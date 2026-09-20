Chàng trai mang tư duy mới về quê khởi nghiệp

Hình 3D căn nhà đang thi công

Rời phố, bám làng

Hiện, KTS Lương Đình Thanh là người điều hành Công ty TNHH Kiến trúc và Đầu tư xây dựng TKT Architects.

Buổi sáng ở một công trình tại Nghệ An, giữa tiếng máy móc, tiếng trao đổi của thợ và những vật liệu đang lần lượt được đưa vào vị trí, Lương Đình Thanh chăm chú nhìn lại từng chi tiết trong bản vẽ.

Có những việc tưởng như rất nhỏ (một khoảng lấy sáng, vị trí của chiếc tủ, độ rộng của lối đi hay cách bố trí một mảng tường…) nhưng với người làm kiến trúc, mỗi chi tiết đều có thể quyết định cảm giác của cả một không gian. Thanh đã quen với những công việc như thế từ nhiều năm trước, khi còn ở Hà Nội. Điều khác biệt là bây giờ, anh đang làm những công việc ấy trên chính mảnh đất mình sinh ra.

Kiến trúc sư Lương Đình Thanh

Ở tuổi ngoài 30, Lương Đình Thanh đưa ra một quyết định mà không ít người trẻ có thể sẽ cân nhắc rất lâu, rời thành phố lớn để trở về Nghệ An lập nghiệp. Đó không phải quyết định được đưa ra trong một ngày. "Tôi đã ở Hà Nội 15 năm. Quyết định rời đi là một bước đi mới, được thúc đẩy bởi cả lý do cá nhân lẫn tầm nhìn nghề nghiệp", Thanh chia sẻ.

Tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, anh ở lại Thủ đô làm việc, có khoảng 10 năm tích lũy kinh nghiệm trong nghề. Thành phố cho anh cơ hội tiếp xúc với nhiều công trình, nhiều phong cách thiết kế, khách hàng và cách làm việc chuyên nghiệp.

Nhưng càng làm nghề lâu, Thanh càng nhận thấy quê hương cũng đang thay đổi. Những ngôi nhà mới xuất hiện nhiều hơn, những căn biệt thự, quán cà phê, cửa hàng dịch vụ… được đầu tư bài bản hơn. Và phía sau những công trình ấy là một tệp khách hàng mới - đó là những người trẻ ở quê có điều kiện kinh tế tốt hơn, có cơ hội đi nhiều nơi và tiếp cận với nhiều xu hướng thiết kế.

Nhìn thấy sự thay đổi ấy, Thanh bắt đầu nghĩ về một câu hỏi khác: Nếu thị trường đang thay đổi, tại sao không thử mang những gì mình đã học hỏi và tích lũy ở thành phố về phục vụ quê nhà? Và cuộc trở về bắt đầu từ đó…

Dung hòa khác biệt để chinh phục khách hàng

Trở về Nghệ An, Thanh xác định đây là một cuộc khởi nghiệp thực sự. Có nghĩa là phải tìm khách hàng, xây dựng thương hiệu, tổ chức đội ngũ, cân đối chi phí và quan trọng nhất là tạo được niềm tin. Nhưng anh cũng nhận ra một thực tế, mang một nghề đã quen thuộc ở thành phố về quê không đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ diễn ra giống như ở thành phố. Khác biệt đầu tiên nằm ở gu thẩm mỹ. Khác biệt thứ hai nằm ở cách khách hàng nhìn nhận về thiết kế.

Ở nhiều nơi, khi xây nhà, gia chủ vẫn có thói quen tham khảo những căn nhà xung quanh hoặc giao cho thợ tự tính toán, triển khai. Một bản thiết kế kiến trúc, nội thất bài bản vì thế chưa phải lúc nào cũng được xem là một phần không thể thiếu của công trình. "Có những khách hàng chưa hiểu được giá trị mà bản vẽ thiết kế mang lại", Thanh cho biết. Với anh, đây là một trong những thách thức lớn nhất khi bắt đầu công việc tại quê nhà. Bởi nếu khách hàng chưa nhìn thấy giá trị của thiết kế, việc thuyết phục họ đầu tư cho thiết kế cũng khó.

Thanh không chọn cách tranh luận, anh chọn cách làm. Anh quan niệm, một căn nhà không chỉ cần đẹp trên bản vẽ mà phải phù hợp với người sống trong đó. Từ những công trình đầu tiên, anh trực tiếp khảo sát, ngồi với khách hàng để nghe họ nói về mong muốn của mình, tìm hiểu thói quen sinh hoạt rồi mới đưa ra phương án.

