địa điểm được đề cập.

Việc Omar được giải cứu khiến gia đình không khỏi bàng hoàng sau gần ba thập kỷ sống trong cảnh không biết anh còn sống hay đã chết.

Anh họ của Omar, Khaled Rgueb, cho biết người thân vô cùng xúc động khi hay tin anh được tìm thấy. Theo lời ông, Omar được phát hiện trong một khu chuồng gia súc phủ đầy rơm, nơi nghi phạm được cho là nuôi cừu.

Ông Rgueb nhận định sức khỏe thể chất của Omar không ở tình trạng nguy kịch, nhưng việc bị giam giữ trong thời gian dài đã để lại những tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

“Anh ấy đang trong trạng thái tâm lý sốc, sợ hãi và dường như chưa quen với việc ở bên ngoài”, ông Rgueb chia sẻ.

Omar Bin Omran hiện tại và trước thời điểm mất tích.

Sau khi được giải cứu, Omar được hỗ trợ về y tế, trị liệu và tâm lý. Gia đình anh cũng đang phải đối mặt với cú sốc lớn khi biết những gì đã xảy ra với người thân trong suốt 27 năm qua.

Theo truyền thông Algeria, Omar kể với gia đình rằng trong thời gian bị giam giữ, anh từng nhìn thấy người thân đi ngang qua khu vực mình bị nhốt. Dù nơi giam giữ chỉ cách nhà khoảng 200 m, anh vẫn tin rằng mình không thể trốn thoát do bị kẻ bắt giữ thao túng.

Omar được tìm thấy hơn một thập kỷ sau khi mẹ anh qua đời. Trong những năm tháng cuối đời, bà không biết con trai mình đang ở đâu và cũng không thể ngờ rằng anh vẫn còn sống, bị giam giữ ngay gần nơi gia đình sinh sống.

Nghi phạm chính trong vụ việc là một người đàn ông 61 tuổi, được cho là đã tìm cách bỏ trốn khi Omar được phát hiện nhưng sau đó bị bắt giữ.

Chính quyền Algeria thông báo tổng cộng 6 nghi phạm đã bị bắt. Hai người khác bị đặt dưới sự giám sát của tòa án, theo đó họ có thể được tự do trong thời gian các thủ tục tố tụng tiếp tục diễn ra.

Cuộc điều tra về vụ mất tích kéo dài 27 năm của Omar vẫn đang được tiến hành nhằm làm rõ vai trò của những người liên quan cũng như các tình tiết xoay quanh quãng thời gian anh bị giam giữ.