Chàng trai hơn 9 tuổi phản ứng chuyện cưới Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trẻ được yêu thích của làng nhạc Việt, ghi dấu ấn nhờ chất giọng ngọt ngào cùng phong cách âm nhạc mang đậm màu sắc dân gian.

Mới đây, đêm nhạc của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội đã nhận được sự yêu thích và ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo khán giả. Bên cạnh những tiết mục được đầu tư chỉn chu, một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình chính là màn trình diễn ca khúc Thiên đường với người thương. Đặc biệt, sự xuất hiện của diễn viên Bảo Định bên cạnh Phương Mỹ Chi càng khiến sân khấu trở nên thu hút.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong một tiết mục ở đêm nhạc 7/11 ở Hà Nội.

Trong tiết mục, cả hai cùng tái hiện khung cảnh đám cưới ngay trên sân khấu. Từ trang phục đến những biểu cảm hạnh phúc, ngọt ngào và các tương tác tình cảm, Phương Mỹ Chi cùng Bảo Định mang đến không khí lãng mạn, khiến nhiều khán giả thích thú.

Màn kết hợp tự nhiên của cả hai nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, thậm chí không ít người còn bày tỏ mong muốn cặp đôi tiếp tục có thêm những màn xuất hiện chung.

Đáng chú ý, sau tiết mục, Bảo Định bất ngờ nhận được lời nhắn hài hước từ một khán giả: "Cưới ngay thôi hai anh chị ơi". Trước chia sẻ này, nam diễn viên đã có động thái đăng lại bài viết của khán giả trên trang cá nhân. Hành động của Bảo Định nhanh chóng thu hút sự chú ý, được xem như phản ứng trước lời giục cưới đầy hài hước của người hâm mộ.

Bảo Định có phản ứng khi khán giả bày tỏ sự yêu thích dành cho tiết mục của anh và Phương Mỹ Chi.

Dù không trực tiếp đưa ra phát ngôn về chuyện tình cảm, việc thoải mái chia sẻ lại bài viết cho thấy sự gần gũi của Bảo Định với khán giả. Nam diễn viên cũng đang nhận được nhiều thiện cảm sau màn kết hợp cùng Phương Mỹ Chi. Đặc biệt, hình ảnh cả hai cùng tái hiện đám cưới trên sân khấu tiếp tục khiến những người yêu thích cặp đôi có thêm lý do để tích cực "đẩy thuyền".

Trước đó, Phương Mỹ Chi và Bảo Định từng kết hợp trong MV Thiên đường với người thương. Sự ăn ý, ngọt ngào của cả hai trong sản phẩm âm nhạc nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không chỉ trên màn ảnh, ngoài đời, nữ ca sĩ và nam diễn viên cũng duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, vui vẻ của cả hai vì thế thường xuyên được khán giả chú ý.

Bảo Định hơn Phương Mỹ Chi 9 tuổi. Khoảng cách tuổi tác cùng hình ảnh đẹp đôi trong các lần kết hợp khiến cả hai được nhiều người hâm mộ nhiệt tình ủng hộ. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Phương Mỹ Chi và Bảo Định chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò. Những lời chúc phúc hay bình luận giục cưới từ khán giả chủ yếu xuất phát từ sự yêu thích dành cho màn kết hợp của hai nghệ sĩ.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định nhận sự yêu thích từ đông đảo khán giả.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang có nhiều bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật kể từ khi được biết đến qua chương trình Giọng hát Việt nhí, nữ ca sĩ từng bước xây dựng hình ảnh riêng, không ngừng làm mới bản thân nhưng vẫn giữ được màu sắc âm nhạc mang âm hưởng văn hóa truyền thống. Những dự án kết hợp giữa chất liệu dân gian và âm nhạc hiện đại giúp cô tiếp cận thêm nhiều đối tượng khán giả.

Ở đời thường, Phương Mỹ Chi khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc làm việc, gặp gỡ bạn bè, gia đình và các hoạt động nghệ thuật thay vì công khai chuyện riêng tư. Dù nhiều lần được khán giả ghép đôi với các đồng nghiệp nam, cô chưa xác nhận mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai.

Phương Mỹ Chi duy trì sức hút sau nhiều năm ca hát.

Ở thời điểm hiện tại, Phương Mỹ Chi vẫn dành nhiều sự tập trung cho con đường nghệ thuật. Những màn kết hợp ăn ý như với Bảo Định không chỉ mang đến màu sắc mới cho các tiết mục mà còn giúp nữ ca sĩ có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ cùng người hâm mộ. Trong khi khán giả liên tục mong chờ những diễn biến thú vị từ cặp đôi, chuyện tình cảm của Phương Mỹ Chi vẫn là điều được cô giữ riêng cho mình.