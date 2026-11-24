Nhiều cá nhân trẻ vừa được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động ở các hạng Nhất, Nhì, Ba nhờ thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế. Đây không đơn thuần là phần thưởng cho một tấm huy chương mà là sự ghi nhận cấp Nhà nước đối với những thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và giá trị nêu gương. Vậy người trẻ cần đạt những tiêu chuẩn nào để được trao tặng phần thưởng cao quý này?