Chàng trai kém 10 tuổi công khai bày tỏ với Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được yêu mến của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh và chương trình giải trí. Bên cạnh khả năng diễn xuất, cô còn chiếm cảm tình của khán giả nhờ tính cách hài hước, duyên dáng và nguồn năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết mới trên TikTok nhằm quảng bá cho dự án phim điện ảnh có sự tham gia của cô, dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 23/10.

Kèm theo hình ảnh, nữ diễn viên chia sẻ dòng trạng thái: "Chờ chút thôi... 23 gặp nhau rồi". Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đặc biệt khi cô sử dụng ca khúc chờ chút do CongB thể hiện làm nhạc nền.

Ninh Dương Lan Ngọc chọn bài hát của CongB làm nhạc nền. Ngay sau đó, nam ca sĩ nhanh chóng đăng lại bài viết của người chị trong showbiz.

Đáng chú ý, nam ca sĩ CongB nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng của đàn chị như một cách thể hiện sự yêu mến và ủng hộ. Sinh năm 2000, CongB kém Ninh Dương Lan Ngọc 10 tuổi. Động thái tương tác của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả thích thú, đồng thời trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Dưới bài đăng, người hâm mộ bày tỏ sự hào hứng trước màn tương tác giữa hai nghệ sĩ. Một số khán giả còn mong muốn Ninh Dương Lan Ngọc và CongB sớm có cơ hội làm việc chung trong một chương trình giải trí. Cả hai đều được yêu mến nhờ tính cách gần gũi, hài hước và khả năng tạo tiếng cười trong những lần xuất hiện trước công chúng.

Khán giả trông chờ Ninh Dương Lan Ngọc và CongB có duyên hợp tác trong một chương trình giải trí bởi cả hai đều có tính cách hòa đồng, duyên dáng.

Ninh Dương Lan Ngọc hiện vẫn là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên xây dựng được hình ảnh đa dạng, vừa có khả năng đảm nhận những vai diễn giàu cảm xúc, vừa thể hiện sự linh hoạt khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Ninh Dương Lan Ngọc được đông đảo khán giả biết đến sau vai Nương trong bộ phim Cánh đồng bất tận. Vai diễn giúp cô nhận được nhiều lời khen về khả năng thể hiện tâm lý nhân vật, đồng thời mở ra những cơ hội mới trên con đường nghệ thuật. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu và Cua lại vợ bầu.

Không đóng khung bản thân trong lĩnh vực điện ảnh, nữ diễn viên còn ghi dấu ấn qua các chương trình giải trí. Sự tự nhiên, hoạt ngôn và khả năng tung hứng với đồng nghiệp giúp cô tạo được màu sắc riêng, đặc biệt trong những chương trình có yếu tố vận động, thử thách và tương tác giữa các nghệ sĩ. Đây cũng là lý do Ninh Dương Lan Ngọc thường xuyên nhận được sự quan tâm của khán giả bên cạnh những hoạt động diễn xuất.

Ninh Dương Lan Ngọc được nhiều khán giả yêu mến.

Ở đời thường, nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh du lịch, gặp gỡ bạn bè và những khoảnh khắc vui vẻ trên mạng xã hội. Phong cách gần gũi cùng khiếu hài hước giúp cô duy trì lượng người hâm mộ đông đảo sau nhiều năm hoạt động. Những tương tác giữa cô với các nghệ sĩ trẻ cũng thường thu hút sự chú ý nhờ không khí thoải mái, thân thiện.

Về chuyện tình cảm, Ninh Dương Lan Ngọc khá kín tiếng và không thường xuyên chia sẻ sâu về đời sống riêng tư. Nữ diễn viên chủ yếu tập trung vào công việc, các dự án nghệ thuật và những hoạt động cá nhân.

Ninh Dương Lan Ngọc tập trung cho công việc, kín tiếng chuyện tình cảm.