Chàng trai hơn 9 tuổi công khai với Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là một trong những nữ ca sĩ trẻ được khán giả quan tâm khi liên tục có những hoạt động nổi bật trong âm nhạc. Tối 3/10, cô chính thức mang đến một đêm nhạc đặc biệt, quy tụ nhiều khách mời và đang nhận được sự chờ đợi từ đông đảo khán giả.

Trước giờ diễn, những khoảnh khắc hậu trường của Phương Mỹ Chi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh diễn viên Bảo Định đến rehearsal, công khai bày tỏ lời cổ vũ Phương Mỹ Chi nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Bảo Định gửi quà, thư đến ủng hộ Phương Mỹ Chi. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Hi Music)

Trong đoạn clip, Bảo Định xuất hiện với diện mạo giản dị, gần gũi. Nam diễn viên còn chuẩn bị một món quà để động viên tinh thần Phương Mỹ Chi trước khi cô bước vào đêm nhạc quan trọng. Đáng chú ý, anh còn viết riêng một lá thư gửi đến nữ ca sĩ.

Khi Phương Mỹ Chi định đọc lớn nội dung lá thư, cô mới chỉ hé lộ 3 chữ đầu tiên: "Em luôn tràn...". Ngay lập tức, Bảo Định có phản ứng ngại ngùng và nhanh chóng khiến nữ ca sĩ quyết định giữ lại lá thư để đọc riêng. Khoảnh khắc này khiến những người có mặt không khỏi thích thú.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả lập tức chú ý đến cách Bảo Định dành sự quan tâm cho Phương Mỹ Chi. Một số người nhiệt tình "đẩy thuyền" cả hai, nhất là khi họ từng có màn kết hợp nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Nam diễn viên 32 tuổi ngại ngùng khi Phương Mỹ Chi định đọc to lá thư mà anh gửi. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Hi Music)

Trước đó, Phương Mỹ Chi và Bảo Định cùng xuất hiện trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Trong sản phẩm, cả hai có nhiều khoảnh khắc tương tác ăn ý, ngọt ngào và mang màu sắc lãng mạn. Sự kết hợp giữa nữ ca sĩ trẻ và nam diễn viên hơn cô 9 tuổi tạo nên một cặp đôi màn ảnh được khán giả chú ý.

Không chỉ trên màn ảnh, ngoài đời, Phương Mỹ Chi và Bảo Định cũng duy trì những tương tác thân thiết. Chính những khoảnh khắc tự nhiên giữa hai người càng khiến khán giả tò mò về mối quan hệ hiện tại.

Tuy nhiên, đến nay cả Phương Mỹ Chi lẫn Bảo Định chưa lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò. Những màn tương tác giữa hai người vẫn chủ yếu được khán giả theo dõi và yêu thích dưới góc độ đồng nghiệp, bạn bè cũng như sự ăn ý trong các dự án chung.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định kết hợp ăn ý trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang dành phần lớn thời gian cho âm nhạc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ ngày càng cho thấy định hướng rõ ràng hơn khi liên tục đầu tư cho các sản phẩm cá nhân, sân khấu và những dự án mang dấu ấn riêng.

Thời gian qua, giọng ca sinh năm 2003 cũng nhận được sự quan tâm khi theo đuổi hình ảnh trưởng thành hơn. Bên cạnh giọng hát, cô chú trọng cách xây dựng hình ảnh và phong cách trình diễn, đồng thời tích cực giao lưu với khán giả thông qua mạng xã hội.

Đời tư tình cảm của Phương Mỹ Chi khá kín tiếng. Nữ ca sĩ hiếm khi công khai chuyện tình cảm hay chia sẻ sâu về người cô đang tìm hiểu. Vì vậy, mỗi khi xuất hiện bên một nam đồng nghiệp, những khoảnh khắc thân thiết của cô thường nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Dù được khán giả tích cực "đẩy thuyền" với Bảo Định, Phương Mỹ Chi vẫn chưa xác nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Hiện tại, cô tập trung nhiều hơn cho con đường nghệ thuật và những kế hoạch âm nhạc đang được triển khai.

Phương Mỹ Chi dành tâm huyết cho âm nhạc.

Đêm nhạc diễn ra tối 3/10 cũng được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động của Phương Mỹ Chi. Với sự xuất hiện của nhiều khách mời đặc biệt cùng những màn trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng, nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.