Chàng trai Iceland chọn mổ tại Việt Nam, trực tiếp xem bác sĩ can thiệp khớp gối

Thay vì trở về châu Âu hoặc tìm đến các trung tâm y tế trong khu vực, người đàn ông quốc tịch Iceland, 28 tuổi, chọn ở lại Việt Nam điều trị chấn thương khớp gối. Đặc biệt, trong lúc phẫu thuật, anh được trực tiếp theo dõi hình ảnh bên trong khớp gối và nghe bác sĩ giải thích từng thao tác can thiệp.

Cách đây khoảng một tháng, sau chấn thương khi chơi thể thao, anh F.O.C (28 tuổi, quốc tịch Iceland) bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhiều ở khớp gối, kèm sưng nề và cảm giác kẹt khớp thường xuyên. Các triệu chứng ảnh hưởng đến khả năng vận động, khiến anh phải tìm đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm trong. Đây là những tổn thương có thể ảnh hưởng đến độ vững của khớp gối và khả năng vận động nếu không được điều trị phù hợp.

Khi được chỉ định phẫu thuật, anh đứng trước nhiều lựa chọn, từ trở về châu Âu đến tìm kiếm một trung tâm y tế khác trong khu vực. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thông tin và tham khảo kinh nghiệm từ cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, anh quyết định điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh kiểm tra sức khoẻ người bệnh sau phẫu thuật. (Ảnh: Nhật Đức)

Ca mổ do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện trực tiếp thực hiện. Điểm đặc biệt là trong quá trình phẫu thuật nội soi, người bệnh được theo dõi hình ảnh bên trong khớp gối của chính mình qua màn hình. Bác sĩ đồng thời giải thích những tổn thương được phát hiện và từng bước can thiệp để xử lý.

Thay vì chỉ biết tình trạng bệnh qua kết quả thăm khám hay lời mô tả của bác sĩ sau ca mổ, người bệnh có cơ hội quan sát trực tiếp những gì đang diễn ra bên trong khớp gối. Qua đó, anh hiểu rõ hơn về tổn thương của mình cũng như lý do ê-kíp lựa chọn phương pháp phẫu thuật.

Cách tiếp cận này cũng thể hiện sự minh bạch trong điều trị, khi người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình hiểu, lựa chọn phương án chăm sóc sức khỏe.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, ê-kíp phẫu thuật đã tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bán gân tự thân, đồng thời xử lý tổn thương sụn chêm trong.

Đối với dây chằng chéo trước, bác sĩ sử dụng gân bán gân của chính người bệnh để tạo hình mảnh ghép với độ dày phù hợp. Kỹ thuật được thực hiện theo hướng tối ưu nguồn gân, hạn chế xâm lấn. Đường hầm xương được thiết kế ngắn khoảng 20 mm, kết hợp hệ thống cố định bằng vòng treo có thể điều chỉnh.

Với phần sụn chêm bị rách, thay vì cắt bỏ, các bác sĩ lựa chọn phương pháp khâu bảo tồn bằng dụng cụ chuyên biệt. Đây là chi tiết có ý nghĩa đối với người bệnh trẻ tuổi, có nhu cầu vận động cao.

Sụn chêm đóng vai trò như bộ phận giảm xóc, giúp phân phối lực tác động lên khớp gối và bảo vệ sụn khớp. Việc giữ lại tối đa mô sụn lành, phục hồi phần bị tổn thương giúp duy trì chức năng tự nhiên của khớp, hạn chế những ảnh hưởng lâu dài do mất mô sụn.

Sau phẫu thuật một ngày, người bệnh đã có thể ngồi dậy và bắt đầu tập vận động chủ động khớp gối, cổ chân, khớp háng dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Việc một người bệnh quốc tịch Iceland lựa chọn điều trị tại Việt Nam thay vì trở về châu Âu cho thấy sức hút của các cơ sở y tế trong nước đối với người bệnh quốc tế. Bên cạnh năng lực chuyên môn và khả năng làm chủ kỹ thuật phẫu thuật hiện đại, trải nghiệm khám chữa bệnh, cách bác sĩ cung cấp thông tin và đồng hành cùng người bệnh cũng là những yếu tố được quan tâm.