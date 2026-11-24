Chàng trai khiếm thị vượt nghịch cảnh bằng nghị lực phi thường
Không nhìn rõ thế giới bằng đôi mắt, Lương Tuấn Cường (Phú Thọ) vẫn tự tin bước đi trên hành trình của riêng mình. Từ chàng trai 17 tuổi một mình xuống Hà Nội đến sinh viên đại học năng động, Tuấn Cường với nghị lực vươn lên mạnh mẽ đã từng ngày vượt qua những giới hạn, theo đuổi tri thức và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chang-trai-khiem-thi-vuot-nghich-canh-bang-nghi-luc-phi-thuong-post1896009.tpo