Chàng trai mắc hội chứng TIC Đinh Viết Tường gây xúc động tại Gala Thanh niên sống đẹp 2026

Đinh Viết Tường - chàng trai mắc hội chứng TIC chia sẻ hành trình nghị lực tại lễ trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026. (Ảnh: Đ.H)

Vinh danh 15 thanh niên sống đẹp, viết tiếp những câu chuyện tử tế

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Hành trình và trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026, vinh danh 15 gương mặt trẻ tiêu biểu có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Chương trình là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, cùng đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức và các gương thanh niên được vinh danh.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, thông qua các chương trình, phong trào và hoạt động thiết thực, Hội LHTN Việt Nam góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong thanh niên. Qua đó, những giá trị sống tốt đẹp, sống có ích, có trách nhiệm và biết sẻ chia được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Đ.H)

Ra đời năm 2017, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là hoạt động tôn vinh những người trẻ có hành động nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần tương thân tương ái và đóng góp tích cực cho xã hội. Giải thưởng không chỉ ghi nhận những việc làm cụ thể mà còn khẳng định lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến và tinh thần vì cộng đồng của thế hệ trẻ.

Từ những người trẻ âm thầm giúp đỡ người yếu thế đến các cá nhân dũng cảm trong thiên tai, cứu nạn hay bền bỉ theo đuổi những dự án cộng đồng, mỗi câu chuyện đều cho thấy lòng tốt có thể bắt đầu từ những hành động bình dị nhưng tạo nên giá trị lâu dài. Đến nay, Giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu, trong đó có Trưởng bản Mùa A Thi, người kịp thời sơ tán 21 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở; Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và ca sĩ Hòa Minzy.

Năm 2026, Ban tổ chức tiếp nhận 129 hồ sơ đề cử từ 30 Hội LHTN tỉnh, thành phố cùng 6 đơn vị báo chí, Đoàn trực thuộc và tổ chức thành viên. Các đề cử đến từ nhiều lĩnh vực như học tập, lao động sản xuất, quốc phòng, an ninh, văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng. Trong số đó có 8 cá nhân dưới 18 tuổi, 23 người dân tộc thiểu số và 6 cá nhân có tôn giáo. Qua quá trình xét chọn, 15 gương mặt tiêu biểu nhất đã được lựa chọn để trao giải.

Các thanh niên giải thưởng Thanh niên sống đẹp chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Đ.H)

Trong số những người được vinh danh, anh Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, gây ấn tượng bởi tinh thần dấn thân. Hai lần rời bục giảng để tham gia các đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và đưa 7 người khác ra khỏi đống đổ nát tại Myanmar năm 2025. Năm 2026, tại Venezuela, anh thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa do thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm đến vùng bị ảnh hưởng. Những phẩm chất được anh truyền dạy trên giảng đường cũng chính là điều anh thể hiện bằng hành động ở những nơi hiểm nguy.

Với anh Cà Văn Minh, Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, sống đẹp là sự sẻ chia bền bỉ. Từ tháng 7/2022, anh duy trì mô hình “Nuôi em Công an”, đỡ đầu 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao, trong đó có 12 em mồ côi. Sự đồng hành ấy không chỉ giúp các em có thêm điều kiện học tập mà còn tiếp thêm niềm tin để hướng tới tương lai.

Một câu chuyện khác khiến nhiều người xúc động là cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. Trong tình huống nguy hiểm, chị đã lao ra cứu một em nhỏ 2 tuổi và mất đi đôi chân của mình. Hành động ấy là minh chứng cho tình yêu thương, trách nhiệm của người giáo viên, khi sự an toàn của học trò được đặt lên trên cả bản thân.

