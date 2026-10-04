Chàng trai kém 1 tuổi công khai với Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được khán giả yêu mến của màn ảnh Việt, ghi dấu qua nhiều vai diễn đa dạng và hình ảnh trẻ trung, năng động. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút riêng và nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trong một dự án mới.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hậu trường của Ninh Dương Lan Ngọc bên Steven Nguyễn khi cả hai chụp ảnh cho dự án phim điện ảnh mới thu hút sự chú ý của khán giả. Đáng chú ý, màn tương tác tự nhiên giữa hai diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Ninh Dương Lan Ngọc thân thiết, gần gũi bên cạnh Steven Nguyễn.

Trong đoạn clip, khi Steven Nguyễn đang trả lời phỏng vấn, Ninh Dương Lan Ngọc hài hước than phiền vì nam diễn viên nói chuyện quá lâu. Ngay sau đó, Steven Nguyễn quay sang "cầu cứu" nữ diễn viên và nói: "Bé ơi giải quyết giùm anh cái đi, hỏi gì mà liên tục lia lịa luôn".

Sau câu nói này, Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trong khung hình. Cả hai tiếp tục có màn tương tác thân thiết, hài hước trước ống kính. Những cử chỉ và cách trò chuyện tự nhiên của hai diễn viên tạo cảm giác gần gũi, khiến người xem dễ dàng chú ý đến sự ăn ý giữa họ.

Đặc biệt, cách Steven Nguyễn công khai gọi Ninh Dương Lan Ngọc là "bé ơi" khiến nhiều khán giả thích thú. Trên mạng xã hội, không ít người nhanh chóng "đẩy thuyền" cặp đôi vì cho rằng cách xưng hô này tạo cảm giác thân mật. Tuy nhiên, đây cũng có thể đơn giản là cách hai đồng nghiệp tạo không khí vui vẻ trong hậu trường.

Steven Nguyễn công khai gọi Ninh Dương Lan Ngọc là "bé ơi" khiến khán giả thích thú.

Trong dự án phim điện ảnh mới, Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn có màn kết đôi. Việc thường xuyên tương tác và tạo không khí thoải mái khi làm việc giúp cả hai xây dựng được "chemistry" đáng chú ý. Qua những khoảnh khắc hậu trường được chia sẻ, khán giả phần nào cảm nhận được sự ăn ý của cặp diễn viên trước khi phim chính thức ra mắt.

Với các dự án có yếu tố tình cảm, phản ứng hóa học giữa hai diễn viên là một trong những yếu tố được khán giả quan tâm. Việc Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn thoải mái trò chuyện, trêu đùa và hỗ trợ nhau trước ống kính giúp hình ảnh của cặp đôi trở nên tự nhiên hơn.

Đặc biệt, sự chủ động trong tương tác của cả hai cũng góp phần tạo thêm sự tò mò cho khán giả về mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim. Những khoảnh khắc hậu trường như vậy có thể trở thành chất liệu thú vị để người xem chờ đợi màn kết đôi của họ trên màn ảnh rộng.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn là cặp đôi màn ảnh đang được nhiều khán giả yêu thích.

Ở hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn dành phần lớn sự tập trung cho công việc nghệ thuật. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, nữ diễn viên ngày càng chủ động hơn trong việc lựa chọn các dự án phù hợp với định hướng cá nhân. Bên cạnh phim ảnh, cô cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí và những hoạt động liên quan đến nghệ thuật.

Về chuyện tình cảm, Ninh Dương Lan Ngọc khá kín tiếng trong thời gian gần đây. Nữ diễn viên hạn chế chia sẻ những thông tin riêng tư, thay vào đó tập trung cập nhật hình ảnh công việc, cuộc sống và các dự án đang tham gia. Chính sự kín tiếng này càng khiến những khoảnh khắc cô thân thiết với bạn diễn nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Với màn kết đôi cùng Steven Nguyễn trong dự án điện ảnh mới, khán giả đang chờ đợi cách cả hai thể hiện mối quan hệ của nhân vật trên màn ảnh. Những khoảnh khắc hậu trường thân thiết hiện tại cũng phần nào giúp cặp đôi tạo được sự chú ý trước thời điểm phim chính thức đến với công chúng.