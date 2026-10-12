Chàng trai hơn 9 tuổi phản ứng khi Phương Mỹ Chi 'thả thính'

Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trưởng thành từ dòng nhạc dân ca, ghi dấu ấn với khán giả nhờ chất giọng ngọt ngào và phong cách âm nhạc riêng biệt. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, những tương tác thân thiết giữa nữ ca sĩ và diễn viên Bảo Định thời gian gần đây cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, Phương Mỹ Chi thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh selfie kèm dòng chú thích mang phong cách thả thính: "Tháp Mười đẹp nhất bông sen / Còn em đang đợi anh khen đây nè".

Phương Mỹ Chi đăng tải ảnh selfie kèm dòng chú thích "thả thính".

Đáng chú ý, diễn viên Bảo Định đã để lại bình luận dưới bài viết của nữ ca sĩ. Thay vì trực tiếp dành lời khen cho đồng nghiệp, nam diễn viên đăng tải một bức ảnh chụp phong cảnh, kèm chia sẻ: "Đây là lời khen. Bạn nào viết ra giùm được không. Bị ngại".

Màn đáp lời hài hước của Bảo Định nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trước phản ứng của nam diễn viên, Phương Mỹ Chi còn chụp lại màn hình bình luận và chia sẻ trong nhóm trò chuyện dành riêng cho "fan cứng". Nữ ca sĩ hài hước viết: "Cuối cùng là cũng chẳng có lời khen nào cả".

Màn tung hứng qua lại giữa hai nghệ sĩ khiến người hâm mộ thích thú. Không ít khán giả cho rằng cách cả hai tương tác với nhau khá tự nhiên, thân mật, đồng thời tiếp tục nhiệt tình ghép đôi Phương Mỹ Chi và Bảo Định.

Phản ứng hài hước của Phương Mỹ Chi khi Bảo Định tương tác thân thiết.

Trước đó, cả hai từng cùng tái hiện khung cảnh đám cưới trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi. Màn kết hợp này nhận được sự hưởng ứng từ khán giả, trong khi nữ ca sĩ cũng thể hiện sự trân trọng dành cho người đồng nghiệp. Những khoảnh khắc đứng chung sân khấu càng khiến người hâm mộ quan tâm đến mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định bén duyên trong công việc khi nam diễn viên tham gia MV Thiên Đường Với Người Thương của nữ ca sĩ. Sau sản phẩm âm nhạc này, cả hai được khán giả tích cực ghép đôi. Những tương tác gần gũi, vui vẻ trong các lần xuất hiện cùng nhau càng khiến sự chú ý dành cho cặp đôi tăng lên.

Dù vậy, đến nay, Phương Mỹ Chi và Bảo Định chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm. Vì thế, những màn tương tác trên mạng xã hội hay khoảnh khắc thân thiết của cả hai vẫn chủ yếu được khán giả đón nhận như những câu chuyện bên lề thú vị, thay vì bằng chứng cho một mối quan hệ yêu đương.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định kết hợp ăn ý trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc với định hướng ngày càng đa dạng. Từ hình ảnh cô bé dân ca từng chinh phục khán giả bằng những ca khúc mang âm hưởng truyền thống, nữ ca sĩ dần thử nghiệm nhiều màu sắc mới, kết hợp chất liệu văn hóa Việt Nam với cách thể hiện hiện đại. Sự thay đổi này giúp cô từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong thị trường âm nhạc.

Bên cạnh hoạt động ca hát, Phương Mỹ Chi còn thường xuyên giao lưu với người hâm mộ thông qua mạng xã hội. Nữ ca sĩ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh hậu trường và các câu chuyện vui trong công việc. Cách giao tiếp dí dỏm, gần gũi giúp cô duy trì sự kết nối với khán giả, đồng thời tạo nên những chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn giải trí.

Trái ngược với sự cởi mở trong công việc, Phương Mỹ Chi khá kín tiếng về chuyện tình cảm cá nhân. Nữ ca sĩ chưa công khai bạn trai hay xác nhận mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai. Những lần cô tương tác thân thiết với đồng nghiệp, trong đó có Bảo Định, thường khiến người hâm mộ tò mò và tích cực ghép đôi. Tuy nhiên, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò.

Phương Mỹ Chi hiện kín tiếng trong chuyện tình cảm.