Đến khi công trình bắt đầu thi công, Thanh tiếp tục có mặt. Đây cũng là lúc một khó khăn khác xuất hiện. Chất lượng đội ngũ thợ địa phương chưa đồng đều. Một số người thợ còn gặp khó khăn khi đọc bản vẽ kỹ thuật, trong khi yêu cầu từ một thiết kế hiện đại đòi hỏi sự chính xác ở nhiều công đoạn. Có những lúc, Thanh phải tìm những người thợ có tay nghề cao về làm thợ cả, sau đó hướng dẫn lại cho đội ngũ thợ phụ. Anh cũng chấp nhận bỏ thêm thời gian để thường xuyên có mặt tại công trình, giám sát từng khâu.

Thanh không muốn kiểm soát tất cả nhưng anh hiểu rằng, với một doanh nghiệp mới, mỗi công trình đều giống như một "tấm danh thiếp". Một công trình làm tốt có thể mang đến công trình tiếp theo. Ngược lại, chỉ một sản phẩm không đúng với cam kết cũng có thể khiến niềm tin của khách hàng bị ảnh hưởng. "Ngôi nhà hoàn thiện đẹp, tương đương với thiết kế 3D là cách để tôi tiếp cận thêm với những công trình sau", Thanh chia sẻ.

Trở về để tiến dài hơn

Nghệ An trong mắt Thanh hôm nay đã khác rất nhiều so với những gì anh từng biết. Quá trình đô thị hóa đang diễn ra, nhiều dự án lớn được triển khai, kéo theo nhu cầu về nhà ở, không gian kinh doanh và các công trình dịch vụ. Thị trường thiết kế - thi công vì thế cũng có thêm dư địa. "Các công trình ngày càng cần sự khác biệt. Sự cạnh tranh về chất lượng và thẩm mỹ sẽ đòi hỏi những đơn vị có tiêu chuẩn thiết kế và thi công đảm bảo", Thanh nhận định.

Anh đặc biệt nhìn thấy cơ hội từ thế hệ khách hàng trẻ. Những người trẻ ở quê hôm nay không còn chỉ xây nhà theo những khuôn mẫu quen thuộc, họ sử dụng mạng xã hội, xem các xu hướng kiến trúc, tham khảo những không gian sống ở nhiều nơi và hình thành gu thẩm mỹ riêng. Với một người làm nghề sáng tạo, sự thay đổi ấy chính là cơ hội kinh doanh, là cơ hội để kiến trúc và thiết kế góp phần thay đổi chất lượng sống ở quê.

Thanh cũng nhận thấy một lợi thế khác khi trở về, đó là chi phí vận hành. "So với Hà Nội, chi phí thuê mặt bằng, nhân công và vận hành bộ máy tại Nghệ An thấp hơn. Với một doanh nghiệp trẻ, điều này giúp giảm áp lực tài chính và có thêm nguồn lực để tập trung vào chất lượng sản phẩm" anh chia sẻ.

Nhưng nếu chỉ có vậy, có lẽ Thanh vẫn chưa đủ lý do để rời Hà Nội. Điều giữ anh ở lại với quê hương còn là gia đình và một mong muốn rất đời thường, được sống chậm hơn. Thanh trần tình, sau nhiều năm sống ở Hà Nội, anh muốn được gần gia đình hơn, được sống trong một môi trường yên bình hơn. Và với nghề kiến trúc, anh còn tìm thấy một thứ quý giá, khoảng không gian cho sự sáng tạo. Có thể thành phố lớn mang đến nhiều cơ hội nhưng quê hương lại cho anh một cảm giác khác - cảm giác mình đang tạo dựng một điều gì đó có ý nghĩa ngay trên nơi mình từng lớn lên.

Thanh không cho rằng người trẻ nhất thiết phải trở về quê. Điều quan trọng, theo anh, là mỗi người phải hiểu mình muốn gì và có đủ bản lĩnh để theo đuổi lựa chọn ấy. "Người trẻ hãy mạnh dạn và theo đuổi đam mê của mình. Dù có khó khăn nhưng phía trước là cánh cửa mở ra nhiều thú vị", Thanh nhắn nhủ.

Cuộc trở về của Lương Đình Thanh không đơn giản là câu chuyện một kiến trúc sư rời phố về quê. Đó còn là câu chuyện của một thế hệ người trẻ với góc nhìn khác về quê hương. Họ đi xa để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng tầm nhìn để một ngày trở về với hành trang đủ đầy hơn. Với những kỹ năng đã được tôi luyện ở thành phố, quê hương chính là vùng đất tiềm năng để họ xây dựng sự nghiệp và khẳng định mình.