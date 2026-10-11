Chàng trai mắc hội chứng Tics trở thành nhà sáng tạo nội dung số triệu view

Xuyên suốt buổi gala trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026, chốc lát mọi người lại nghe thấy những âm thanh ngắn đột ngột được phát ra không thể kiểm soát, và rồi thực sự nể phục nghị lực và tinh thần của Đinh Viết Tường khi anh bước lên sân khấu chia sẻ dù liên tục co giật, giao tiếp khó khăn.

Đinh Viết Tường - chàng trang mắc hội chứng Tics chia sẻ hành trình nghị lực tại lễ trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Mắc hội chứng Tics (Tourette), từng bị kỳ thị và bắt nạt, Đinh Viết Tường (sinh năm 2002, quê Quảng Trị) vẫn vượt qua nghịch cảnh, theo đuổi đam mê nghệ thuật. Năm 2025, Tường gây xúc động tại chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc “Tân binh toàn năng” và vào top 100, được chú ý với khả năng hát, nhảy. Năm 2026, Tường đảm nhận vai Nhân - một nạn nhân khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo nơi biên giới, trong phim "Trại buôn người" - để góp phần cảnh báo nạn buôn người đang diễn ra rất nhức nhối tại nhiều quốc gia.

Anh còn được biết đến là nhà sáng tạo nội dung số có sức ảnh hưởng tích cực, sở hữu kênh TikTok chạm mốc 1 triệu người theo dõi và 27 triệu lượt thích. Đây là nơi Tường lan tỏa câu chuyện nghị lực sống tới các bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên khuyết tật. Anh còn tham gia nhiều chương trình âm nhạc, truyền hình và tích cực tham gia các hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Năm 2025, anh được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”.

Tháng 9 vừa qua, Tường cũng có thêm vai trò mới khi trở thành Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX. Anh được giới thiệu với tư cách nhà sáng tạo nội dung, thanh niên khuyết tật tiêu biểu và là gương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2025.

Mới đây, Đinh Viết Tường là một trong 15 gương mặt tiêu biểu được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lựa chọn trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026.

Clip Đinh Viết Tường chia sẻ tinh thần và nghị lực vượt nghịch cảnh dù rất khó khăn trong giao tiếp:

Viết Tường chia sẻ rất vui và hạnh phúc khi được mọi người yêu mến, đón nhận và động viên. “Được đứng ở lễ trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp là niềm vinh hạnh rất lớn với bản thân tôi. Cảm xúc lớn nhất của tôi là sự biết ơn vì mình được sống, được sinh ra, được cống hiến, dấn thân và được chia sẻ hành trình của chính mình”, Tường nói.

Tường hy vọng câu chuyện của mình có thể góp phần thể hiện tinh thần của thanh niên Việt Nam dám nghĩ, dám làm.

Đinh Viết Tường (thứ ba từ trái sang) được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026.

Chàng trai muốn gửi tới mọi người thông điệp mà bản thân luôn tâm đắc: “Nếu không có những tháng ngày “ngụp lặn trong những vũng bùn” thì chúng ta sẽ không biết được những thứ đẹp đẽ như hoa sen vốn được mọc ra từ đó. Không có một chặng đường nào dẫn tới thành công trải đầy hoa hồng, song cũng không có khó khăn nào sẽ kéo dài mãi mãi. Khi chúng ta tin vào bản thân mình, tự tin vào giá trị bản thân và không ngừng cố gắng, một ngày nào đó, nỗ lực sẽ được đền đáp”.

Viết Tường cho rằng, có thể bản thân chưa có một thành tựu nào lớn, nhưng ít nhất bản thân đã dám làm và bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Chàng trai mong rằng câu chuyện, hành trình của bản thân có thể tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ trong cuộc sống. “Nếu ngày hôm nay quá mệt mỏi, hãy cho phép bản thân đi ngủ một chút và tiếp tục cố gắng vào ngày mai, bởi phía trước là bầu trời”, Tường nói.