Các cá nhân được vinh danh Thanh niên sống đẹp năm 2026. (Ảnh: Đ.H)

Còn Phạm Văn Tiến, sinh năm 2002, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, dành tuổi trẻ cho những hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Anh tham gia các dự án như “Alo Đom Đóm” hỗ trợ người đi đường ban đêm, thư viện “Gánh sách về biển đêm” và chương trình phục hồi sinh kế sau thiên tai trị giá 800 triệu đồng. Trong khi đó, anh Nguyễn Khắc Cường, người khuyết tật vận động, có hơn 20 năm gắn bó với công tác Đoàn, Hội và hoạt động vì cộng đồng, đồng thời xây dựng lớp giáo dục đặc biệt dành cho trẻ rối loạn phát triển.

Mỗi người một hoàn cảnh, một cách cống hiến, nhưng điểm chung là không thờ ơ trước khó khăn của người khác và luôn tìm cách làm những điều có ích cho xã hội.

Đinh Viết Tường và “đóa sen” cuộc đời mình

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc tại chương trình Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 là sự xuất hiện của Đinh Viết Tường, chàng trai mắc hội chứng TIC, từng đối mặt với sự kỳ thị và bắt nạt nhưng vẫn kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Viết Tường được biết đến qua những video thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Năm 2025, anh tham gia chương trình “Tân binh toàn năng” và lọt Top 100. Năm 2026, anh đảm nhận vai Nhân, một nhân vật khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo ở khu vực biên giới trong phim “Trại buôn người”. Kênh TikTok của anh hiện có hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích.

Bước lên sân khấu với những cử động không thể kiểm soát của cơ thể, Viết Tường vẫn thể hiện sự tự tin, nụ cười rạng rỡ và tinh thần lạc quan. Phía sau hình ảnh ấy là hành trình vượt qua mặc cảm, chấp nhận những khác biệt của bản thân và không ngừng nỗ lực vượt qua chính mình.

Chia sẻ về tình cảm của khán giả, nhất là sau khi tham gia bộ phim “Trại buôn người” và được vinh danh tại Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”, Viết Tường xúc động nói hai từ “biết ơn”. Anh biết ơn vì được sống, được cống hiến, được dấn thân và có cơ hội đứng trên sân khấu lớn để kể câu chuyện của chính mình.

Viết Tường cho biết anh đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những điều trước đây từng nghĩ mình không thể làm được. Nhìn lại những khó khăn đã trải qua, anh gửi gắm đến các bạn trẻ thông điệp: “Nếu không có những tháng ngày ngụp lặn trong những vũng bùn, chúng ta sẽ không biết được những thứ xinh đẹp như hoa sen vốn được mọc ra từ đó”.

Theo Viết Tường, không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng và khó khăn cũng không kéo dài mãi mãi. Điều quan trọng là mỗi người cần tin vào giá trị của bản thân, biết yêu thương chính mình và kiên trì nỗ lực từng ngày.

Với những người trẻ đang chênh vênh, anh nhắn nhủ: “Tôi mong mọi người hãy dựa vào câu chuyện của mình để có thêm một chút động lực. Nếu như ngày hôm nay mệt quá, thì đi ngủ đã, ngày mai tính tiếp!”.

Thanh niên sống đẹp năm 2026 tại chương trình. (Ảnh: Đ.H)

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Kim Quy khẳng định, 15 tấm gương được vinh danh là minh chứng cho vẻ đẹp đa dạng của lòng tốt, ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Sức mạnh của tuổi trẻ không chỉ nằm ở nỗ lực của từng cá nhân mà còn ở khả năng kết nối, lan tỏa để những việc làm đẹp trở thành thói quen và giá trị sống của đông đảo thanh niên.

“Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước”, ông Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Tại chương trình, 15 cá nhân được trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng do Công ty TCP Việt Nam trao tặng.

Những câu chuyện được kể tại lễ vinh danh cho thấy sống đẹp không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn lao. Đó có thể là một lần dấn thân cứu người, sự đồng hành với những em nhỏ khó khăn, tình yêu thương dành cho học trò hay nghị lực vượt qua giới hạn của chính mình. Khi lòng tốt được nuôi dưỡng bằng hành động và tinh thần trách nhiệm, những điều tử tế sẽ không dừng lại ở một cá nhân mà tiếp tục lan tỏa, trở thành nguồn năng lượng tích cực cho cộng đồng và xã hội.