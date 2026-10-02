Chàng trai hơn 9 tuổi công khai bày tỏ với Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ nổi bật của làng nhạc Việt, được khán giả yêu mến qua màu sắc âm nhạc mang đậm âm hưởng dân gian. Bên cạnh hoạt động solo, nữ ca sĩ cũng gây chú ý khi kết hợp với nhiều nghệ sĩ trong các dự án âm nhạc, trong đó có Bảo Định.

Mới đây, Phương Mỹ Chi chính thức nhận tin vui khi cùng diễn viên Bảo Định giành giải Cặp đôi được yêu thích nhất tại một lễ trao giải. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không thể trực tiếp có mặt để nhận chiếc cúp do đang bận chuẩn bị cho đêm nhạc đặc biệt diễn ra vào ngày 3/10 sắp tới.

Phương Mỹ Chi và nam diễn viên Bảo Định nhận giải Cặp đôi được yêu thích nhất tại một giải thưởng sau màn kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Trong sự kiện, Bảo Định đã thay mặt Phương Mỹ Chi nhận giải thưởng. Sau khi cầm trên tay chiếc cúp, nam nghệ sĩ hơn Phương Mỹ Chi 9 tuổi không giấu được niềm vui và công khai gửi lời nhắn đến người em đồng hành cùng mình trong dự án.

"Cảm ơn món quà mà tất cả mọi người đã dành cho Chi và mình. Đây có lẽ là giải thưởng Dual Star đầu tiên trong sự nghiệp của cả hai anh em. Chiếc cúp sẽ sớm đến tay em, đợi anh nha", Bảo Định chia sẻ.

Lời nhắn thân mật của Bảo Định nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến cả hai, đồng thời thích thú trước cách nam nghệ sĩ nhắc đến Phương Mỹ Chi sau khi thay cô nhận giải. Một số ý kiến cho rằng đây là thành quả xứng đáng cho màn kết hợp của cả hai trong dự án âm nhạc thời gian qua.

Trước đó, Bảo Định từng trực tiếp kêu gọi khán giả bình chọn cho anh và Phương Mỹ Chi tại hạng mục này. Nam diễn viên chia sẻ: "Thiên Đường Với Người Thương đã vô cùng may mắn dành được cảm mến của mọi người, và sự yêu mến ấy cũng được dành riêng cho Định và Chi. Thật lòng biết ơn mọi người".

Đáp lại lời kêu gọi từ Bảo Định, Phương Mỹ Chi cũng thể hiện mong muốn nhận giải khi để lại bình luận ngắn gọn: "Em muốn đậu môn này!".

Đến khi thời gian bình chọn chính thức khép lại, Phương Mỹ Chi và Bảo Định đứng đầu hạng mục Cặp đôi đẹp nhất năm với hơn 50 nghìn lượt bình chọn từ khán giả. Kết quả cho thấy màn kết hợp của hai nghệ sĩ nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định được nhiều khán giả "đẩy thuyền" sau màn kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Trong MV Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi và Bảo Định có màn kết hợp ăn ý. Sự hòa quyện giữa giọng hát, hình ảnh và cách tương tác của hai nghệ sĩ tạo nên một sản phẩm trẻ trung nhưng vẫn giữ được màu sắc riêng của Phương Mỹ Chi. Sau khi MV phát hành, nhiều khán giả dành lời khen cho sự phối hợp của cả hai, thậm chí tích cực "đẩy thuyền" cặp đôi.

Trên mạng xã hội, Phương Mỹ Chi và Bảo Định cũng thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết trong công việc. Cả hai dành cho nhau sự ủng hộ khi đối phương thực hiện các dự án nghệ thuật, qua đó càng khiến người hâm mộ thích thú.

Phương Mỹ Chi thân thiết bên nam diễn viên hơn 9 tuổi.

Dù được khán giả "đẩy thuyền", Phương Mỹ Chi và Bảo Định là đồng nghiệp thân thiết.

Dù vậy, những tương tác trên được cả hai thể hiện trong mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Hiện chưa có thông tin hay xác nhận nào cho thấy Phương Mỹ Chi và Bảo Định đang hẹn hò. Vì thế, sự chú ý của khán giả hiện chủ yếu xoay quanh màn kết hợp ăn ý và thành tích mà cả hai đạt được với Thiên Đường Với Người Thương.