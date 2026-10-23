Chàng trai kém 1 tuổi được Ninh Dương Lan Ngọc công khai gọi là chồng

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình trẻ trung, lối diễn xuất tự nhiên và tính cách hài hước. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, chuyện tình cảm và những tương tác thân thiết của cô với đồng nghiệp cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý khi công khai gọi một chàng trai là "chồng" ngay giữa sự kiện đông người. Cụ thể, nữ diễn viên xuất hiện thân mật bên Steven Nguyễn trong ngày ra mắt dự án phim điện ảnh mới. Cả hai thoải mái khoác tay nhau, vừa di chuyển vừa trò chuyện vui vẻ. Đáng chú ý, Ninh Dương Lan Ngọc còn hài hước gọi đối phương: "Chồng ơi, em kìa".

Ninh Dương Lan Ngọc khoác tay, gọi Steven Nguyễn là "chồng" giữa sự kiện. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Fushion Focus)

Màn tương tác tự nhiên của hai diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Việc Ninh Dương Lan Ngọc công khai gọi Steven Nguyễn là "chồng" khiến nhiều khán giả thích thú, đặc biệt khi cả hai thoải mái thể hiện sự thân thiết trước đám đông.

Tuy nhiên, cách xưng hô này thực chất bắt nguồn từ vai diễn của hai nghệ sĩ trong phim. Sau khi hoàn thành dự án, Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi, thường xuyên tương tác thoải mái. Cả hai thậm chí tiếp tục gọi nhau bằng những cách xưng hô tình cảm, tạo nên những khoảnh khắc hài hước trước khán giả.

Trước đó, trong một khoảnh khắc hậu trường, Steven Nguyễn cũng từng thân mật gọi Ninh Dương Lan Ngọc là "bé ơi". Cách trò chuyện tự nhiên, gần gũi của cặp đôi khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Những màn tung hứng giữa hai diễn viên cho thấy sự thoải mái khi làm việc cùng nhau, đồng thời góp phần giúp hình ảnh của cả hai được chú ý hơn trong quá trình quảng bá phim.

Dưới những khoảnh khắc được chia sẻ, khán giả dành nhiều sự quan tâm cho tương tác của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn. Một số người thích thú trước màn gọi "chồng ơi" đầy hài hước của nữ diễn viên, trong khi những người khác tiếp tục bàn luận về sự ăn ý giữa hai nghệ sĩ. Dù vậy, đây vẫn là những tương tác vui vẻ giữa đồng nghiệp, chưa phải dấu hiệu xác nhận mối quan hệ tình cảm ngoài đời thực.

Ninh Dương Lan Ngọc kết hợp cùng Steven Nguyễn trên màn ảnh rộng.

Ở thời điểm hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên xây dựng được chỗ đứng riêng nhờ khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, từ những nhân vật có chiều sâu tâm lý đến hình tượng hài hước, gần gũi với khán giả đại chúng.

Tên tuổi Ninh Dương Lan Ngọc được biết đến rộng rãi sau thành công của bộ phim Cánh đồng bất tận. Vai diễn Nương giúp cô nhận được sự đánh giá tích cực về diễn xuất, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực điện ảnh.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong các dự án như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu, Cua lại vợ bầu... Qua từng vai diễn, cô từng bước khẳng định sức hút cũng như khả năng biến hóa trên màn ảnh.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc còn được yêu thích khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Sự nhanh nhạy, duyên dáng và khả năng tạo tiếng cười giúp cô duy trì độ nhận diện với công chúng, kể cả trong những giai đoạn không có phim mới ra mắt. Hình ảnh một nữ diễn viên hoạt bát, sẵn sàng tương tác hài hước với đồng nghiệp cũng trở thành nét đặc trưng được nhiều khán giả ghi nhớ.

Ninh Dương Lan Ngọc duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh công việc, cuộc sống riêng của Ninh Dương Lan Ngọc thường xuyên trở thành chủ đề được quan tâm. Những lần xuất hiện cùng đồng nghiệp nam, các màn tương tác thân thiết hay phát ngôn liên quan đến chuyện tình cảm đôi khi khiến cô vướng vào những đồn đoán. Tuy nhiên, không phải mọi khoảnh khắc gần gũi đều phản ánh mối quan hệ yêu đương ngoài đời.

Trong thời gian tới, sự chú ý dành cho Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ đến từ các dự án nghệ thuật mà còn từ những tương tác tự nhiên với đồng nghiệp. Dù khán giả có thể thích thú ghép đôi các nghệ sĩ sau những màn tung hứng ăn ý, chuyện tình cảm thực tế vẫn cần được nhìn nhận dựa trên thông tin xác thực từ người trong cuộc.

Ninh Dương Lan Ngọc hiện kín tiếng trong chuyện tình cảm.